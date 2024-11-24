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Морпехи атаковали багги, мотоциклы и легковые авто врага, уничтожив целый штурмовой отряд оккупантов на Курщине. ВИДЕО

Бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины имени контр-адмирала Михаила Белинского ежедневно отражают атаки многочисленных штурмовых групп противника, который использует различные тактики наступления. Наши защитники в Курской области остановили вражеский штурм, где враг применил для передвижения багги, мотоциклы и другую технику.

Об этом сообщили на официальной странице в социальной сети Николаевские морпехи, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: РЭБ не спас: наш беспилотник сжег вражеский танк под Волчанском. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19123) штурм (518) уничтожение (6864) 36 отдельная бригада морской пехоты (205)


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Топ комментарии
+10
Не здивуюсь, якщо кацапи скоро на конях штурмувати будуть. Я серйозно, все до цього йде.
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24.11.2024 11:33
+9
Військовий - це професія, а воїн - людське покликання. Можна бути військовим, але не воїном.
коментаторі з дивану-Почему не минируются дороги..... так найдовша і захоплююча подорож починається зі слів - я знаю найкоротшу дорогу до перемоги .
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24.11.2024 11:48
+8
багі, мотоцикли та легкові авто перевищили швидкість чи були без реєстраційних документів???
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24.11.2024 11:50
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"на висоті", у нас, як завжди, коментатори з дивану.
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24.11.2024 11:35 Ответить
Не здивуюсь, якщо кацапи скоро на конях штурмувати будуть. Я серйозно, все до цього йде.
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24.11.2024 11:33 Ответить
Це перестало бути ефективним ще в Першу світову
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24.11.2024 11:50 Ответить
пілоти дронів коней вбивати не будуть - дочекаються коли окупанти будуть спішуватися...
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24.11.2024 11:54 Ответить
Безсмєртньій полк пагіб в стєпях.
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24.11.2024 12:56 Ответить
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24.11.2024 13:13 Ответить
на колесницях,..
як цезар,.. чи фараон..
але по московському..
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24.11.2024 13:16 Ответить
А от я здивуюсь коли ти дані в ТЦК поновиш.
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24.11.2024 16:26 Ответить
Одну группу уничтожили но сколько таких групп прорывается. Почему не минируются дороги бесконтактными минами и не ставятся заграждения? Куча видео как рашисты просто колонами по центральной дороге беспрепятственно прорываются в центр города и застигают наши войска в расплох вынуждая оставлять населенные пункты каждый день просто из-за того что каких то пять орков на мопедах влетают в город и закрепляются там.
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24.11.2024 11:35 Ответить
Військовий - це професія, а воїн - людське покликання. Можна бути військовим, але не воїном.
коментаторі з дивану-Почему не минируются дороги..... так найдовша і захоплююча подорож починається зі слів - я знаю найкоротшу дорогу до перемоги .
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24.11.2024 11:48 Ответить
тому що не вистачає мін. Наразі безконтактних ми виробляємо до 30 тисяч на місяць, а потреби по всьому фронту на місяць - мінімум 80 тисяч. Маштабування в процесі. Ще декілька підприємств зараз проходять процес кодифікації своїх виробів.
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24.11.2024 11:52 Ответить
Центральна дорога в якомусь полі, так.
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24.11.2024 11:53 Ответить
Справа у тому шо відсутні протипіхотні міни - коли гнида прийшла до влади, то наказала, по проєкту принцеси Діани по знищеню таких мін - то утілізували десь під два-три мілона таких мін. Отак і воюють зараз - он нещодавно Байден підписав постачання мін до ЗСУ.
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24.11.2024 12:49 Ответить
Україна підписала конвенцію про протипіхотні міни. І навіть знищила свої міни до війни.
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24.11.2024 13:06 Ответить
Нахера спрашивается? Чтобы сейчас нас гнобили на потеху всему миру?
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24.11.2024 13:16 Ответить
добре..
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24.11.2024 11:37 Ответить
морпіХІВ - знов за клавою бухий редактор, в честь неділі?
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24.11.2024 11:44 Ответить
кацапня скоро на снігоходи пересяде.
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24.11.2024 11:50 Ответить
багі, мотоцикли та легкові авто перевищили швидкість чи були без реєстраційних документів???
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24.11.2024 11:50 Ответить
ні, просто броня виявилась слабкою, треба товщину кормової броні збільшити раз у три, бо всі ураження здійснюються у корму.
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24.11.2024 11:56 Ответить
Без страхових полісів.
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24.11.2024 11:58 Ответить
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24.11.2024 12:00 Ответить
Hе остановились по требованию сотрудника автоинспекции.
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24.11.2024 12:23 Ответить
та ще й п'яні від стєкломоя..
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24.11.2024 13:17 Ответить
добре їздити підорвшкам по дорогоа з великого крадівництва
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24.11.2024 22:11 Ответить
Таке враження що подивися Фуриоса: Хроники Безумного Макса, не вистачає тільки колісниці для єфекту.
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25.11.2024 01:35 Ответить
 
 