Российский захватчик качается по полю с оторванной рукой. ВИДЕО

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады нанесли прицельные удары по позициям российских захватчиков, уничтожив личный состав армии РФ. В бригаде продемонстрировали эффективность работы новой роты беспилотных систем, которая действует в составе 2-го штурмового батальона.

"Новое лого и лозунг - "Deus ex machina", потому что наше могущество это технологии. Теперь мы включаем в себя наблюдение и дальнюю разведку, ударные БпЛА, и наземные роботизированные комплексы", - отметили военные.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментом успешной боевой работы бойцов опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.

Также смотрите: Дроны-камикадзе бойцов 24 ОМБр уничтожили три танка, БМД-4, БМП-3 и МТЛБ оккупантов в Часовом Яру. ВИДЕО