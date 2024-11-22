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Новости Видео Война
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Башня российского танка Т-90М "Прорыв" взлетает на 200 метров в воздух. ВИДЕО

Эпические кадры взрыва "непобедимого" российского танка Т-90М "Прорыв". После попадания воинов спецподразделения Национальной гвардии башня танка взлетает на 200 метров в воздух.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, башня отлетела вместе с экипажем в районе Курахово.

"Спецподразделение Нацгвардии применило для поражения новое высокоточное оружие", - говорится в сообщении.

Автор: 

армия РФ (19106) танк (2248) Национальная гвардия (2110)


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Топ комментарии
+17
Це прорив у стратосферу!
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22.11.2024 20:38
+13
Учені кажуть що башні танків РФ більше проводять часу в повітрі ніж увесь Аерофлот.
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22.11.2024 20:42
+10
Екіпаж вижив?
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22.11.2024 20:38
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Це прорив у стратосферу!
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22.11.2024 20:38 Ответить
Ні, це відрив у стратосферу. ))
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22.11.2024 20:46 Ответить
Прорыв на концерт Кобзона в первые ряды
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23.11.2024 10:32 Ответить
Екіпаж вижив?
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22.11.2024 20:38 Ответить
Так, але має сильний головний біль.
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22.11.2024 21:19 Ответить
так. від'ємно
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22.11.2024 21:26 Ответить
конечно, и даже уже посетил концерт одного известного в прошлом певца ртом.
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23.11.2024 18:16 Ответить
Учені кажуть що башні танків РФ більше проводять часу в повітрі ніж увесь Аерофлот.
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22.11.2024 20:42 Ответить
обломки, екіпаж спасся і навіть без поранень - розходимося...
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22.11.2024 20:43 Ответить
Вечного полёта...

Хоч слід від механіка залишився..?
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22.11.2024 20:43 Ответить
Танкист катапультировался = Т90 лучший в мире танк!
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22.11.2024 20:49 Ответить
Напомнило старый анекдот: сидят два деда в прошлом веке, где то во львовской области, и один говорит: чув, москалі у космос улетіли? А второй - що геть усі?
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22.11.2024 20:51 Ответить
- Ні. тільки двое
- Та, це таке
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22.11.2024 21:17 Ответить
Трєвожна за мехвода! Сможет ли оно накабздона слышать?
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22.11.2024 20:55 Ответить
по Жванецькому - "салат не дає такого польоту"
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22.11.2024 21:26 Ответить
Орешник-2
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22.11.2024 21:32 Ответить
Я також побачив в ньому арєшнік
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22.11.2024 22:23 Ответить
Если не ошибаюсь это связано с разной тактикой ведения танкового боя. В Союзе танк должен вести огонь на марше. Там автоматическая подача снарядов. Экипаж буквально сидит на снарядах. Каждая детонация это приговор. Западный танк должен высунуться из укрытия, пальнуть и обратно спрятаться. Даже Меркава вручную заряжается. Боезапас находится в бронированной капсуле.
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22.11.2024 21:42 Ответить
танк "прорыв" зробив "подрыв"
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22.11.2024 22:20 Ответить
Арешнік кулє
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22.11.2024 22:39 Ответить
Фанерна, чи що?
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22.11.2024 22:42 Ответить
Ну тут прямо видно, що це не тільки Т-90М, там вся армія русни в порохно! І, мабуть, це вже Красна площа? Не тримайте нас за конченых мудаків! Адмін, звичайно, мене зараз заблокує, але братухи, ви чого? Скільки можна нас помиями годувати?
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22.11.2024 23:51 Ответить
А где на этом видео видно что это так т90? Так можно написать что угодно. А свидомым только брось кость дезы, как они и затявкают.
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23.11.2024 07:39 Ответить
... ,,на поле танки грохотали, и вдруг прорыв пошел в отрыв, , ...
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23.11.2024 08:50 Ответить
прорвало
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23.11.2024 17:27 Ответить
"Он только выходит на позицию, и все!" (с) В.В.Хуйло
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23.11.2024 18:14 Ответить
 
 