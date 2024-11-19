Ворожа бронемашина вибухає та горить після атаки дрона-камікадзе "Дикі шершні". ВIДЕО
Оператор дрона із підрозділу "Булава" із Окремої Президентської бригади імені Богдана Хмельницького знищив ворожу бронемашину за допомогою дрона-камікадзе "Дикі шершні".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі успішної атаки українського воїна видно, що після атаки ціль вибухнула та загорілася.
"Тисячний день повномасштабного вторгнення. Тисячу днів доводимо, що ми - НАЦІЯ з якою треба і будуть ВСІ рахуватися. Тисячу днів палає земля у лаптєногіх, які прийшли задля терору, насильства, пограбування мирного і часто заможнього Українського населення. В цей день - підтримайте Збройні Сили України свєю тисячою і тримайте кулаки, щоб ЛЕВИ в окопах й далі билися за нашу землю і ваші життя", - йдеться у коментарі до відео.
Поточні потреби підрозділу "Булава"
🎯Ціль: 450 000.00 ₴
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