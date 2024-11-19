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Вражеская бронемашина взрывается и горит после атаки дрона-камикадзе "Дикие шершни". ВИДЕО

Оператор дрона из подразделения "Булава" из Отдельной президентской бригады имени Богдана Хмельницкого уничтожил вражескую бронемашину с помощью дрона-камикадзе "Дикие шершни".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи успешной атаки украинского воина видно, что после атаки цель взорвалась и загорелась.

"Тысячный день полномасштабного вторжения. Тысячу дней доказываем, что мы - НАЦИЯ с которой надо и будут ВСЕ считаться. Тысячу дней пылает земля у лаптеногих, которые пришли для террора, насилия, ограбления мирного и часто состоятельного Украинского населения. В этот день - поддержите Вооруженные Силы Украины своей тысячей и держите кулаки, чтобы ЛЕВЫ в окопах и дальше сражались за нашу землю и ваши жизни", - говорится в комментарии к видео.

Также смотрите: Бойцы 73 морского центра ССО атаковали дронами-камикадзе "Дикие Шершни" места расположения российских операторов БпЛА. ВИДЕО

30 FPV для Булавы

Текущие потребности подразделения "Булава"

🎯Цель: 450 000.00 ₴

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5375 4112 1924 8866

Смотрите: Оккупант потерял голову после сброса с украинского дрона. ВИДЕО 18+

Автор: 

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Женилка выросла,коцапе..
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19.11.2024 14:48 Ответить
Да кто там тебя держит - иди и "распускайся" ...
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19.11.2024 14:55 Ответить
"Дикі Шершні" розпочали опалювальний сезон ... в ... регіоні!
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19.11.2024 14:40 Ответить
 
 