Луганские пограничники уничтожили технику и склады оккупантов вблизи Кременной. ВИДЕО
В районе Кременной операторы ударных дронов луганских пограничников нанесли серьезные потери технике, личному составу и логистике российских оккупантов.
Об этом сообщает 3 пограничный отряд имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса, информирует Цензор.НЕТ.
Луганские пограничники опубликовали видео, на котором демонстрируется эффективная работа операторов ударных беспилотников комендатуры РУБпАК "Феникс" бригады "Помста" по позициям оккупационных войск России.
"На Луганщине уничтожено и повреждено 8 единиц автотранспорта, лодка и бензовоз. 3 оккупантов ликвидированы и еще 4 ранены, сожжены 2 полевых склада боекомплекта и 2 склада горюче-смазочных материалов", - говорится в сообщении.
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Владислав Сварчевський
показать весь комментарий28.11.2024 13:31 Ответить Мне нравится 2
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