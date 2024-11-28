Неудачная попытка вражеской техники атаковать в тумане. ВИДЕО
Бойцы батальона беспилотных систем Vidarr 60-й механизированной бригады ВСУ отразили попытку оккупантов атаковать в тумане.
Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.
Оккупанты решили атаковать в густой туман, надеясь, что он защитит от дронов. В атаку отправилась целая колонна бронетехники во главе с танком. Но наши дронари смогли успешно поражать захватчиков.
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Вальд Ще
показать весь комментарий28.11.2024 23:17 Ответить Мне нравится 7
Микола Січень #486030
показать весь комментарий29.11.2024 00:33 Ответить Мне нравится 3
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