Башня российского танка Т-90М "Прорыв" взлетает на 200 метров в воздух. ВИДЕО

Эпические кадры взрыва "непобедимого" российского танка Т-90М "Прорыв". После попадания воинов спецподразделения Национальной гвардии башня танка взлетает на 200 метров в воздух.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, башня отлетела вместе с экипажем в районе Курахово.

"Спецподразделение Нацгвардии применило для поражения новое высокоточное оружие", - говорится в сообщении.