Неудачная попытка вражеской техники атаковать в тумане. ВИДЕО

Бойцы батальона беспилотных систем Vidarr 60-й механизированной бригады ВСУ отразили попытку оккупантов атаковать в тумане.

Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.

Оккупанты решили атаковать в густой туман, надеясь, что он защитит от дронов. В атаку отправилась целая колонна бронетехники во главе с танком. Но наши дронари смогли успешно поражать захватчиков.

Смотрите также: Луганские пограничники уничтожили технику и склады оккупантов вблизи Кременной. ВИДЕО