Дроны-камикадзе бойцов 24 ОМБр уничтожили три танка, БМД-4, БМП-3 и МТЛБ оккупантов в Часовом Яру. ВИДЕО
Воины батальона "Рарог" 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Галицкого на Донетчине в Часовом Яру с помощью дронов-камикадзе уничтожили танки Т-90М, Т-80, Т-72, а также БМД-4, БМП-3 и МТЛБ.
Соответствующее видео опубликовал телеграм канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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Bad Robot
показать весь комментарий24.11.2024 13:09 Ответить Мне нравится 11
Сергей Гусаченко #510886
показать весь комментарий24.11.2024 15:52 Ответить Мне нравится 2
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