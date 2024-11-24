Морпехи атаковали багги, мотоциклы и легковые авто врага, уничтожив целый штурмовой отряд оккупантов на Курщине. ВИДЕО
Бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины имени контр-адмирала Михаила Белинского ежедневно отражают атаки многочисленных штурмовых групп противника, который использует различные тактики наступления. Наши защитники в Курской области остановили вражеский штурм, где враг применил для передвижения багги, мотоциклы и другую технику.
Об этом сообщили на официальной странице в социальной сети Николаевские морпехи, информирует Цензор.НЕТ.
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як цезар,.. чи фараон..
але по московському..
коментаторі з дивану-Почему не минируются дороги..... так найдовша і захоплююча подорож починається зі слів - я знаю найкоротшу дорогу до перемоги .