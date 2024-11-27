На Закарпатье депутат ОПЗЖ Каськив заставляет предпринимателей продать землю под горнолыжный курорт, "слуга народа" Арахамия поддерживает проект, - СМИ. ВИДЕО

В ходе расследования журналисты обнаружили, что депутат Закарпатского облсовета от ОПЗЖ Владислав Каськив пытается "отобрать" земельные участки у местных предпринимателей в селе Пилипец на Закарпатье под строительство горнолыжного курорта. В частности, о давлении заявил владелец отеля "Берлога" Ивана Боричко. Кроме того, место, где планируется курорт, посещал нардеп "Слуги народа" Давид Арахамия, говорит, что по поводу инвенстиций.

Об этом говорится в расследовании hromadske "Отжать" Карпаты: уроки бизнеса от ОПЗЖ и Арахамии", передает Цензор.НЕТ.

"Я не занимаюсь репутационным менеджментом", - так глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил журналистам свою совместную поездку с действующим депутатом Закарпатского облсовета от запрещенной ОПЗЖ Владиславом Каськивым в село Пилипец на Закарпатье. Идею Офиса Президента строить там новый горнолыжный курорт не остановило ни полномасштабное вторжение, ни неоднозначная биография ключевого бенефициара этого проекта.

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Кто такой Каськив и при чем здесь австрийский инвестор?

Июль 2020 года. Офис президента Зеленского во главе с Андреем Ермаком обсуждал создание высокогорного всесезонного спортивно-туристического кластера "Боржава". Самый уважаемый гость, который представил программу, - австриец Гернот Ляйтнер. Общались о строительстве подъемников, гостинично-ресторанных комплексов и других развлекательных туристических заведений на территории села Пилипец Закарпатской области и прилегающих к нему сел. И если после начала большой войны в ОП публично перестали об этом говорить, то сама грандиозная идея не исчезла, а перенеслась в подполье. Однако оказалось, что австрийская компания - лишь ширма. Бенефициаром этого замысла является никто иной, как депутат Закарпатского облсовета от ОПЗЖ Владислав Каськив.

Депутат Закарпатского облсовета от ОПЗЖ Владислав Каськив

В марте 2014-го Каськив уволился из Госинвестпроекта и перебрался в Австрию, в феврале 2015 года возглавил инвестиционную компанию Ozario Holdings. До него директором там был Петер Яндл - член наблюдательных советов компаний Дмитрия Фирташа. Хотя на сегодня Ozario Holdings ликвидирована, зарегистрирована она была в Вене, по тому же адресу, что и компания Юлии Левочкиной Teleferic Holdings.

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Компания Левочкиной имела представителя в Украине - Андрея Банцнера, который был помощником народного депутата Каськива. А директором Teleferic Holdings был Гернот Ляйтнер - тот самый инвестор, который в 2020-м наведывался на встречу в Офис президента. Кстати, его компания Masterconcept после российского вторжения в Украину воплотила не один проект в России. В частности, Олимпиаду в Сочи в 2014-м и чемпионат мира по футболу в 2018-м.

Кроме того, Гернот Ляйтнер владеет словацкой компанией Carpathian Mountain Resort, s.r.o, которой в Украине принадлежат 12 компаний. Руководит ими Ирина Кух - бывшая работница Госинвестпроекта времен, когда его возглавлял Каськив. И эти 12 компаний на конец 2021 года имели в своей собственности 450 гектаров Закарпатской земли, где и планировали строить горнолыжный курорт "Боржава". Но этого оказалось мало.

От угроз до уголовных дел

7 марта 2022 года, когда под Киевом шли жестокие бои с российскими захватчиками, а большинство страны страдало от обстрелов, в заведении "Гранд Отель Пилипец" на Закарпатье началась борьба за ценную землю.

Владислав Каськив пытался договориться с местным предпринимателем Иваном Боричко, чтобы тот отдал ему свой отель "Берлога".

В 2014-м году Иван приобрел земельный участок, оформил все документы на собственность и начал возводить на нем гостинично-ресторанный комплекс. Теперь же Каськив настаивает, что планирует строить здесь подъемник, а отель Ивана ему будет мешать.

"Ультиматум был очень простой: "Если ты его не заберешь, через какое-то время мы его отожмем, заберем, придумаем, что с этим сделать, поэтому ты должен это понимать". Вот такой был конкретный ультиматум", - рассказал предприниматель.

