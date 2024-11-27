Украинские воины отбивают вражеский механизированный штурм на Курщине. ВИДЕО беспилотника

Украинские воины отбили механизированный штурм российских десантников вблизи села Зеленый Шлях в Курской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами победоносного противостояния с врагом опубликована в соцсетях.

"Отражение штурма российских десантников в районе н.п. Зеленый Шлях, Курской области опубликовано ОК "Север", - говорится в комментарии к видео.

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