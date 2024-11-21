Штурм позиций и ликвидация оккупантов бойцами 37-й ОБрМП на Кураховском направлении. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой сняты фрагменты боя украинских бойцов из 37-й отдельной бригады морской пехоты с оккупантами на Кураховском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно зачистку вражеских окопов штурмовой группой морпехов, боевая работа экипажа бронемашины и уничтожение оккупантов с помощью беспилотников.
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Stive #596068
показать весь комментарий21.11.2024 15:31 Ответить Мне нравится 0
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