Морпехи из 37-й бригады захватили и зачистили позицию оккупантов на кураховском направлении. ВИДЕО

Бойцы 37-й ОБрМП захватили и зачистили позицию оккупантов на кураховском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Морские пехотинцы 1-го батальона 37-й ОБрМП при огневой поддержке крупнокалиберного пулемета американского бронеавтомобиля Oshkosh M-ATV проводят штурм позиций противника на Кураховском направлении. Oshkosh яростно отрабатывает по блиндажу с российскими солдатами, морпехи проводят зачистку, после чего бронемашина ставит финальную точку в операции. Окрестности села Гигант, Донецкая область", - отмечает в комментарии автор публикации.

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