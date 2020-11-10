Фигурант уголовных производств, зкс-глава Госинвестпроекта Каськив стал депутатом Закарпатского облсовета от ОПЗЖ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Бывший глава Госинвестпроекта Владислав Каськив прошел шестым номером "ОПЗЖ" в депутаты Закарпатского областного совета.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укринформ".
На шестом избирательном округе Закарпатья в Хустском районе за Каськива проголосовал 481 избиратель.
В начале избирательной кампании в Закарпатье ВО "Свобода" требовало снять с регистрации Каськива, которого ТИК зарегистрировала кандидатом в депутаты Закарпатского областного совета от "ОПЗЖ" по 6-му Хустскому округу.
Каськив - политический деятель. Во времена Виктора Януковича был председателем Государственного агентства национальных проектов. По данным следствия, в 2012 году из государственного бюджета Украины выделили более 500 млн грн для реализации ряда национальных проектов. В частности, проект "Качественная вода" предусматривал установление в крупнейших городах Украины автоматов по розливу питьевой воды, а согласно проекту "Олимпийская надежда-2022" должны быть сведены инфраструктурные объекты для проведения зимних олимпийских игр в Украине. Однако эти и другие проекты так и не были реализованы.
25 марта 2016 Национальная полиция Украина объявила Каськива в розыск. Его задержали в Панаме и экстрадировали в Украину, позже Печерский райсуд отпустил его из-за внесения залога в 600 тыс. долларов.
Пожалуйста, подождите...
З того часу його вже можна було 7354 рази повісити.
(меняют политические "взгляды" )
На каськиве нет смысла заострять внимание-гнида!!!
А це при тому, що не менша площа Боржвських полонин знаходиться в оренді у так званих фірм "Гнізда Каськіва". В бюджет вони сплачують смішні кошти, а мої звернення у податкову та прокуратуру залишилися проігнорованими.
Рослідування НАБУ щодо розкрадання бюджетних коштів та "фіктивне" придбання за них Боржаських полонин теж на гальмах.
Але, заради справедливості, хочу спитати. Де увесь цей час учасники руху, які боряться за недоторканість Боржави (save.borzhava). Жодної заяви, жодного звернення, жодного позову та акції, жодної публікації.
Чому?????
Не вірите? Переконайтеся самі https://www.facebook.com/.../www.facebook.com/save.borzhava/
Якщо Боржава недоторкана - то для всіх!Чи є якісь виключення? Подвійні стандарти....
Коротенько про моє розлідування, а це 50 запитів у сільські ради, та близько 20 витягів з реєстру і орієнтовно 200 годин потраченого часу. Тут https://uzhgorod.net.ua/news/127992
От вам і ціна Боржави