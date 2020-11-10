Фігурант кримінальних проваджень, ексголова Держінвестпроєкту Каськів став депутатом Закарпатської облради від ОПЗЖ
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Ексголова Держінвестпроєкту Владислав Каськів пройшов шостим номером "ОПЗЖ" у депутати Закарпатської обласної ради.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укрінформ".
На шостому виборчому окрузі Закарпаття в Хустському районі за Каськіва проголосував 481 виборець.
На початку виборчої кампанії на Закарпатті ВО "Свобода" вимагало зняти з реєстрації Каськіва, якого ТВК зареєструвала кандидатом у депутати до Закарпатської обласної ради від "ОПЗЖ" по 6-му Хустському округу.
Каськів — політичний діяч, за часів Віктора Януковича був головою Державного агентства національних проєктів. За даними слідства, у 2012 році з державного бюджету України виділили понад 500 млн грн для реалізації низки національних проєктів. Зокрема, проєкт "Якісна вода" передбачав встановлення в найбільших містах України автоматів із розливу питної води, а згідно з проєктом "Олімпійська надія-2022" мали бути зведені інфраструктурні об’єкти для проведення зимових олімпійських ігор в Україні. Однак ці та інші проєкти так і не були реалізовані.
25 березня 2016 року Національна поліція України оголосила Каськіва в розшук. Його затримали в Панамі і екстрадували в Україну, пізніше Печерський райсуд відпустив його через внесення застави в 600 тис. дол.
Будь ласка, зачекайте...
З того часу його вже можна було 7354 рази повісити.
(меняют политические "взгляды" )
На каськиве нет смысла заострять внимание-гнида!!!
А це при тому, що не менша площа Боржвських полонин знаходиться в оренді у так званих фірм "Гнізда Каськіва". В бюджет вони сплачують смішні кошти, а мої звернення у податкову та прокуратуру залишилися проігнорованими.
Рослідування НАБУ щодо розкрадання бюджетних коштів та "фіктивне" придбання за них Боржаських полонин теж на гальмах.
Але, заради справедливості, хочу спитати. Де увесь цей час учасники руху, які боряться за недоторканість Боржави (save.borzhava). Жодної заяви, жодного звернення, жодного позову та акції, жодної публікації.
Чому?????
Не вірите? Переконайтеся самі https://www.facebook.com/.../www.facebook.com/save.borzhava/
Якщо Боржава недоторкана - то для всіх!Чи є якісь виключення? Подвійні стандарти....
Коротенько про моє розлідування, а це 50 запитів у сільські ради, та близько 20 витягів з реєстру і орієнтовно 200 годин потраченого часу. Тут https://uzhgorod.net.ua/news/127992
От вам і ціна Боржави