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На Закарпатье депутат ОПЗЖ Каськив заставляет предпринимателей продать землю под горнолыжный курорт, "слуга народа" Арахамия поддерживает проект, - СМИ. ВИДЕО

В ходе расследования журналисты обнаружили, что депутат Закарпатского облсовета от ОПЗЖ Владислав Каськив пытается "отобрать" земельные участки у местных предпринимателей в селе Пилипец на Закарпатье под строительство горнолыжного курорта. В частности, о давлении заявил владелец отеля "Берлога" Ивана Боричко. Кроме того, место, где планируется курорт, посещал нардеп "Слуги народа" Давид Арахамия, говорит, что по поводу инвенстиций.

Об этом говорится в расследовании hromadske "Отжать" Карпаты: уроки бизнеса от ОПЗЖ и Арахамии", передает Цензор.НЕТ.

"Я не занимаюсь репутационным менеджментом", - так глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил журналистам свою совместную поездку с действующим депутатом Закарпатского облсовета от запрещенной ОПЗЖ Владиславом Каськивым в село Пилипец на Закарпатье. Идею Офиса Президента строить там новый горнолыжный курорт не остановило ни полномасштабное вторжение, ни неоднозначная биография ключевого бенефициара этого проекта.

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Кто такой Каськив и при чем здесь австрийский инвестор?

Июль 2020 года. Офис президента Зеленского во главе с Андреем Ермаком обсуждал создание высокогорного всесезонного спортивно-туристического кластера "Боржава". Самый уважаемый гость, который представил программу, - австриец Гернот Ляйтнер. Общались о строительстве подъемников, гостинично-ресторанных комплексов и других развлекательных туристических заведений на территории села Пилипец Закарпатской области и прилегающих к нему сел. И если после начала большой войны в ОП публично перестали об этом говорить, то сама грандиозная идея не исчезла, а перенеслась в подполье. Однако оказалось, что австрийская компания - лишь ширма. Бенефициаром этого замысла является никто иной, как депутат Закарпатского облсовета от ОПЗЖ Владислав Каськив.

Депутат Закарпатської облради від ОПЗЖ Владислав Каськів
Депутат Закарпатского облсовета от ОПЗЖ Владислав Каськив

В марте 2014-го Каськив уволился из Госинвестпроекта и перебрался в Австрию, в феврале 2015 года возглавил инвестиционную компанию Ozario Holdings. До него директором там был Петер Яндл - член наблюдательных советов компаний Дмитрия Фирташа. Хотя на сегодня Ozario Holdings ликвидирована, зарегистрирована она была в Вене, по тому же адресу, что и компания Юлии Левочкиной Teleferic Holdings.

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Компания Левочкиной имела представителя в Украине - Андрея Банцнера, который был помощником народного депутата Каськива. А директором Teleferic Holdings был Гернот Ляйтнер - тот самый инвестор, который в 2020-м наведывался на встречу в Офис президента. Кстати, его компания Masterconcept после российского вторжения в Украину воплотила не один проект в России. В частности, Олимпиаду в Сочи в 2014-м и чемпионат мира по футболу в 2018-м.

Кроме того, Гернот Ляйтнер владеет словацкой компанией Carpathian Mountain Resort, s.r.o, которой в Украине принадлежат 12 компаний. Руководит ими Ирина Кух - бывшая работница Госинвестпроекта времен, когда его возглавлял Каськив. И эти 12 компаний на конец 2021 года имели в своей собственности 450 гектаров Закарпатской земли, где и планировали строить горнолыжный курорт "Боржава". Но этого оказалось мало.

Гернот Ляйтнер

От угроз до уголовных дел

7 марта 2022 года, когда под Киевом шли жестокие бои с российскими захватчиками, а большинство страны страдало от обстрелов, в заведении "Гранд Отель Пилипец" на Закарпатье началась борьба за ценную землю.

Владислав Каськив пытался договориться с местным предпринимателем Иваном Боричко, чтобы тот отдал ему свой отель "Берлога".

В 2014-м году Иван приобрел земельный участок, оформил все документы на собственность и начал возводить на нем гостинично-ресторанный комплекс. Теперь же Каськив настаивает, что планирует строить здесь подъемник, а отель Ивана ему будет мешать.

