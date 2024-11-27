УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10903 відвідувача онлайн
Новини Фото
754 7

Майже 1500 прикордонників пройшли навчання у межах програми Interflex у Великій Британії. ФОТОрепортаж

Від початку 2024 року майже 1500 українських прикордонників пройшли п’ятитижневу програму підготовки Interflex у Великій Британії.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, цей курс створений для новобранців із невеликим або відсутнім військовим досвідом. Інструктори з Великої Британії та інших країн-партнерів навчають базовим бойовим навичкам, необхідним для виживання і дій на полі бою.

Також читайте: Німеччина може навчати українських військових на рівні штабів батальйонів і бригад

Майже 1500 прикордонників пройшли навчання Іnterflex у Британії
Майже 1500 прикордонників пройшли навчання Іnterflex у Британії

Що входить до програми Interflex

Програма включає:

  • поводження зі зброєю і вибуховими пристроями;
  • тактику бою в окопах і міських умовах;
  • розмінування;
  • надання першої медичної допомоги та евакуацію поранених;
  • виживання в екстремальних ситуаціях.

Також читайте: Велика Британія передала Україні ще кілька десятків ракет Storm Shadow, - Bloomberg

Майже 1500 прикордонників пройшли навчання Іnterflex у Британії

Після завершення курсу новобранці отримують комплект спорядження: уніформу, індивідуальні елементи захисту, засоби особистої екіпіровки й додаткове спорядження для спекотної та холодної погоди.

Також читайте: Британська розвідка оцінила зміни в армії РФ за 1000 днів війни

Майже 1500 прикордонників пройшли навчання Іnterflex у Британії
Майже 1500 прикордонників пройшли навчання Іnterflex у Британії
Майже 1500 прикордонників пройшли навчання Іnterflex у Британії

Також читайте: Армія Британії готова до війни з РФ на східному фланзі НАТО - генерал Маговен

Що таке програма Interflex

Interflex – це багатонаціональна тренувальна місія, започаткована урядом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

Уже понад 2 роки на території Великої Британії діє програма підготовки українських військових. Велика Британія разом з країнами-учасницями бере активну участь у навчанні українських новобранців військовій справі та залучає своїх найкращих інструкторів, щоб навчати та тренувати військових з України, заради спільної перемоги над ворогом зі сходу.

Тренування прикордонники проходять на об’єктах навчально-матеріальної бази Збройних сил Великої Британії. Бійців тренують інструктори з різних країн-партнерів.

Майже 1500 прикордонників пройшли навчання Іnterflex у Британії
Майже 1500 прикордонників пройшли навчання Іnterflex у Британії
Майже 1500 прикордонників пройшли навчання Іnterflex у Британії
Майже 1500 прикордонників пройшли навчання Іnterflex у Британії
Майже 1500 прикордонників пройшли навчання Іnterflex у Британії

Автор: 

Велика Британія (5535) Держприкордонслужба (5920) прикордонники (1093) військові навчання (2775)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Теперка Тису нікому не здолати!
показати весь коментар
27.11.2024 15:11 Відповісти
Родич навчався в тій країні...
Форма, їжа, житло і т.і. - все Ок, але навчають, умовно кажучі, по канонам другої світової...
показати весь коментар
27.11.2024 15:40 Відповісти
Цілком з вами згідний, але їхня екіпіровка і тд...врятували моєму рідному брату життя. Дрючили так що в Бахмуті більше спав ніж там.2023 рік. Бригада Помста.
показати весь коментар
27.11.2024 18:04 Відповісти
Проспись і почитай новини:

https://novynarnia.com/2024/11/08/klymenko-povidomyv-skilky-policzejskyh-berut-uchast-v-boyah-na-fronti/#:~:text=Міністр%20внутрішніх%20справ%20України%20Ігор,(особового%20складу%20-%20ред.)
показати весь коментар
27.11.2024 16:06 Відповісти
 
 