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Закарпаття (1579) Каськів (68) облрада (269)

Фігурант кримінальних проваджень, ексголова Держінвестпроєкту Каськів став депутатом Закарпатської облради від ОПЗЖ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Фігурант кримінальних проваджень, ексголова Держінвестпроєкту Каськів став депутатом Закарпатської облради від ОПЗЖ

Ексголова Держінвестпроєкту Владислав Каськів пройшов шостим номером "ОПЗЖ" у депутати Закарпатської обласної ради.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укрінформ".

На шостому виборчому окрузі Закарпаття в Хустському районі за Каськіва проголосував 481 виборець.

На початку виборчої кампанії на Закарпатті ВО "Свобода" вимагало зняти з реєстрації Каськіва, якого ТВК зареєструвала кандидатом у депутати до Закарпатської обласної ради від "ОПЗЖ" по 6-му Хустському округу.

Каськів — політичний діяч, за часів Віктора Януковича був головою Державного агентства національних проєктів. За даними слідства, у 2012 році з державного бюджету України виділили понад 500 млн грн для реалізації низки національних проєктів. Зокрема, проєкт "Якісна вода" передбачав встановлення в найбільших містах України автоматів із розливу питної води, а згідно з проєктом "Олімпійська надія-2022" мали бути зведені інфраструктурні об’єкти для проведення зимових олімпійських ігор в Україні. Однак ці та інші проєкти так і не були реалізовані.

25 березня 2016 року Національна поліція України оголосила Каськіва в розшук. Його затримали в Панамі і екстрадували в Україну, пізніше Печерський райсуд відпустив його через внесення застави в 600 тис. дол.

