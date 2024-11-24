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Новости Видео Война
16 202 28

Российский захватчик качается по полю с оторванной рукой. ВИДЕО

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады нанесли прицельные удары по позициям российских захватчиков, уничтожив личный состав армии РФ. В бригаде продемонстрировали эффективность работы новой роты беспилотных систем, которая действует в составе 2-го штурмового батальона.

"Новое лого и лозунг - "Deus ex machina", потому что наше могущество это технологии. Теперь мы включаем в себя наблюдение и дальнюю разведку, ударные БпЛА, и наземные роботизированные комплексы", - отметили военные.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментом успешной боевой работы бойцов опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.

Также смотрите: Дроны-камикадзе бойцов 24 ОМБр уничтожили три танка, БМД-4, БМП-3 и МТЛБ оккупантов в Часовом Яру. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19123) ликвидация (3507) 3-я Отдельная штурмовая бригада (414)


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Топ комментарии
+11
Немедленно! - видавать каждому алпаченцу гранату с выдернутой чекой еще в военкомате!!!
Гойда!!!
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24.11.2024 14:37
+9
Дуже файно.
Мені подобаєтся.
А на біс воно може ще так саме покачатись чи вже сдохло?
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24.11.2024 14:42
+6
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24.11.2024 17:20
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Сімка? Туз? ІІІ- тя!!!!
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24.11.2024 14:32 Ответить
Мій план перемоги ;
- кожен школяр і студент грає в цю гру сидячи в школі чи профтесі своєї громади по всій країні !
- цього буде достатньо
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24.11.2024 14:34 Ответить
Не вийде, нажаль: інтернет має певні затримки та може взагалі впасти, невідомо чому.
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24.11.2024 17:56 Ответить
Немедленно! - видавать каждому алпаченцу гранату с выдернутой чекой еще в военкомате!!!
Гойда!!!
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24.11.2024 14:37 Ответить
неиає меж кретинизму кацапів
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24.11.2024 15:41 Ответить
В одной руке росийского гейроя должен быть унитаз а в другой руке граната с вырванной чекой. И на морде молчаливое выражение " -не отдам..."
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24.11.2024 16:56 Ответить
ні він має сидіти на краденому інтазі
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24.11.2024 17:09 Ответить
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24.11.2024 17:20 Ответить
А как же лапти и балалайка? Держал бы их + еще стакан бояры, может еще и покоптил планету лет несколько...
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24.11.2024 18:05 Ответить
Дуже файно.
Мені подобаєтся.
А на біс воно може ще так саме покачатись чи вже сдохло?
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24.11.2024 14:42 Ответить
до речі, без двох рук набагато зручніше качатися по полю.
а краще, потім, вижити та в рідну дєрєвню повернутися, на рідний сральнік в лапухах.
без двох рук, звісно.
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24.11.2024 14:52 Ответить
Да уж: пуйло - это Гитлер сегодня
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24.11.2024 14:57 Ответить
Без голови,було б зручніш. Не паморочилася б.
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24.11.2024 15:12 Ответить
Суще глупий холоп! (с)
А міг би у себе в лаптестані в спортзалі качатись...
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24.11.2024 15:16 Ответить
Как символично... У рашистов наши дронщики отрывают как ту руку, которой они подписывали контракт, так и то место, чем они обычно думают (кушают они совсем другим местом). Если эти существа вообще способны думать....
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24.11.2024 15:23 Ответить
Качок?
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24.11.2024 15:28 Ответить
Угу...Качаєтся...Бодібілдер штолє?
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24.11.2024 16:50 Ответить
Ух ти прямо зразу відправка гарячий цех ГОК...під концерт кобзона в репродукторі перегортати жовтий кек
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24.11.2024 15:47 Ответить
точность поражения ФЕНОМИНАЛЬНАЯ !!! все в ДЕСЯТОЧКУ !!)) так держать !!!
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24.11.2024 16:18 Ответить
Добре..
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24.11.2024 16:21 Ответить
на 0.25 прігожин як живой )
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24.11.2024 16:40 Ответить
ПОКАЖИТЬ НАМ ОТРЯД ГРУ ЯКІ КОРЧАТЬСЯ !!!
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24.11.2024 16:58 Ответить
Чого качається, ноги є - йди нах за кораблем з української землі а відірвана рука буде тобі в пам'ять що ти дебіл(.ля)
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24.11.2024 17:09 Ответить
Первому козломордому вдвойне повезло, мало того, что получит пачку ржублей компенсации, так еще и осталась одня клешня, что б на все полученное закидываться боярой следующие несколько месяцев. Потом конечно, как водится, пойдет побираться по вокзалам и сдохнет под забором, но пока - полный шоколад.
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24.11.2024 17:25 Ответить
Навiщо добивати одноруких? Це ходяча реклама ЗСУ, а також тягар жля бюждету рф.
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24.11.2024 22:50 Ответить
Для того, чтобы фраг был официально засчитан
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25.11.2024 06:12 Ответить
 
 