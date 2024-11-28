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Операторы дронов 3-й ОШБр уничтожают вражескую технику и пехотинцев. ВIДЕО

В сети опубликована видеозапись с фрагментами боевой работы операторов дронов из 3-й отдельной штурмовой бригады.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи сняты моменты уничтожения вражеской техники и пехотинцев.

Подбор взрывных кадров точной работы дронов-камикадзе и потерь врага на Харьковщине. Под ударом - вражеский транспорт и живая сила. Обнаружили и поразили замаскированную бронетехнику: минус танки, пушка и бетер. Выкурили вражескую пехоту из домов, укрытий и из-под земли. От наших "птичек смерти" оккупантам не спрятаться ни в одной норе. Работает Батальон беспилотных систем Третьей штурмовой!", - отмечается в комментарии к видео.

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Автор: 

дроны (3841) 3-я Отдельная штурмовая бригада (405)


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Смерть москальсько-фашистським окупантам!
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28.11.2024 14:58 Ответить
Хай ІІІ-й завжди сил вистачає!!!!
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28.11.2024 15:48 Ответить
Тим часом сирійські повстанці пішли в наступ захопили біля 35 населених пунктів і вже підходять до Алепо. Асад побіжав до *****.
Вчорашнє відео драпа кацапів в Сирії:
https://x.com/i/status/1861807702478860317
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28.11.2024 16:48 Ответить
 
 