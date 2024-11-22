Башня российского танка Т-90М "Прорыв" взлетает на 200 метров в воздух. ВИДЕО
Эпические кадры взрыва "непобедимого" российского танка Т-90М "Прорыв". После попадания воинов спецподразделения Национальной гвардии башня танка взлетает на 200 метров в воздух.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, башня отлетела вместе с экипажем в районе Курахово.
"Спецподразделение Нацгвардии применило для поражения новое высокоточное оружие", - говорится в сообщении.
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Хоч слід від механіка залишився..?
- Та, це таке