Читайте також: Юрист Каськіва через суд змушує прокуратуру відкликати повідомлення про підозру одному з фігурантів "справи Держінвестпроекту"
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Топ коментарі
+12
Люди, ви дебіли...
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10.11.2020 20:53
+11
Фигурант уголовных производств, зкс-глава Госинвестпроекта Каськив стал депутатом Закарпатского облсовета от ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 2339
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10.11.2020 20:51
+9
Там свежая фотка кернеса по инету гуляет...ну что вам сказать ,харьковчане-мне лично прям плохо стало от вида вашего мэра,труп или в каматозе не ясно...нам бы в Одессу такого
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10.11.2020 20:58
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Фигурант уголовных производств, зкс-глава Госинвестпроекта Каськив стал депутатом Закарпатского облсовета от ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 9044 ... Все справедливо...
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10.11.2020 20:48 Відповісти
мудрий нарід херні не впоре...
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10.11.2020 21:06 Відповісти
*** дебилы
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10.11.2020 20:51 Відповісти
це той що в бочку гатив на Майдані 2004- младой патріот - за дві ноги роздерти таких!
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10.11.2020 20:51 Відповісти
...Бывший глава Госинвестпроекта Владислав Каськив прошел шестым номером "ОПЗЖ" в депутаты Закарпатского областного совета.Источник: https://censor.net/ru/n3230250...
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10.11.2020 20:54 Відповісти
это все, что нужно знать об ОПЗЖ. Впрочем, там один Кива чего стоит. Фігурант кримінальних проваджень, ексголова Держінвестпроєкту Каськів став депутатом Закарпатської облради від ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 7925
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10.11.2020 21:44 Відповісти
Фигурант уголовных производств, зкс-глава Госинвестпроекта Каськив стал депутатом Закарпатского облсовета от ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 2339
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10.11.2020 20:51 Відповісти
хорошо хоть учитель из него не получился Фигурант уголовных производств, зкс-глава Госинвестпроекта Каськив стал депутатом Закарпатского облсовета от ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 5040
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10.11.2020 20:52 Відповісти
Народний депутат України 6-го скликання (2007-2012), член фракції Блоку «Наша Україна - Народна самооборона» (НУНС). Фігурант кримінальних проваджень, ексголова Держінвестпроєкту Каськів став депутатом Закарпатської облради від ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 9030
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10.11.2020 21:46 Відповісти
и шо?ты иулькиных посчитай,кто где оказался... Фігурант кримінальних проваджень, ексголова Держінвестпроєкту Каськів став депутатом Закарпатської облради від ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 301
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10.11.2020 21:50 Відповісти
Люди, ви дебіли...
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10.11.2020 20:53 Відповісти
Це про 481 виборця, якщо що.
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10.11.2020 20:54 Відповісти
Якась аномалія , всього 481 чол проголсувало і вже депутат облради Фігурант кримінальних проваджень, ексголова Держінвестпроєкту Каськів став депутатом Закарпатської облради від ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 5567 ..!! А скільки ж там тоді населення , чи тобто - виборців , в окрузі , тис 5 всього ?
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10.11.2020 21:35 Відповісти
Це один куплений табір нацменшини)))
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11.11.2020 09:39 Відповісти
Пришла пора. Но на лыжах научился стоять? Кто знает, в какую сторону придется их вострить...
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10.11.2020 20:54 Відповісти
странно шо это рыгло псевдопомаранчевое до сих пор топчет украинскую землю...
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10.11.2020 20:56 Відповісти
Гельминты живучие...
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10.11.2020 21:16 Відповісти
он на машине ездит
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10.11.2020 21:46 Відповісти
Он ЇЙО на машінє єзьдяєть.
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10.11.2020 22:18 Відповісти
Там свежая фотка кернеса по инету гуляет...ну что вам сказать ,харьковчане-мне лично прям плохо стало от вида вашего мэра,труп или в каматозе не ясно...нам бы в Одессу такого
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10.11.2020 20:58 Відповісти
Фигурант уголовных производств, зкс-глава Госинвестпроекта Каськив стал депутатом Закарпатского облсовета от ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 9787то про цвет лица,чы про вероисповедание?
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10.11.2020 21:07 Відповісти
Ваш бандюк труха -теж красень.
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10.11.2020 22:19 Відповісти
Слишком бодр...в каматоз бы его
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10.11.2020 23:38 Відповісти
А гроші вернув державі? Як можна поважати таку країну? Все, всім сходить з рук...
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10.11.2020 20:58 Відповісти
не всем. но этому сошло Фігурант кримінальних проваджень, ексголова Держінвестпроєкту Каськів став депутатом Закарпатської облради від ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 2931
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10.11.2020 21:48 Відповісти
Мужинек известной дуры Тани Даниленко... Зебилы, вы сделали это вместе!
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10.11.2020 20:58 Відповісти
..А Светка Єгорова ....за Пецика топила ! Фигурант уголовных производств, зкс-глава Госинвестпроекта Каськив стал депутатом Закарпатского облсовета от ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 1317
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10.11.2020 21:03 Відповісти
любовник Жена у него Олена Ганцяк. Но дети есть и там, и там. Двоежонец. Ну а чего, содержать есть на что. Фігурант кримінальних проваджень, ексголова Держінвестпроєкту Каськів став депутатом Закарпатської облради від ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 963
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10.11.2020 21:50 Відповісти
У Тетяни чоловіком обрізаний Мустафа састаїть.
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10.11.2020 22:20 Відповісти
Це попередній сірожа лєщенко)
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10.11.2020 21:05 Відповісти
парашенка - мразь. Не меньше зельца.
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10.11.2020 21:16 Відповісти
Як сказав би Ляшко-«Скотиняка така».
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10.11.2020 21:18 Відповісти
больше. гораздо больше
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10.11.2020 21:51 Відповісти
Бойкє-Рабєновєчє-Жьопрєфє тобі миліші.
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10.11.2020 22:21 Відповісти
Закарпатье- это мечта Росии устроить Карабах с русинами
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10.11.2020 21:19 Відповісти
На закарпатье сепаратизм сильнее, чем был на Донбассе. Просто от Мордора дальше
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10.11.2020 21:32 Відповісти
Там ,як і на Буковині,завжди були за ригів та ін. мерзоту.Бо мацьковскєхь батюшькав там забагато.
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10.11.2020 22:23 Відповісти
Он ужє ні Жидкофь.Рабєновєчь он ужє.
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10.11.2020 22:24 Відповісти
Фігурант кримінальних проваджень, ексголова Держінвестпроєкту Каськів став депутатом Закарпатської облради від ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 1726 Фігурант кримінальних проваджень, ексголова Держінвестпроєкту Каськів став депутатом Закарпатської облради від ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 4716
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10.11.2020 21:25 Відповісти
В 2004-м Каськив был одним из лидеров Помаранчевого Майдана.
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10.11.2020 21:35 Відповісти
да. "Пора" он возглавлял.
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10.11.2020 21:52 Відповісти
Жьолтую Пару.
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10.11.2020 22:25 Відповісти
"Пора" - жто молодежная (ИМХО - студенческая) организация, которая по сути обеспечила победу Майдана в 2004-м.
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11.11.2020 09:12 Відповісти
И всё-таки его посадили ... в кресло депутата .
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10.11.2020 21:35 Відповісти
Фігурант кримінальних проваджень, ексголова Держінвестпроєкту Каськів став депутатом Закарпатської облради від ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 1382
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10.11.2020 21:52 Відповісти
Странное у нас Законодательство! Любой прохвост с судимостью, или из зала суда отпущенный под залог ворованных долларов, или коррупционер такого масштаба, что печать негде ставить,- ВСЕ МОГУТ СТАТЬ ДЕПУТАнАМИ, а то и президентами! А в США были бы у них шансы?
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10.11.2020 21:38 Відповісти
ну, на Байдена тоже дело в сенате есть. Но президентом стал. Нужным людям многое прощают.
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10.11.2020 21:53 Відповісти
Претензии не столько к законам, сколько к людям, которые голосуют.
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11.11.2020 09:13 Відповісти
Но должны же быть какие-то ограничения або українською- ЗАПОБІЖНИКИ, чтобы во властные структуры не попадали люди с запятнанной репутацией или откровенные мошенники и коррупционеры, как этот кАСЬКИВ!
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11.11.2020 09:25 Відповісти
Согласен, но в первую очередь виноват "электорат". Примеров достаточно - и на общегосударственном уровне (ВР, През), и на местном.
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11.11.2020 12:50 Відповісти
"...25 марта 2016 Национальная полиция Украина объявила Каськива в розыск. Его задержали в Панаме и экстрадировали в Украину..."

