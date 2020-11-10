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Закарпатье (2394) Каськив (272) облсовет (535)

Фигурант уголовных производств, зкс-глава Госинвестпроекта Каськив стал депутатом Закарпатского облсовета от ОПЗЖ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Фигурант уголовных производств, зкс-глава Госинвестпроекта Каськив стал депутатом Закарпатского облсовета от ОПЗЖ

Бывший глава Госинвестпроекта Владислав Каськив прошел шестым номером "ОПЗЖ" в депутаты Закарпатского областного совета.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укринформ".

На шестом избирательном округе Закарпатья в Хустском районе за Каськива проголосовал 481 избиратель.

В начале избирательной кампании в Закарпатье ВО "Свобода" требовало снять с регистрации Каськива, которого ТИК зарегистрировала кандидатом в депутаты Закарпатского областного совета от "ОПЗЖ" по 6-му Хустскому округу.

Каськив - политический деятель. Во времена Виктора Януковича был председателем Государственного агентства национальных проектов. По данным следствия, в 2012 году из государственного бюджета Украины выделили более 500 млн грн для реализации ряда национальных проектов. В частности, проект "Качественная вода" предусматривал установление в крупнейших городах Украины автоматов по розливу питьевой воды, а согласно проекту "Олимпийская надежда-2022" должны быть сведены инфраструктурные объекты для проведения зимних олимпийских игр в Украине. Однако эти и другие проекты так и не были реализованы.

