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Почти 1500 пограничников прошли обучение в рамках программы Interflex в Великобритании. ФОТОрепортаж

С начала 2024 года почти 1500 украинских пограничников прошли пятинедельную программу подготовки Interflex в Великобритании.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, этот курс создан для новобранцев с небольшим или отсутствующим военным опытом. Инструкторы из Великобритании и других стран-партнеров обучают базовым боевым навыкам, необходимым для выживания и действий на поле боя.

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Майже 1500 прикордонників пройшли навчання Іnterflex у Британії
Майже 1500 прикордонників пройшли навчання Іnterflex у Британії

Что входит в программу Interflex

Программа включает в себя:

  • обращение с оружием и взрывными устройствами;
  • тактику боя в окопах и городских условиях;
  • разминирование;
  • оказание первой медицинской помощи и эвакуацию раненых;
  • выживания в экстремальных ситуациях.

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Майже 1500 прикордонників пройшли навчання Іnterflex у Британії

После завершения курса новобранцы получают комплект снаряжения: униформу, индивидуальные элементы защиты, средства личной экипировки и дополнительное снаряжение для жаркой и холодной погоды.

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Майже 1500 прикордонників пройшли навчання Іnterflex у Британії
Майже 1500 прикордонників пройшли навчання Іnterflex у Британії
Майже 1500 прикордонників пройшли навчання Іnterflex у Британії

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Что такое программа Interflex

Interflex - это многонациональная тренировочная миссия, основанная правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Уже более 2 лет на территории Великобритании действует программа подготовки украинских военных. Великобритания вместе со странами-участницами активно участвует в обучении украинских новобранцев военному делу и привлекает своих лучших инструкторов, чтобы обучать и тренировать военных из Украины, ради общей победы над врагом с востока.

Тренировки пограничники проходят на объектах учебно-материальной базы Вооруженных сил Великобритании. Бойцов тренируют инструкторы из разных стран-партнеров.

Майже 1500 прикордонників пройшли навчання Іnterflex у Британії
Майже 1500 прикордонників пройшли навчання Іnterflex у Британії
Майже 1500 прикордонників пройшли навчання Іnterflex у Британії
Майже 1500 прикордонників пройшли навчання Іnterflex у Британії
Майже 1500 прикордонників пройшли навчання Іnterflex у Британії

Автор: 

Великобритания (4945) Госпогранслужба (6398) пограничники (1569) военные учения (3457)


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Теперка Тису нікому не здолати!
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27.11.2024 15:11 Ответить
Родич навчався в тій країні...
Форма, їжа, житло і т.і. - все Ок, але навчають, умовно кажучі, по канонам другої світової...
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27.11.2024 15:40 Ответить
Цілком з вами згідний, але їхня екіпіровка і тд...врятували моєму рідному брату життя. Дрючили так що в Бахмуті більше спав ніж там.2023 рік. Бригада Помста.
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27.11.2024 18:04 Ответить
Проспись і почитай новини:

https://novynarnia.com/2024/11/08/klymenko-povidomyv-skilky-policzejskyh-berut-uchast-v-boyah-na-fronti/#:~:text=Міністр%20внутрішніх%20справ%20України%20Ігор,(особового%20складу%20-%20ред.)
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27.11.2024 16:06 Ответить
 
 