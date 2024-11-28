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Неудачная попытка вражеской техники атаковать в тумане. ВИДЕО

Бойцы батальона беспилотных систем Vidarr 60-й механизированной бригады ВСУ отразили попытку оккупантов атаковать в тумане.

Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.

Оккупанты решили атаковать в густой туман, надеясь, что он защитит от дронов. В атаку отправилась целая колонна бронетехники во главе с танком. Но наши дронари смогли успешно поражать захватчиков.

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Автор: 

дроны (3841)


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Молодці хлопці!👍✌️👏
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28.11.2024 23:17 Ответить
добре..
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29.11.2024 00:33 Ответить
 
 