25 марта 2016 Национальная полиция Украина объявила Каськива в розыск. Его задержали в Панаме и экстрадировали в Украину, позже Печерский райсуд отпустил его из-за внесения залога в 600 тыс. долларов.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+12
Люди, ви дебіли...
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10.11.2020 20:53
+11
Фигурант уголовных производств, зкс-глава Госинвестпроекта Каськив стал депутатом Закарпатского облсовета от ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 2339
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10.11.2020 20:51
+9
Там свежая фотка кернеса по инету гуляет...ну что вам сказать ,харьковчане-мне лично прям плохо стало от вида вашего мэра,труп или в каматозе не ясно...нам бы в Одессу такого
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10.11.2020 20:58
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Фигурант уголовных производств, зкс-глава Госинвестпроекта Каськив стал депутатом Закарпатского облсовета от ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 9044 ... Все справедливо...
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10.11.2020 20:48 Ответить
мудрий нарід херні не впоре...
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10.11.2020 21:06 Ответить
*** дебилы
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10.11.2020 20:51 Ответить
це той що в бочку гатив на Майдані 2004- младой патріот - за дві ноги роздерти таких!
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10.11.2020 20:51 Ответить
...Бывший глава Госинвестпроекта Владислав Каськив прошел шестым номером "ОПЗЖ" в депутаты Закарпатского областного совета.Источник: https://censor.net/ru/n3230250...
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10.11.2020 20:54 Ответить
это все, что нужно знать об ОПЗЖ. Впрочем, там один Кива чего стоит. Фігурант кримінальних проваджень, ексголова Держінвестпроєкту Каськів став депутатом Закарпатської облради від ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 7925
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10.11.2020 21:44 Ответить
Фигурант уголовных производств, зкс-глава Госинвестпроекта Каськив стал депутатом Закарпатского облсовета от ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 2339
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10.11.2020 20:51 Ответить
хорошо хоть учитель из него не получился Фигурант уголовных производств, зкс-глава Госинвестпроекта Каськив стал депутатом Закарпатского облсовета от ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 5040
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10.11.2020 20:52 Ответить
Народний депутат України 6-го скликання (2007-2012), член фракції Блоку «Наша Україна - Народна самооборона» (НУНС). Фігурант кримінальних проваджень, ексголова Держінвестпроєкту Каськів став депутатом Закарпатської облради від ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 9030
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10.11.2020 21:46 Ответить
и шо?ты иулькиных посчитай,кто где оказался... Фігурант кримінальних проваджень, ексголова Держінвестпроєкту Каськів став депутатом Закарпатської облради від ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 301
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10.11.2020 21:50 Ответить
Люди, ви дебіли...
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10.11.2020 20:53 Ответить
Це про 481 виборця, якщо що.
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10.11.2020 20:54 Ответить
Якась аномалія , всього 481 чол проголсувало і вже депутат облради Фігурант кримінальних проваджень, ексголова Держінвестпроєкту Каськів став депутатом Закарпатської облради від ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 5567 ..!! А скільки ж там тоді населення , чи тобто - виборців , в окрузі , тис 5 всього ?
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10.11.2020 21:35 Ответить
Це один куплений табір нацменшини)))
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11.11.2020 09:39 Ответить
Пришла пора. Но на лыжах научился стоять? Кто знает, в какую сторону придется их вострить...
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10.11.2020 20:54 Ответить
странно шо это рыгло псевдопомаранчевое до сих пор топчет украинскую землю...
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10.11.2020 20:56 Ответить
Гельминты живучие...
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10.11.2020 21:16 Ответить
он на машине ездит
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10.11.2020 21:46 Ответить
Он ЇЙО на машінє єзьдяєть.
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10.11.2020 22:18 Ответить
Там свежая фотка кернеса по инету гуляет...ну что вам сказать ,харьковчане-мне лично прям плохо стало от вида вашего мэра,труп или в каматозе не ясно...нам бы в Одессу такого
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10.11.2020 20:58 Ответить
Фигурант уголовных производств, зкс-глава Госинвестпроекта Каськив стал депутатом Закарпатского облсовета от ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 9787то про цвет лица,чы про вероисповедание?
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10.11.2020 21:07 Ответить
Ваш бандюк труха -теж красень.
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10.11.2020 22:19 Ответить
Слишком бодр...в каматоз бы его
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10.11.2020 23:38 Ответить
А гроші вернув державі? Як можна поважати таку країну? Все, всім сходить з рук...
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10.11.2020 20:58 Ответить
не всем. но этому сошло Фігурант кримінальних проваджень, ексголова Держінвестпроєкту Каськів став депутатом Закарпатської облради від ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 2931
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10.11.2020 21:48 Ответить
Мужинек известной дуры Тани Даниленко... Зебилы, вы сделали это вместе!
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10.11.2020 20:58 Ответить
..А Светка Єгорова ....за Пецика топила ! Фигурант уголовных производств, зкс-глава Госинвестпроекта Каськив стал депутатом Закарпатского облсовета от ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 1317
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10.11.2020 21:03 Ответить
любовник Жена у него Олена Ганцяк. Но дети есть и там, и там. Двоежонец. Ну а чего, содержать есть на что. Фігурант кримінальних проваджень, ексголова Держінвестпроєкту Каськів став депутатом Закарпатської облради від ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 963
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10.11.2020 21:50 Ответить
У Тетяни чоловіком обрізаний Мустафа састаїть.
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10.11.2020 22:20 Ответить
Це попередній сірожа лєщенко)
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10.11.2020 21:05 Ответить
парашенка - мразь. Не меньше зельца.
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10.11.2020 21:16 Ответить
Як сказав би Ляшко-«Скотиняка така».
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10.11.2020 21:18 Ответить
больше. гораздо больше
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10.11.2020 21:51 Ответить
Бойкє-Рабєновєчє-Жьопрєфє тобі миліші.
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10.11.2020 22:21 Ответить
Закарпатье- это мечта Росии устроить Карабах с русинами
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10.11.2020 21:19 Ответить
На закарпатье сепаратизм сильнее, чем был на Донбассе. Просто от Мордора дальше
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10.11.2020 21:32 Ответить
Там ,як і на Буковині,завжди були за ригів та ін. мерзоту.Бо мацьковскєхь батюшькав там забагато.
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10.11.2020 22:23 Ответить
Он ужє ні Жидкофь.Рабєновєчь он ужє.
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10.11.2020 22:24 Ответить
Фігурант кримінальних проваджень, ексголова Держінвестпроєкту Каськів став депутатом Закарпатської облради від ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 1726 Фігурант кримінальних проваджень, ексголова Держінвестпроєкту Каськів став депутатом Закарпатської облради від ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 4716
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10.11.2020 21:25 Ответить
В 2004-м Каськив был одним из лидеров Помаранчевого Майдана.
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10.11.2020 21:35 Ответить
да. "Пора" он возглавлял.
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10.11.2020 21:52 Ответить
Жьолтую Пару.
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10.11.2020 22:25 Ответить
"Пора" - жто молодежная (ИМХО - студенческая) организация, которая по сути обеспечила победу Майдана в 2004-м.
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11.11.2020 09:12 Ответить
И всё-таки его посадили ... в кресло депутата .
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10.11.2020 21:35 Ответить
Фігурант кримінальних проваджень, ексголова Держінвестпроєкту Каськів став депутатом Закарпатської облради від ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 1382
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10.11.2020 21:52 Ответить
Странное у нас Законодательство! Любой прохвост с судимостью, или из зала суда отпущенный под залог ворованных долларов, или коррупционер такого масштаба, что печать негде ставить,- ВСЕ МОГУТ СТАТЬ ДЕПУТАнАМИ, а то и президентами! А в США были бы у них шансы?
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10.11.2020 21:38 Ответить
ну, на Байдена тоже дело в сенате есть. Но президентом стал. Нужным людям многое прощают.
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10.11.2020 21:53 Ответить
Претензии не столько к законам, сколько к людям, которые голосуют.
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11.11.2020 09:13 Ответить
Но должны же быть какие-то ограничения або українською- ЗАПОБІЖНИКИ, чтобы во властные структуры не попадали люди с запятнанной репутацией или откровенные мошенники и коррупционеры, как этот кАСЬКИВ!
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11.11.2020 09:25 Ответить
Согласен, но в первую очередь виноват "электорат". Примеров достаточно - и на общегосударственном уровне (ВР, През), и на местном.
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11.11.2020 12:50 Ответить
"...25 марта 2016 Национальная полиция Украина объявила Каськива в розыск. Его задержали в Панаме и экстрадировали в Украину..."

