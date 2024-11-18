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Зеленский приехал в Покровск: посетил воинов 25 ОПГБр. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский посетил расположение 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады в Покровске.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в Telegram.

"Пообщался с защитниками и отметил наградами. Напряженное направление. Только благодаря прочности воинов Восток не оккупирован тотально Россией. Враг ежедневно получает ответ", - отметил глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Покровск на 40% без электричества, нет воды и отопления, - ГВА

Автор: 

Зеленский Владимир (20343) 25-я отдельная воздушно-десантная бригада (156) Покровск (591)


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Топ комментарии
+30
Ну все, кіздець Покровську.
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18.11.2024 14:32
+26
Повністю згоден. Де б він не побував, завжди щось погане трапляється.
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18.11.2024 14:41
+25
Це гарантія того що у район Покровська не прилетить ні снаряд ні КАБ
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18.11.2024 14:28
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Цяцюльки привіз чи мільйон дронів ? Краще б друге, щоб було кому цяцюльки давати через рік-два. Я й гадки не мав, що наш Лідор виявиться таким ... ЖЛОБОМ. Мабуть, мало отримує від відкатів. Ну й сучий син цей дЄрмак. Кому не кому, а своєму патрону можна й не у конвертику !
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18.11.2024 14:28 Ответить
Це гарантія того що у район Покровська не прилетить ні снаряд ні КАБ
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18.11.2024 14:28 Ответить
Треба зе! там прописати..
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18.11.2024 15:05 Ответить
Я це вже два роки як помітив - де біля "нуля" з'являється Військовий вождь та Пророк Єрмак одразу припиняються ординські обстріли та поновлюються тільки тоді, коли ця парочка від'їде , назнімав відосиків .

