Фигурант уголовных производств, зкс-глава Госинвестпроекта Каськив стал депутатом Закарпатского облсовета от ОПЗЖ

Бывший глава Госинвестпроекта Владислав Каськив прошел шестым номером "ОПЗЖ" в депутаты Закарпатского областного совета.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укринформ".

На шестом избирательном округе Закарпатья в Хустском районе за Каськива проголосовал 481 избиратель.

В начале избирательной кампании в Закарпатье ВО "Свобода" требовало снять с регистрации Каськива, которого ТИК зарегистрировала кандидатом в депутаты Закарпатского областного совета от "ОПЗЖ" по 6-му Хустскому округу.

Каськив - политический деятель. Во времена Виктора Януковича был председателем Государственного агентства национальных проектов. По данным следствия, в 2012 году из государственного бюджета Украины выделили более 500 млн грн для реализации ряда национальных проектов. В частности, проект "Качественная вода" предусматривал установление в крупнейших городах Украины автоматов по розливу питьевой воды, а согласно проекту "Олимпийская надежда-2022" должны быть сведены инфраструктурные объекты для проведения зимних олимпийских игр в Украине. Однако эти и другие проекты так и не были реализованы.

25 марта 2016 Национальная полиция Украина объявила Каськива в розыск. Его задержали в Панаме и экстрадировали в Украину, позже Печерский райсуд отпустил его из-за внесения залога в 600 тыс. долларов.

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