З того часу його вже можна було 7354 рази повісити.
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10.11.2020 21:39 Ответить
На варованиє тиньгє он аддав.Дабравольна і вєсіла.
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10.11.2020 22:26 Ответить
25 марта 2016 Национальная полиция Украина объявила Каськива в розыск. Его задержали в Панаме и экстрадировали в Украину, позже Печерский райсуд отпустил его из-за внесения залога в 600 тыс. долларов.Источник: https://censor.net/ru/n3230250
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10.11.2020 21:40 Ответить
просто супер
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10.11.2020 21:54 Ответить
Тут дважды осуждённый гопник был "резидентом" , который ещё после двух ходок был фигурантом по пикантной статье "групповуха" ... Подумаешь жульё . Быдлоту и мокруха не смущает . На то это и быдло . А кто кроме быдла да в Закарпатье ещё может голосовать за "кремлёвский Лехаймчик" ?!
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10.11.2020 21:41 Ответить
Тем более , шо и Вадик Рабинович был "сидельцем" ...
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10.11.2020 21:42 Ответить
и Шариков (Лукьянов) прошел,где то в Сумской области кажись. три ходки имеет в куполах весь наверное. Фігурант кримінальних проваджень, ексголова Держінвестпроєкту Каськів став депутатом Закарпатської облради від ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 2844
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10.11.2020 21:52 Ответить
Єта.Па палєтіч"єськай сєдєл он.Ні законна.
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10.11.2020 22:28 Ответить
Какое крутое пике! с высоты идеалов помаранчевой революции прямо носом в пропукинсое дерьмо!
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10.11.2020 21:43 Ответить
Каськів, рідчайший мерзотник і жулік !
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10.11.2020 21:44 Ответить
Фігурант кримінальних проваджень, ексголова Держінвестпроєкту Каськів став депутатом Закарпатської облради від ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 2772
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10.11.2020 21:55 Ответить
Вся нечисть вилазить... При Петрі потікали хто куди сиділи падлюки і не висовувались...
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10.11.2020 21:47 Ответить
тю, суд Каськива в 2016 отпустил. А кто у нас тогда был президинетом?
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10.11.2020 21:56 Ответить
А що--він (Порошенко) суддею був?
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10.11.2020 22:29 Ответить
А суддя хто, Порошенко був?
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11.11.2020 13:45 Ответить
в 2017.
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10.11.2020 22:01 Ответить
При Петрі цю шалаву політичну і випустили......
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10.11.2020 22:19 Ответить
не просто шалаву. крупного вора.
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11.11.2020 09:12 Ответить
неужели этого известного контрацептива до сих пор не притопили в какой нибудь изрядно смрадной параше? хотя, как же ты его притопишь, когда гавно, оно ж не тонет
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10.11.2020 21:48 Ответить
мало того що не притопили, за нього ще й проголосували Фігурант кримінальних проваджень, ексголова Держінвестпроєкту Каськів став депутатом Закарпатської облради від ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 4454
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11.11.2020 11:44 Ответить
Гамно не тонет.
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10.11.2020 21:51 Ответить
Нагорода за досягнення від Фундації Глейтсмана (12.2004 р., США). Пам'ятний знак «Видатному учаснику помаранчевої революції». Фігурант кримінальних проваджень, ексголова Держінвестпроєкту Каськів став депутатом Закарпатської облради від ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 4864 От так от.
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10.11.2020 21:58 Ответить
1 листопада 2017 року генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що Владислава Каськіва екстрадували з Панами в Україну. У той же день Печерський районний суд Києва відпустив Каськіва під заставу у розмірі 160 тис. гривень Фігурант кримінальних проваджень, ексголова Держінвестпроєкту Каськів став депутатом Закарпатської облради від ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 8331
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10.11.2020 21:59 Ответить
атліщно прям
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11.11.2020 11:43 Ответить
А чому тут дивуватись!? В блоці за ЖОПУ ТІЛЬКИ ЗЛОДІЇ І ВОРОГИ УКРАЇНИ. ЗЛОДІЇ ОДНІ ЗЛОДІЇ. НІ ОДНОГО ПОЗИТИВНОГО. МРАЗЬ ЯКУ ТРЕБА ЗНИЩИТИ А ТО ВОНИ ЗНИЩУТЬ ДЕРЖАВУ
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10.11.2020 22:30 Ответить
А чому цей під#р не сидить? А тому що в нас був Луцик прокурором. Всі справи продав!
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10.11.2020 23:20 Ответить
Да, как в стране дураков во власти безликие, не имеющие твердой политической окраски

