Ворожа бронемашина вибухає та горить після атаки дрона-камікадзе "Дикі шершні". ВIДЕО

Оператор дрона із підрозділу "Булава" із Окремої Президентської бригади імені Богдана Хмельницького знищив ворожу бронемашину за допомогою дрона-камікадзе "Дикі шершні".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі успішної атаки українського воїна видно, що після атаки ціль вибухнула та загорілася.

"Тисячний день повномасштабного вторгнення. Тисячу днів доводимо, що ми - НАЦІЯ з якою треба і будуть ВСІ рахуватися. Тисячу днів палає земля у лаптєногіх, які прийшли задля терору, насильства, пограбування мирного і часто заможнього Українського населення. В цей день - підтримайте Збройні Сили України свєю тисячою і тримайте кулаки, щоб ЛЕВИ в окопах й далі билися за нашу землю і ваші життя", - йдеться у коментарі до відео.

Також дивіться: Бійці 73 морського центру ССО атакували дронами-камікадзе "Дикі Шершні" місця розташування російських операторів БпЛА. ВIДЕО

30 FPV для Булави

Поточні потреби підрозділу "Булава"

🎯Ціль: 450 000.00 ₴

🔗Посилання на банку

https://send.monobank.ua/jar/49vsUToDYh

💳Номер картки банки

5375 4112 1924 8866

Дивіться: Окупант втратив голову після скиду із українського дрона. ВIДЕО 18+