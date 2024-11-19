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Ворожа бронемашина вибухає та горить після атаки дрона-камікадзе "Дикі шершні". ВIДЕО

Оператор дрона із підрозділу "Булава" із Окремої Президентської бригади імені Богдана Хмельницького знищив ворожу бронемашину за допомогою дрона-камікадзе "Дикі шершні".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі успішної атаки українського воїна видно, що після атаки ціль вибухнула та загорілася.

"Тисячний день повномасштабного вторгнення. Тисячу днів доводимо, що ми - НАЦІЯ з якою треба і будуть ВСІ рахуватися. Тисячу днів палає земля у лаптєногіх, які прийшли задля терору, насильства, пограбування мирного і часто заможнього Українського населення. В цей день - підтримайте Збройні Сили України свєю тисячою і тримайте кулаки, щоб ЛЕВИ в окопах й далі билися за нашу землю і ваші життя", - йдеться у коментарі до відео.

Також дивіться: Бійці 73 морського центру ССО атакували дронами-камікадзе "Дикі Шершні" місця розташування російських операторів БпЛА. ВIДЕО

30 FPV для Булави

Поточні потреби підрозділу "Булава"

🎯Ціль: 450 000.00 ₴

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Дивіться: Окупант втратив голову після скиду із українського дрона. ВIДЕО 18+

Автор: 

дрони (4706) Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького (67) Дрони від читачів Цензор.НЕТ (174) Дикі шершні (231)


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Женилка выросла,коцапе..
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19.11.2024 14:48 Відповісти
Да кто там тебя держит - иди и "распускайся" ...
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19.11.2024 14:55 Відповісти
"Дикі Шершні" розпочали опалювальний сезон ... в ... регіоні!
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19.11.2024 14:40 Відповісти
 
 