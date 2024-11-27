Почти 1500 пограничников прошли обучение в рамках программы Interflex в Великобритании. ФОТОрепортаж
С начала 2024 года почти 1500 украинских пограничников прошли пятинедельную программу подготовки Interflex в Великобритании.
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, этот курс создан для новобранцев с небольшим или отсутствующим военным опытом. Инструкторы из Великобритании и других стран-партнеров обучают базовым боевым навыкам, необходимым для выживания и действий на поле боя.
Что входит в программу Interflex
Программа включает в себя:
- обращение с оружием и взрывными устройствами;
- тактику боя в окопах и городских условиях;
- разминирование;
- оказание первой медицинской помощи и эвакуацию раненых;
- выживания в экстремальных ситуациях.
После завершения курса новобранцы получают комплект снаряжения: униформу, индивидуальные элементы защиты, средства личной экипировки и дополнительное снаряжение для жаркой и холодной погоды.
Что такое программа Interflex
Interflex - это многонациональная тренировочная миссия, основанная правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.
Уже более 2 лет на территории Великобритании действует программа подготовки украинских военных. Великобритания вместе со странами-участницами активно участвует в обучении украинских новобранцев военному делу и привлекает своих лучших инструкторов, чтобы обучать и тренировать военных из Украины, ради общей победы над врагом с востока.
Тренировки пограничники проходят на объектах учебно-материальной базы Вооруженных сил Великобритании. Бойцов тренируют инструкторы из разных стран-партнеров.
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