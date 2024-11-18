Зеленский приехал в Покровск: посетил воинов 25 ОПГБр. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский посетил расположение 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады в Покровске.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в Telegram.
"Пообщался с защитниками и отметил наградами. Напряженное направление. Только благодаря прочности воинов Восток не оккупирован тотально Россией. Враг ежедневно получает ответ", - отметил глава государства.
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+30 Mart #595231
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+26 Ex perd
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+25 Zemer
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Єрмак то надійніше батареї Петріотів! Путло може підтвердити.
Треба
1) грати в команді КВН;
2) дружити з Бєнєю Бородачом;
3) регулярно в своїх виступах поливати брудом Україну і українську мову;
4) імітувати гру на піаніно своїми статевими органами;
5) чотири рази ухилятися від призову в армію
6) хизуватися тим, що не втік;
Якщо ви відповідаєте цим критеріям відбору, то ви вилитий верховний головнокомандувач ЗСУ.
Після його приїзду все відходить окупантам.
п.с. Литвин дивиться стріми бутусова, от недавно наїхав на артиста що той в останнє був на фронті у лютому, і ось маєте
"Козирь" же!
Приїхав знять відосік.
Щоб світу показати,
Й Героєм виглядати...
А хто відкрив ворота,
Щоб влізла ця сволота???
Тепер вже точно - Покровськ пройде сумний шлях від "фортеця Покровськ" до "злагодженого відходу".
"Слідча комісія навіть не опитала учасників засідання в кабінеті президента, після якого і стався виток інформації. Тобто крім Василя Бурби, не опитані ні Зеленський, ні Єрмак, ні Машовець, ні Демченко, ні Баранецький, ні секретарка, ні тогочасний міністр оборони Таран, який і санкціонував проведення спецоперації", - сказав Бутусов.
За його словами, ТСК розслідування проводила не для того, щоб дізнатися правду, а для того, щоб її приховати.
Цікаво, що перед тим до цієї ж бригади вкотре приїздив п'ятий президент Порошенко, але він передав бійцям: 200 FPV дронів, екскаватор, 3 нічних Мавіки, 2 РЕБ Шатро, 20 Ванільних цукорків, 20 пічок-буржуйок і зарядні станції.
Як то кажуть - без коментарів.
Брехня, корупція, шахрайство, грабіж державних фінансів, здача ворогу національних інтересів держави і т.п. Хіба іншого від нього можна чекати? Нехай подає у відставку і звільнить місце для таких як Прокопенко.