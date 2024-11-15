Дрони атакували військовий аеродром "Кримськ" у Краснодарському краї РФ. ВIДЕО
У ніч на 15 листопада дрони атакували військовий аеродром "Кримськ" в Краснодарському краї РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.
Місцеві жителі Кримська повідомляли про вибухи, Попередньо, дрони атакували аеродром "Кримськ".
У Міноборони РФ заявили, що минулої ночі засоби ППО збили 51 український безпілотник над Краснодарським краєм, Бєлгородською областю, окупованим Кримом та акваторією Азовського моря.
Згодом керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко підтвердив, що дрони атакували військовий аеродром "Кримськ" у Краснодарському краї РФ.
Топ коментарі
+27 jack nicholson
показати весь коментар15.11.2024 11:38
+15 Виталий #548501
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+13 Маркиз
показати весь коментар15.11.2024 11:54
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Мабуть, тільки про "Му-му" і чула.