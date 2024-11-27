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Новости Видео Война
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Украинские воины отбивают вражеский механизированный штурм на Курщине. ВИДЕО беспилотника

Украинские воины отбили механизированный штурм российских десантников вблизи села Зеленый Шлях в Курской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами победоносного противостояния с врагом опубликована в соцсетях.

"Отражение штурма российских десантников в районе н.п. Зеленый Шлях, Курской области опубликовано ОК "Север", - говорится в комментарии к видео.

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Автор: 

боевые действия (3999) Курск (1089)


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вражаюча влучність. тримайтесь! і бережи вас бог
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27.11.2024 11:55 Ответить
схоже на міни Мадяра
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27.11.2024 13:57 Ответить
Назва села якась не дуже скрєпная...
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27.11.2024 14:42 Ответить
Т-64 наш був, і якась наша беха підбиті у відео.
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27.11.2024 21:22 Ответить
Честь і хвала нашим мужнім Воїнам ,
молимось за Вас 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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27.11.2024 23:12 Ответить
Курськ завжди був українським..
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27.11.2024 23:21 Ответить
 
 