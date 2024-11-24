Российский захватчик качается по полю с оторванной рукой. ВИДЕО
Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады нанесли прицельные удары по позициям российских захватчиков, уничтожив личный состав армии РФ. В бригаде продемонстрировали эффективность работы новой роты беспилотных систем, которая действует в составе 2-го штурмового батальона.
"Новое лого и лозунг - "Deus ex machina", потому что наше могущество это технологии. Теперь мы включаем в себя наблюдение и дальнюю разведку, ударные БпЛА, и наземные роботизированные комплексы", - отметили военные.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментом успешной боевой работы бойцов опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.
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- кожен школяр і студент грає в цю гру сидячи в школі чи профтесі своєї громади по всій країні !
- цього буде достатньо
Гойда!!!
Мені подобаєтся.
А на біс воно може ще так саме покачатись чи вже сдохло?
а краще, потім, вижити та в рідну дєрєвню повернутися, на рідний сральнік в лапухах.
без двох рук, звісно.
А міг би у себе в лаптестані в спортзалі качатись...