(меняют политические "взгляды" )

На каськиве нет смысла заострять внимание-гнида!!!
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11.11.2020 06:03 Ответить
Каськів під час Помаранчевої революції керував "Порою". Пам'ятаєте "Прийшла "Пора" !" ?
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11.11.2020 07:16 Ответить
Понад 2 роки минуло з розслідування про розкрадання 450 га Боржаських полонин Фігурант кримінальних проваджень, ексголова Держінвестпроєкту Каськів став депутатом Закарпатської облради від ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 3224

А це при тому, що не менша площа Боржвських полонин знаходиться в оренді у так званих фірм "Гнізда Каськіва". В бюджет вони сплачують смішні кошти, а мої звернення у податкову та прокуратуру залишилися проігнорованими.

Рослідування НАБУ щодо розкрадання бюджетних коштів та "фіктивне" придбання за них Боржаських полонин теж на гальмах.

Але, заради справедливості, хочу спитати. Де увесь цей час учасники руху, які боряться за недоторканість Боржави (save.borzhava). Жодної заяви, жодного звернення, жодного позову та акції, жодної публікації.

Чому?????
Не вірите? Переконайтеся самі https://www.facebook.com/.../www.facebook.com/save.borzhava/

Якщо Боржава недоторкана - то для всіх!Чи є якісь виключення? Подвійні стандарти....

Коротенько про моє розлідування, а це 50 запитів у сільські ради, та близько 20 витягів з реєстру і орієнтовно 200 годин потраченого часу. Тут https://uzhgorod.net.ua/news/127992
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11.11.2020 10:24 Ответить
"На шестом избирательном округе Закарпатья в Хустском районе за Каськива проголосовал 481 избиратель."
От вам і ціна Боржави
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11.11.2020 11:42 Ответить
де скотина виринула
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23.04.2021 19:57 Ответить
 
 