Штурм позиций и ликвидация оккупантов бойцами 37-й ОБрМП на Кураховском направлении. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты фрагменты боя украинских бойцов из 37-й отдельной бригады морской пехоты с оккупантами на Кураховском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно зачистку вражеских окопов штурмовой группой морпехов, боевая работа экипажа бронемашины и уничтожение оккупантов с помощью беспилотников.

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