Готель Івана Боричка

"Ультиматум был очень простой: "Если ты его не заберешь, через какое-то время мы его отожмем, заберем, придумаем, что с этим сделать, поэтому ты должен это понимать". Вот такой был конкретный ультиматум", - рассказал предприниматель.

И они таки придумали. К процессу привлекли архитектора Валерия Безноского, который, по версии местных, пришел на должность в их объединенную территориальную громаду под конец 2022 года. Он переделал генеральный план села таким образом, что кусочек участка, на котором расположен отель Ивана Боричко оказался куском участка, принадлежащего ООО из орбиты Каськива - "Боржава СКи" и "Скай ленд". Сам проектант после этого уехал за границу и больше в Украине не появлялся. А упомянутые компании подали иск на предпринимателя с требованием обязать его снести "Берлогу". Более того, в отношении Боричко открыли уголовное производство о якобы самовольном захвате земельного участка, который до оформления Иваном права собственности на него принадлежал сельсовету. Сам участок Боричко арестовали.

"Прокуратура подает сейчас гражданское дело, что хочет изъять этот участок в пользу сельского совета. Кстати, эту схему мне озвучил сам Владислав, мол, если я этого не сделаю, ее изымет сельский совет, потом ему или предоставит, или продаст. Пока что так, все так происходит, как он мне озвучивал", - говорит Иван Боричок.

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Но история Ивана в Пилипце далеко не уникальна.

Надія Гладьо
Надежда Гладьо

Надежда Гладьо - жительница соседнего села Подобовец, которое является частью той же ОТГ. По странному стечению обстоятельств, у женщины тоже хотят отобрать дом, в строительство которого она с семьей вложила последние 10 лет жизни. Землю для ее семьи еще в 2013-м выделил сельский совет. Впоследствии они получили все документы и право собственности.

"В 2013 году мы начали строиться, в 2017-м практически уже был дом, и мы сделали приватизацию, у нас документы были готовы. Началась эта вся катавасия, уже третий год наверное. Звонки анонимные. Они говорят: "Куплю этот дом", на русском языке. А я ответила: "Этот дом не продается, мы его строим для себя"", - рассказывает Надежда Гладьо.

Звонки Надежда решила проигнорировать. И уже через некоторое время ей порезали кабели, которые только что подвели к дому электроэнергию. Когда же и это на семью Гладьо не подействовало, в сентябре 2022 года в реестре судебных решений появилось уголовное производство. Мол, муж Надежды еще в 2013-м вместе с тогдашним сельским головой незаконно завладели этой землей, а участок вообще расположен за пределами любого населенного пункта.

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Рядом с участком Надежды на кадастровой карте есть еще один - на 25 соток. Принадлежит он ООО "Боржава-Замковая Гора". Бенефициар компании - Ровшан Гусейнов, отец Ренаты Гусейновой. Она была помощницей Каськива в парламенте, когда тот был народным депутатом, а сейчас - его гражданская жена, с которой депутат имеет общего сына. В собственности Ровшана, хотя сам он зарегистрирован в Киеве, есть еще 97 земельных участков в Межгорском районе, большинство из которых - непосредственно в Пилипце. Еще 40 участков - в собственности Ренаты. У компании "Боржава центр", которая ей принадлежит, - еще 25.

Чтобы разобраться, кто, с кем и за что судится, а также что там с новым генпланом, которого местные так и не видели, мы поехали к главе Пилипецкой ОТГ Виталию Пиринцу. Он заверил, что новый генплан есть, но нам показать он его не может, потому что архитектор уехал за границу, юрист на больничном, а у него самого показывать генплан нет полномочий.

Мы договорились встретиться с Виталием Пиринцом на следующий день - мол, будет юрист и сможем вместе изучить новый генплан села. Однако руководитель ОТГ внезапно уехал из села.

Голова ОТГ
Председатель ОТГ

Арахамия не занимается репутационным менеджментом

Владислав Каськив на звонки журналистов hromadske не отвечал. Поэтому задать ему вопрос получилось только во время внеплановой сессии Закарпатского облсовета. Но отвечать он был не настроен.

"Мне не интересны ни вы, ни ваши вопросы. Я не считаю вас средством массовой информации, поэтому ни желания, ни намерения с вами общаться не имею", - ответил нам Владислав Каськив.

