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Новости Видео Война
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Штурм позиций и ликвидация оккупантов бойцами 37-й ОБрМП на Кураховском направлении. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты фрагменты боя украинских бойцов из 37-й отдельной бригады морской пехоты с оккупантами на Кураховском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно зачистку вражеских окопов штурмовой группой морпехов, боевая работа экипажа бронемашины и уничтожение оккупантов с помощью беспилотников.

Смотрите также: Морпехи из 37-й бригады захватили и зачистили позицию оккупантов на Кураховском направлении. ВИДЕО

Автор: 

морская пехота (38) бой (165) Курахово (122)


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21.11.2024 15:31 Ответить
 
 