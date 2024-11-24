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Новости Видео Война
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Дроны-камикадзе бойцов 24 ОМБр уничтожили три танка, БМД-4, БМП-3 и МТЛБ оккупантов в Часовом Яру. ВИДЕО

Воины батальона "Рарог" 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Галицкого на Донетчине в Часовом Яру с помощью дронов-камикадзе уничтожили танки Т-90М, Т-80, Т-72, а также БМД-4, БМП-3 и МТЛБ.

Соответствующее видео опубликовал телеграм канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

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Автор: 

танк (2250) уничтожение (6864) 24 омб имени князя Данила Галицкого (251) БМП (397) БМД (33) Часов Яр (322)


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горіть в пеклі москов卐ькі загарбники!
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24.11.2024 13:09 Ответить
Артиллеристы боги войны, это несомненно. А дронщики ангелы войны.
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24.11.2024 15:52 Ответить
 
 