З того часу його вже можна було 7354 рази повісити.
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10.11.2020 21:39 Відповісти
На варованиє тиньгє он аддав.Дабравольна і вєсіла.
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10.11.2020 22:26 Відповісти
25 марта 2016 Национальная полиция Украина объявила Каськива в розыск. Его задержали в Панаме и экстрадировали в Украину, позже Печерский райсуд отпустил его из-за внесения залога в 600 тыс. долларов.Источник: https://censor.net/ru/n3230250
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10.11.2020 21:40 Відповісти
просто супер
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10.11.2020 21:54 Відповісти
Тут дважды осуждённый гопник был "резидентом" , который ещё после двух ходок был фигурантом по пикантной статье "групповуха" ... Подумаешь жульё . Быдлоту и мокруха не смущает . На то это и быдло . А кто кроме быдла да в Закарпатье ещё может голосовать за "кремлёвский Лехаймчик" ?!
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10.11.2020 21:41 Відповісти
Тем более , шо и Вадик Рабинович был "сидельцем" ...
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10.11.2020 21:42 Відповісти
и Шариков (Лукьянов) прошел,где то в Сумской области кажись. три ходки имеет в куполах весь наверное. Фігурант кримінальних проваджень, ексголова Держінвестпроєкту Каськів став депутатом Закарпатської облради від ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 2844
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10.11.2020 21:52 Відповісти
Єта.Па палєтіч"єськай сєдєл он.Ні законна.
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10.11.2020 22:28 Відповісти
Какое крутое пике! с высоты идеалов помаранчевой революции прямо носом в пропукинсое дерьмо!
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10.11.2020 21:43 Відповісти
Каськів, рідчайший мерзотник і жулік !
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10.11.2020 21:44 Відповісти
Фігурант кримінальних проваджень, ексголова Держінвестпроєкту Каськів став депутатом Закарпатської облради від ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 2772
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10.11.2020 21:55 Відповісти
Вся нечисть вилазить... При Петрі потікали хто куди сиділи падлюки і не висовувались...
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10.11.2020 21:47 Відповісти
тю, суд Каськива в 2016 отпустил. А кто у нас тогда был президинетом?
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10.11.2020 21:56 Відповісти
А що--він (Порошенко) суддею був?
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10.11.2020 22:29 Відповісти
А суддя хто, Порошенко був?
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11.11.2020 13:45 Відповісти
в 2017.
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10.11.2020 22:01 Відповісти
При Петрі цю шалаву політичну і випустили......
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10.11.2020 22:19 Відповісти
не просто шалаву. крупного вора.
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11.11.2020 09:12 Відповісти
неужели этого известного контрацептива до сих пор не притопили в какой нибудь изрядно смрадной параше? хотя, как же ты его притопишь, когда гавно, оно ж не тонет
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10.11.2020 21:48 Відповісти
мало того що не притопили, за нього ще й проголосували Фігурант кримінальних проваджень, ексголова Держінвестпроєкту Каськів став депутатом Закарпатської облради від ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 4454
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11.11.2020 11:44 Відповісти
Гамно не тонет.
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10.11.2020 21:51 Відповісти
Нагорода за досягнення від Фундації Глейтсмана (12.2004 р., США). Пам'ятний знак «Видатному учаснику помаранчевої революції». Фігурант кримінальних проваджень, ексголова Держінвестпроєкту Каськів став депутатом Закарпатської облради від ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 4864 От так от.
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10.11.2020 21:58 Відповісти
1 листопада 2017 року генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що Владислава Каськіва екстрадували з Панами в Україну. У той же день Печерський районний суд Києва відпустив Каськіва під заставу у розмірі 160 тис. гривень Фігурант кримінальних проваджень, ексголова Держінвестпроєкту Каськів став депутатом Закарпатської облради від ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 8331
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10.11.2020 21:59 Відповісти
атліщно прям
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11.11.2020 11:43 Відповісти
А чому тут дивуватись!? В блоці за ЖОПУ ТІЛЬКИ ЗЛОДІЇ І ВОРОГИ УКРАЇНИ. ЗЛОДІЇ ОДНІ ЗЛОДІЇ. НІ ОДНОГО ПОЗИТИВНОГО. МРАЗЬ ЯКУ ТРЕБА ЗНИЩИТИ А ТО ВОНИ ЗНИЩУТЬ ДЕРЖАВУ
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10.11.2020 22:30 Відповісти
А чому цей під#р не сидить? А тому що в нас був Луцик прокурором. Всі справи продав!
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10.11.2020 23:20 Відповісти
Да, как в стране дураков во власти безликие, не имеющие твердой политической окраски