Владислав Каськів
Владислав Каськив

В ходе расследования нам также стало известно, что в сопровождении Каськива в начале октября в Пилипец приезжал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. На вопрос журналистов о том, что он с Каськивым делал на Закарпатье, Арахамия ответил, что занимается привлечением инвестиций и смотрел на проект горнолыжного курорта "Боржава".

Відповідь Давида Арахамії на запитання журналістів

Автор: 

Каськив Владислав (273) Арахамия Давид (988) Ермак Андрей (1259) Офис Президента (1796) Закарпатская область (2582)


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Топ комментарии
+42
Кому війна, а кому арахамія
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27.11.2024 14:21
+32
От вже той Порошенко все мало. Не то що опсжшніки з слугою та бубочкою все для народу все для перемоги.
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27.11.2024 14:20
+30
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27.11.2024 14:28
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18 серпня 2016 року був затриманий у Панамі. 21 серпня 2016 року ГП України направила запит про єкстрадицію в Україну із Панами Владислава Каськіва.
8 вересня заступник генерального прокурора України Євген Єнін повідомив, що Інтерпол офіційно підтвердив інформацію про затримання Каськіва. 9 вересня суд у Панамі застосував до Владислава Каськіва запобіжний захід у вигляді арешту на 40 діб. 3 жовтня 2016 року заступник генерального прокурора України Євген Єнін повідомив, що Владислав Каськів, затриманий у Панамі, вніс заставу у 600 тисяч доларів і був звільнений.
1 листопада 2017 року повернувся в Україну з Панами, написавши заяву про добровільну екстрадицію.

У той же день Печерський районний суд Києва відпустив Каськіва під заставу у розмірі 160 тис. гривень та зобов'язав здати всі закордонні паспорти.
Голова Політради ГП "ПОРА", З 23 листопада 2007 року народний депутат України VI скликання, фракція "Наша Україна-Народна самооборона" № 31 в списку.
!!! ОПЗЖ !!!