Єрмак то надійніше батареї Петріотів! Путло може підтвердити.
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19.11.2024 02:15 Ответить
Ну все, кіздець Покровську.
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18.11.2024 14:32 Ответить
Повністю згоден. Де б він не побував, завжди щось погане трапляється.
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18.11.2024 14:41 Ответить
Мабуть так, бо куди не їздило воно, там після його відїзду було пекло. Але дуже цікаво вийшло, наші Герої на відосі з чотириразовим ухилянтом.
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18.11.2024 14:45 Ответить
Після від'їзду..а під час ні..треба там й залишити..
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18.11.2024 15:06 Ответить
Прив"язати і піднімати-опускати над бруствером: єдина користь з нього в тому, що ворожий снайпер затратить на нього кулю, яка могла б поцілити у справжнього Українського Воїна.
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18.11.2024 15:13 Ответить
Могли б і відставку зеленого жлоба оформити там прямо на місці. Немає жодного сумніву, що весь український народ зітхнув би з полегшенням
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19.11.2024 00:04 Ответить
там де буває це брехливе створіння - приходить біда.
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18.11.2024 16:48 Ответить
Як стати верховним головнокомандуючим ЗСУ.
Треба
1) грати в команді КВН;
2) дружити з Бєнєю Бородачом;
3) регулярно в своїх виступах поливати брудом Україну і українську мову;
4) імітувати гру на піаніно своїми статевими органами;
5) чотири рази ухилятися від призову в армію
6) хизуватися тим, що не втік;
Якщо ви відповідаєте цим критеріям відбору, то ви вилитий верховний головнокомандувач ЗСУ.
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18.11.2024 17:24 Ответить
В Одесу приїдь, мерзотнику. І в Суми і до Харкова.... І вийди на площу чи на вулицю до людей: мокрого місця від тебе не залишать...
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18.11.2024 14:37 Ответить
Так то він на Одесу та Суми ракети запускав?
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18.11.2024 14:52 Ответить
Він нічого не робить для того, щоб їх не запускали. Як правило, у злочинах серійного маніяка звинувачують не лише самого злочинця, а й правоохоронців, які його не затримують.
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18.11.2024 15:36 Ответить
- то він на москву ракети не запускав.
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19.11.2024 06:13 Ответить
Так він. Кожна смерть українця на його совісті. І Зелена тварина має здохнути в страшних муках разом з усіма своїми родичами до 7-го коліна.
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19.11.2024 07:50 Ответить
реве та стогне кацап "ярема"
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18.11.2024 15:03 Ответить
Вся Україна вже стогне. Лиш ви там на Банковій "переможно" співаєте...
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18.11.2024 15:17 Ответить
в Сумах не має Банкової,кацап ярема.стогнати не потрібно потрібно діяти.
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18.11.2024 15:22 Ответить
При чому - діяти потужно і переможно! Так як ви на Банковій.
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18.11.2024 15:53 Ответить
Знімали мабуть в кончі заспі
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18.11.2024 14:38 Ответить
Квентін Тарантіно нервово і заздрісно курить десь збоку...
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18.11.2024 15:19 Ответить
Дуже погана прикмета
Після його приїзду все відходить окупантам.
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18.11.2024 14:38 Ответить
Приїхав, щоб ваідзняти відос про його "незламну мужність" і назад до Києва, до бункеру. А його завгосп зателефонував куди потрібно, щоб на час поїздки там не було обстрілів. Навіщо ця показуха? Краще профінансуй виробництво ракет, дронів, РЕБ, снарядів, мін, щоб хлопці і дівчата із ЗСУ почувалися в безпеці і мали чим відповісти ворогу. Фортифікації, які побудувала його влада біля Покровська покаже, чи немає що показувати?
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18.11.2024 14:39 Ответить
Хоч кілька дронів жаба зелена привезла?
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18.11.2024 14:43 Ответить
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18.11.2024 14:44 Ответить
Дайте гнуснявому ще 100 днів
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18.11.2024 23:07 Ответить
Україна вже не має 100 днів. Справа йде на кілька тижнів: мерзотник може підписати капітуляцію любої миті.
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19.11.2024 08:09 Ответить
Ой не вірю я в щирість цих візитів ,це скоріше що б притупити критику на свою адресу.
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18.11.2024 14:46 Ответить
Всьо кранти Покровську.
п.с. Литвин дивиться стріми бутусова, от недавно наїхав на артиста що той в останнє був на фронті у лютому, і ось маєте
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18.11.2024 14:46 Ответить
приїхав щоб оформити УБД а пізніше пенсію по інвалідності
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18.11.2024 14:47 Ответить
Ну ти ж напевно з бліндажа під Покровськом пишеш, так ?
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18.11.2024 14:53 Ответить
Не з Покровська, а з Куп"янська!
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18.11.2024 14:59 Ответить
Вірю вірю(ніт)
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18.11.2024 15:02 Ответить
А де знаходиться отель Камелот?
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18.11.2024 15:03 Ответить
А скільки в Ківшарівці вулиць?
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18.11.2024 15:06 Ответить
ХЗ, я в 2019 з Куп'янська в Сватове ніжками пройшов.
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18.11.2024 15:37 Ответить
Що разом з НИМ їздив? Гордий?
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18.11.2024 14:54 Ответить
"Вуха дЄрмака" бачив я один?
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18.11.2024 14:52 Ответить
та там вся "шобла" була...
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18.11.2024 16:18 Ответить
після приїзду дЄрмака необхідно терміново змінювати позицію...
"Козирь" же!
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18.11.2024 16:36 Ответить
Незламний наш Бідосік,
Приїхав знять відосік.
Щоб світу показати,
Й Героєм виглядати...
А хто відкрив ворота,
Щоб влізла ця сволота???
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18.11.2024 14:57 Ответить
Границ пиар!
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18.11.2024 15:06 Ответить
Традиційно роззброїли всіх військових в досяжності до тільця Зеленского. І це на передку. Шоу наше усьо!
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18.11.2024 15:14 Ответить
Вже навіть скучили за "похоронними" відвідуваннями нашого паяцика.
Тепер вже точно - Покровськ пройде сумний шлях від "фортеця Покровськ" до "злагодженого відходу".
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18.11.2024 15:22 Ответить
зачем нужно было так демотивировать бойцов? Разве они заслужили это, им и так там не просто
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18.11.2024 15:25 Ответить
Поганий знак для Покровська.
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18.11.2024 15:34 Ответить
гаплик Покровську
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18.11.2024 15:38 Ответить
Нотр-Дам де Парі. Після візиту Зеленського.

