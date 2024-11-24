Дроны-камикадзе бойцов 24 ОМБр уничтожили три танка, БМД-4, БМП-3 и МТЛБ оккупантов в Часовом Яру. ВИДЕО

Воины батальона "Рарог" 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Галицкого на Донетчине в Часовом Яру с помощью дронов-камикадзе уничтожили танки Т-90М, Т-80, Т-72, а также БМД-4, БМП-3 и МТЛБ.

Соответствующее видео опубликовал телеграм канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Морпехи атаковали багги, мотоциклы и легковые авто врага, уничтожив целый штурмовой отряд окупантов на Курщине. ВИДЕО