З червня 2010 року голова підкомітету з питань інвестицій та розвитку Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва.
З липня 2010 року позаштатний Радник Міністра палива і енергетики України.
З серпня 2010 року голова Робочої групи «Національні проекти» Комітету з економічних реформ при Президентові України.
27 вересня 2010 року увійшов до складу Комітету з економічних реформ. З 21 грудня 2010 року призначений керівником напрямку реформ «Впровадження національних проектів»
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27.11.2024 16:31 Ответить
Ви ж не написали що його звинувачували у розкраданні більше мільярда інвестиційних коштів у проект
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27.11.2024 18:45 Ответить
От виявляється чим абхазський бабуін аграхімія займається... Збирає бабло для партії... Той аграхімія наче і є і його наче немає. Раз в 3 місяці вилізе гавкне і знову не чути
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27.11.2024 16:41 Ответить
Каськив пробрался в большую политику на с помощью проекта "ПОРА", а потом примкнул к рыгам, напистил нормально денег и сегодня примкнул к слугам. Под лозунгами "Пора мочить коррупционеров" родился новый успешный бизнесмен-коррупционер. История успеха простого украинца
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27.11.2024 16:49 Ответить
З полум'яних революціонерів майдану мене тільки червонєц більше бісить
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27.11.2024 17:05 Ответить
Що дивного у їх співпраці? Слуги Зеленського, як і риги януковича, це той самий антимайдан.
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27.11.2024 17:29 Ответить
а підприємці без яєць, не пробували дати пзди і пдорасу каськіву, і пдорасу агрохламідії?
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27.11.2024 17:34 Ответить
Каськів зрадив Майдан і повинен сидіти в буцегарні , бо є за що 😕
одне з них , це співпраця з Януковощем !
А цей ворюга , знову займається розкраданням нашої краіни
разом з Агрохімією !!
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27.11.2024 17:45 Ответить
Знову повилазили покидьки!!!! Коли вони вже нажеруться, паскуда!!!! Чорносрака макака і тут вже свою пику всунула!!!
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27.11.2024 18:08 Ответить
Поки не почнем кобзонити цю наволоч, то все так і буде... суди не працюють.
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27.11.2024 18:18 Ответить
Цей же гандон десь втік був в Панаму,і тепер знову у владі?(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
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27.11.2024 18:27 Ответить
Це саме воно , бидлота 🙁
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27.11.2024 18:59 Ответить
Воно тоді було одним з лідерів ,чи коло них, Помаранчевої революції((
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27.11.2024 19:29 Ответить
Ви помиляєтесь.
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28.11.2024 11:45 Ответить
Хіба не він Тетяні Даниленко зробив дитину?
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28.11.2024 13:12 Ответить
Тільки укораїнці можуть бути такими терпілами... пришла макака з абхазії їх грабує шостий рік і ніхто його не закобзонить, коли тисячі гинуть...
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27.11.2024 18:59 Ответить
а чому не в арм11
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27.11.2024 19:02 Ответить
Тому що корупційна бидлота.
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27.11.2024 19:14 Ответить
А чому ці двоє мародерів ще не получили повіски і не захищають Батьківщину, бо вони заброньовані і щасливі?, і хто тоді їх забронював?, влада сама себе і забронювала, не зважаючі що народ і Конституція на це згоди не дають, тому що права і свободи одинакові для вісіх і це повинен котролювати гарант Конституції, а держслужбовці повинні мати не тільки прівілеї, а і обовязки, показуючи приклад в перших рядах іншим.
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27.11.2024 19:13 Ответить
Все вірно, нах... ті снаряди, головне покращення життя вже сьогодні, як у слуг народу так і інших корупціонерів.
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27.11.2024 19:22 Ответить
Коли ж ця хламідія захлинеться або шию собі зверне?
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27.11.2024 19:38 Ответить
Зеленим пора до буцегарні готуватися а не курорти будувати!
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27.11.2024 20:04 Ответить
А чому він не захищає рідну землю зі зброєю на фронті?
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27.11.2024 20:14 Ответить
Поки українці гинуть у війні з орками на сході, абхазька чурка розпоряджається їхньою землею в Карпатах. Найприкольніші були вибори в 2019 році!
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27.11.2024 21:00 Ответить
.... це ж давно всім нам відомо, опзажиддя і сьогоднішні можновладці є той самий антимайдан, такі самі рішали, ті самі цінності...
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27.11.2024 21:29 Ответить
Немає більше ні регіоналів ні провладних - один нарід, одна країна! Кароч, джингл беллз!
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28.11.2024 01:33 Ответить
чи закінчиться цей бардак колись? сумно.
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28.11.2024 04:34 Ответить
Нічого дивного. В Україні при владі чужинці.
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28.11.2024 05:54 Ответить
Ну що поробиш, ну тягне каськіва до лижного спорту.Чомусь ніхто не згадує скандал за його участі у 2012 р. Саме каськів очолював агенцію по інвестиціями і завдяки йому була укладена угода про інвестиції в проект LNG термінал з увага(!) з лижним інструктором.Отакої малята, майже дежавю
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28.11.2024 06:54 Ответить
Після слів, Я депутат від ОПЗЖ, має лунати постріл.
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28.11.2024 08:18 Ответить
Так у нас у власти молодежка регианалов, глава администрации президента при Януковиче - Левочкин куча своих людей поза водил на ключевые должности через шлюхамию, вот видео от Ткача с УП где завхоз Януковича Кравец раскидывает в покер в логове регианалов ресторане Ишак с Арахамией https://www.youtube.com/watch?v=d0Y-ss-qVT4 , это тот Кравец у которого и всей семьи аннулировали вид на жительство в Литве за связь и лояльность с русскими https://www.rbc.ua/ukr/news/litva-vignala-*******-kolishnogo-soratnika-1713879452.html а дружек Кравца регианал и глава Киевгорстроя побрил холдинг и инвесторов на миллиарды, при этом публично послав всех на х..й и на свободе, а тут Кушниры с Кравцем немного подвывели и вложились в бизнес центры в Европе ( https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-kravets-kushnir-vilnius/31119951.html ) а сын Кравца является депутатом и замом главы постоянной земельной комиссии в Киевсовете и распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку..., чем вам у власти не молодежка Регианалов и их крыша и обслуга? А вот вам вишенка на торте все вышеперечисленные персоны во главе с Бакановым месяц назад засветились на камеру на дне рождении регианала и любителя УПЦ МП Суркиса https://www.youtube.com/watch?v=0kBrjyRvqio
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01.12.2024 22:44 Ответить
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