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18.11.2024 15:55 Ответить
А на 8-й секунді то не Машовець, якого напряму пов'язують зі злиттям справи Вагнерівців та інших зашкварів?
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18.11.2024 17:00 Ответить
https://www.5.ua/suspilstvo/tsk-provodyla-rozsliduvannia-shchob-prykhovaty-pravdu-u-spravi-shchodo-vahnerivtsiv-butusov-260722.html

"Слідча комісія навіть не опитала учасників засідання в кабінеті президента, після якого і стався виток інформації. Тобто крім Василя Бурби, не опитані ні Зеленський, ні Єрмак, ні Машовець, ні Демченко, ні Баранецький, ні секретарка, ні тогочасний міністр оборони Таран, який і санкціонував проведення спецоперації", - сказав Бутусов.

За його словами, ТСК розслідування проводила не для того, щоб дізнатися правду, а для того, щоб її приховати.
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18.11.2024 17:11 Ответить
тільки завдяки вашій міцності нам з дєрьмаком досі не вдається здати Україну кацапам, сказав зе-лідОр.
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18.11.2024 17:02 Ответить
Винести падло з четвертого поверху!
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18.11.2024 17:13 Ответить
Думаю,на цей час обстріли Покровська руснею,дивним чином припинилися....Вова-бідоносець-членопіаніст, цим вже виніс вирок Покровську,здавати Путіну к чертовой матєрі!!
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18.11.2024 18:09 Ответить
Готовить Покровськ до здачі? Приїхав особисто впевнитись, що все готово до здачі і можна доповідати "наверх", в рашку?
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18.11.2024 18:53 Ответить
І навіть апельсинок не привіз?
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18.11.2024 19:12 Ответить
Оце вийшло дуже, ну дуже потужно. Тепер можна пів року з бункера не вилазити.
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18.11.2024 19:43 Ответить
Хай би ПИ з ДУВАВ в Почаїв - або демонів виганяти - або рівняти з землею осине гніздо. АБО НА НОЛЬ УСІМ СКЛАДОМ Ставки, ВР, КС, ГЕТЬфінанси, можна ЩЕ приближених з СБубогих, неСУДимих, ПРОКТОзалежних, МИТНОчесних, ******* (тіпа колі-каклєти))
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18.11.2024 19:59 Ответить
Якщо це справжні бійці, і вони не ставлять жодних запитань - значить, ЇХ ВСЕ ВЛАШТОВУЄ, ЩЕ НЕ НАГИГИКАЛИСЬ. ОТЖЕ, МЕНІ ЩЕ РАНО ПОВЕРТАТИСЬ З ПОЛЬЩІ
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18.11.2024 20:02 Ответить
А може, не варто повертатись ніколи? Цілуй ляха в дупу, вчись "пше"-кати і пускати крокодилячу сльозу при завиванні пшецьких нациків про "валинскую рєзню".
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18.11.2024 23:46 Ответить
Може й не варто поки більшість такі ідіоти як ти
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19.11.2024 11:00 Ответить
Капець Покровську?
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18.11.2024 20:29 Ответить
Президент Зеленський приїхав до Покровська і передав важливу допомогу захисникам із 25 ОПДБр - грамоти і медалі!

Цікаво, що перед тим до цієї ж бригади вкотре приїздив п'ятий президент Порошенко, але він передав бійцям: 200 FPV дронів, екскаватор, 3 нічних Мавіки, 2 РЕБ Шатро, 20 Ванільних цукорків, 20 пічок-буржуйок і зарядні станції.

Як то кажуть - без коментарів.
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18.11.2024 20:37 Ответить
Ну все, кінець Покровську, позаду стоїть фсб-ий свинопас єрмак, під патронатом потужнішого найвеличнішого!
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18.11.2024 21:24 Ответить
який же вин потужний, навить байдену та америци заткнув рота. спражний гетьман.
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18.11.2024 23:42 Ответить
Очевидна постановка десь у підвалах Опи, всі тилові бійці, які на фронті ніколи не бували, такі чисті, вигладжені, вибриті як нові копійки, мабуть прямо з бару чи спортзалу їх витягнув.
Брехня, корупція, шахрайство, грабіж державних фінансів, здача ворогу національних інтересів держави і т.п. Хіба іншого від нього можна чекати? Нехай подає у відставку і звільнить місце для таких як Прокопенко.
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19.11.2024 00:21 Ответить
Не у відставку, а на шибеницю. Разом зі всією камарільєю.
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19.11.2024 08:12 Ответить
 
 