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Новини Війна
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Дрони атакували військовий аеродром "Кримськ" у Краснодарському краї РФ. ВIДЕО

У ніч на 15 листопада дрони атакували військовий аеродром "Кримськ" в Краснодарському краї РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.

Місцеві жителі Кримська повідомляли про вибухи, Попередньо, дрони атакували аеродром "Кримськ".

У Міноборони РФ заявили, що минулої ночі засоби ППО збили 51 український безпілотник над Краснодарським краєм, Бєлгородською областю, окупованим Кримом та акваторією Азовського моря.

Згодом керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко підтвердив, що дрони атакували військовий аеродром "Кримськ" у Краснодарському краї РФ.

Читайте: Сили ППО збили ракету Х-59/69 та 25 ворожих БпЛА з 29, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

безпілотник (4127) росія (65010) аеродром (299) Удари по РФ (272)


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Топ коментарі
+27
Самка розмовляє виключно тургенєвською мовою
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15.11.2024 11:38
+15
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15.11.2024 11:55
+13
Носітелі вєлікой русссскай культури, ***.
Мабуть, тільки про "Му-му" і чула.
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15.11.2024 11:54
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Самка розмовляє виключно тургенєвською мовою
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15.11.2024 11:38 Відповісти
Носітелі вєлікой русссскай культури, ***.
Мабуть, тільки про "Му-му" і чула.
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15.11.2024 11:54 Відповісти
пдрською
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16.11.2024 14:52 Відповісти
Як воно толстоєвські? Камніснєба? Горє от ума?
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15.11.2024 11:42 Відповісти
Скорее, горе без ума.
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15.11.2024 11:45 Відповісти
Зеля, де наші дрони?
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15.11.2024 11:47 Відповісти
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15.11.2024 11:55 Відповісти
Хавронья небось озвучила?
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15.11.2024 11:55 Відповісти
ипать ту Люсю
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15.11.2024 15:34 Відповісти
Кількадесят із "мільйона дронів" юдоблазня прилетів в Кримськ. рашисти ж із початку вересня щоночі, ЩОНОЧІ атакують Україну мінімум 60 дронами. А були дні, коли їх кількість перевищувала сотню. І так чи інакше цією примітивною терористичною зброєю вибивають інфраструктуру і вбивають цивільних. Повільно, нудно, не надто ефективно, але луплять і сунуть до своєї людожерської мети. Питання, де, *****, ********** мільйонами дронів трансформаторні підстанції, водонасосні станції, газопроводи ********** курська, растофа, бєлґарада? Щоб ці рашистські міста стали непридатні для життя
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15.11.2024 20:14 Відповісти
В Абхазії народ протестує, і там військова база Гадаута з кучею зброї.....
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16.11.2024 11:21 Відповісти
 
 