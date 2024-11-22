Отражение дронами штурма колонны российской техники на Времевском направлении. ВИДЕО

Бойцы Президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого отбили штурм колонны российской техники на Времевском направлении.

Соответствующее видео опубликовано на канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.

На одном из участков противник задействовал 8 единиц техники, подразделениям Отдельной президентской бригады удалось уничтожить два танка и две МТЛБ. Противник понес потери в технике и большие потери в пехоте. Также был обнаружен и уничтожен вражеский "Град".

На видео работа FPV-шников подразделений "Булава", "Химери" и Nova Отдельной президентской бригады.

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