И они таки придумали. К процессу привлекли архитектора Валерия Безноского, который, по версии местных, пришел на должность в их объединенную территориальную громаду под конец 2022 года. Он переделал генеральный план села таким образом, что кусочек участка, на котором расположен отель Ивана Боричко оказался куском участка, принадлежащего ООО из орбиты Каськива - "Боржава СКи" и "Скай ленд". Сам проектант после этого уехал за границу и больше в Украине не появлялся. А упомянутые компании подали иск на предпринимателя с требованием обязать его снести "Берлогу". Более того, в отношении Боричко открыли уголовное производство о якобы самовольном захвате земельного участка, который до оформления Иваном права собственности на него принадлежал сельсовету. Сам участок Боричко арестовали.

"Прокуратура подает сейчас гражданское дело, что хочет изъять этот участок в пользу сельского совета. Кстати, эту схему мне озвучил сам Владислав, мол, если я этого не сделаю, ее изымет сельский совет, потом ему или предоставит, или продаст. Пока что так, все так происходит, как он мне озвучивал", - говорит Иван Боричок.

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Но история Ивана в Пилипце далеко не уникальна.

Надежда Гладьо

Надежда Гладьо - жительница соседнего села Подобовец, которое является частью той же ОТГ. По странному стечению обстоятельств, у женщины тоже хотят отобрать дом, в строительство которого она с семьей вложила последние 10 лет жизни. Землю для ее семьи еще в 2013-м выделил сельский совет. Впоследствии они получили все документы и право собственности.

"В 2013 году мы начали строиться, в 2017-м практически уже был дом, и мы сделали приватизацию, у нас документы были готовы. Началась эта вся катавасия, уже третий год наверное. Звонки анонимные. Они говорят: "Куплю этот дом", на русском языке. А я ответила: "Этот дом не продается, мы его строим для себя"", - рассказывает Надежда Гладьо.

Звонки Надежда решила проигнорировать. И уже через некоторое время ей порезали кабели, которые только что подвели к дому электроэнергию. Когда же и это на семью Гладьо не подействовало, в сентябре 2022 года в реестре судебных решений появилось уголовное производство. Мол, муж Надежды еще в 2013-м вместе с тогдашним сельским головой незаконно завладели этой землей, а участок вообще расположен за пределами любого населенного пункта.

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Рядом с участком Надежды на кадастровой карте есть еще один - на 25 соток. Принадлежит он ООО "Боржава-Замковая Гора". Бенефициар компании - Ровшан Гусейнов, отец Ренаты Гусейновой. Она была помощницей Каськива в парламенте, когда тот был народным депутатом, а сейчас - его гражданская жена, с которой депутат имеет общего сына. В собственности Ровшана, хотя сам он зарегистрирован в Киеве, есть еще 97 земельных участков в Межгорском районе, большинство из которых - непосредственно в Пилипце. Еще 40 участков - в собственности Ренаты. У компании "Боржава центр", которая ей принадлежит, - еще 25.

Чтобы разобраться, кто, с кем и за что судится, а также что там с новым генпланом, которого местные так и не видели, мы поехали к главе Пилипецкой ОТГ Виталию Пиринцу. Он заверил, что новый генплан есть, но нам показать он его не может, потому что архитектор уехал за границу, юрист на больничном, а у него самого показывать генплан нет полномочий.

Мы договорились встретиться с Виталием Пиринцом на следующий день - мол, будет юрист и сможем вместе изучить новый генплан села. Однако руководитель ОТГ внезапно уехал из села.

Председатель ОТГ

Арахамия не занимается репутационным менеджментом

Владислав Каськив на звонки журналистов hromadske не отвечал. Поэтому задать ему вопрос получилось только во время внеплановой сессии Закарпатского облсовета. Но отвечать он был не настроен.

"Мне не интересны ни вы, ни ваши вопросы. Я не считаю вас средством массовой информации, поэтому ни желания, ни намерения с вами общаться не имею", - ответил нам Владислав Каськив.

Владислав Каськив

В ходе расследования нам также стало известно, что в сопровождении Каськива в начале октября в Пилипец приезжал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. На вопрос журналистов о том, что он с Каськивым делал на Закарпатье, Арахамия ответил, что занимается привлечением инвестиций и смотрел на проект горнолыжного курорта "Боржава".