(меняют политические "взгляды" )

На каськиве нет смысла заострять внимание-гнида!!!
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11.11.2020 06:03 Відповісти
Каськів під час Помаранчевої революції керував "Порою". Пам'ятаєте "Прийшла "Пора" !" ?
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11.11.2020 07:16 Відповісти
Понад 2 роки минуло з розслідування про розкрадання 450 га Боржаських полонин Фігурант кримінальних проваджень, ексголова Держінвестпроєкту Каськів став депутатом Закарпатської облради від ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 3224

А це при тому, що не менша площа Боржвських полонин знаходиться в оренді у так званих фірм "Гнізда Каськіва". В бюджет вони сплачують смішні кошти, а мої звернення у податкову та прокуратуру залишилися проігнорованими.

Рослідування НАБУ щодо розкрадання бюджетних коштів та "фіктивне" придбання за них Боржаських полонин теж на гальмах.

Але, заради справедливості, хочу спитати. Де увесь цей час учасники руху, які боряться за недоторканість Боржави (save.borzhava). Жодної заяви, жодного звернення, жодного позову та акції, жодної публікації.

Чому?????
Не вірите? Переконайтеся самі https://www.facebook.com/.../www.facebook.com/save.borzhava/

Якщо Боржава недоторкана - то для всіх!Чи є якісь виключення? Подвійні стандарти....

Коротенько про моє розлідування, а це 50 запитів у сільські ради, та близько 20 витягів з реєстру і орієнтовно 200 годин потраченого часу. Тут https://uzhgorod.net.ua/news/127992
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11.11.2020 10:24 Відповісти
"На шестом избирательном округе Закарпатья в Хустском районе за Каськива проголосовал 481 избиратель."
От вам і ціна Боржави
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11.11.2020 11:42 Відповісти
де скотина виринула
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23.04.2021 19:57 Відповісти
 
 