Морпехи из 37-й бригады захватили и зачистили позицию оккупантов на кураховском направлении. ВИДЕО
Бойцы 37-й ОБрМП захватили и зачистили позицию оккупантов на кураховском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.
"Морские пехотинцы 1-го батальона 37-й ОБрМП при огневой поддержке крупнокалиберного пулемета американского бронеавтомобиля Oshkosh M-ATV проводят штурм позиций противника на Кураховском направлении. Oshkosh яростно отрабатывает по блиндажу с российскими солдатами, морпехи проводят зачистку, после чего бронемашина ставит финальную точку в операции. Окрестности села Гигант, Донецкая область", - отмечает в комментарии автор публикации.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
✘
Amber
показать весь комментарий18.11.2024 12:42 Ответить Мне нравится 11
Nick Nemo
показать весь комментарий18.11.2024 14:57 Ответить Мне нравится 6
hklin_ninei
показать весь комментарий18.11.2024 17:30 Ответить Мне нравится 1
Владислав Сварчевський
показать весь комментарий18.11.2024 17:41 Ответить Мне нравится 0
Vladimir Tšerkasov #552378
показать весь комментарий18.11.2024 20:21 Ответить Мне нравится 1
Partner QN900092
показать весь комментарий18.11.2024 21:28 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль