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Новости Видео Война
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Морпехи из 37-й бригады захватили и зачистили позицию оккупантов на кураховском направлении. ВИДЕО

Бойцы 37-й ОБрМП захватили и зачистили позицию оккупантов на кураховском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Морские пехотинцы 1-го батальона 37-й ОБрМП при огневой поддержке крупнокалиберного пулемета американского бронеавтомобиля Oshkosh M-ATV проводят штурм позиций противника на Кураховском направлении. Oshkosh яростно отрабатывает по блиндажу с российскими солдатами, морпехи проводят зачистку, после чего бронемашина ставит финальную точку в операции. Окрестности села Гигант, Донецкая область", - отмечает в комментарии автор публикации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Морпехи на бронемашине заехали в село на Курщине и застали в сарае двух военных армии РФ. ВИДЕО

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Донецкая область (9636) морская пехота (38) бой (163)


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Подяка нашим мужнім Воїнам 👍🏼🙏🏼❤️
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18.11.2024 12:42 Ответить
А то "Пленные... пленные..."💀💀💀💀💀
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18.11.2024 14:57 Ответить
Бережи вас Господь , рідні наші ❤️🙏.Ви найцінніше що є в України,є ви,є Україна.
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18.11.2024 17:30 Ответить
А полонених нє??
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18.11.2024 17:41 Ответить
нафарширували орків свінцем ))
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18.11.2024 20:21 Ответить
А, чому штурм? Курахівський напрямок. Може ми спочатку віддали цей рубіж? А тепер всіма залишками бійців пробуєм відбити?
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18.11.2024 21:28 Ответить
 
 