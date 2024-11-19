Вражеская бронемашина взрывается и горит после атаки дрона-камикадзе "Дикие шершни". ВИДЕО
Оператор дрона из подразделения "Булава" из Отдельной президентской бригады имени Богдана Хмельницкого уничтожил вражескую бронемашину с помощью дрона-камикадзе "Дикие шершни".
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи успешной атаки украинского воина видно, что после атаки цель взорвалась и загорелась.
"Тысячный день полномасштабного вторжения. Тысячу дней доказываем, что мы - НАЦИЯ с которой надо и будут ВСЕ считаться. Тысячу дней пылает земля у лаптеногих, которые пришли для террора, насилия, ограбления мирного и часто состоятельного Украинского населения. В этот день - поддержите Вооруженные Силы Украины своей тысячей и держите кулаки, чтобы ЛЕВЫ в окопах и дальше сражались за нашу землю и ваши жизни", - говорится в комментарии к видео.
Текущие потребности подразделения "Булава"
🎯Цель: 450 000.00 ₴
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