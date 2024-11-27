Майже 1500 прикордонників пройшли навчання у межах програми Interflex у Великій Британії. ФОТОрепортаж
Від початку 2024 року майже 1500 українських прикордонників пройшли п’ятитижневу програму підготовки Interflex у Великій Британії.
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, цей курс створений для новобранців із невеликим або відсутнім військовим досвідом. Інструктори з Великої Британії та інших країн-партнерів навчають базовим бойовим навичкам, необхідним для виживання і дій на полі бою.
Що входить до програми Interflex
Програма включає:
- поводження зі зброєю і вибуховими пристроями;
- тактику бою в окопах і міських умовах;
- розмінування;
- надання першої медичної допомоги та евакуацію поранених;
- виживання в екстремальних ситуаціях.
Після завершення курсу новобранці отримують комплект спорядження: уніформу, індивідуальні елементи захисту, засоби особистої екіпіровки й додаткове спорядження для спекотної та холодної погоди.
Що таке програма Interflex
Interflex – це багатонаціональна тренувальна місія, започаткована урядом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.
Уже понад 2 роки на території Великої Британії діє програма підготовки українських військових. Велика Британія разом з країнами-учасницями бере активну участь у навчанні українських новобранців військовій справі та залучає своїх найкращих інструкторів, щоб навчати та тренувати військових з України, заради спільної перемоги над ворогом зі сходу.
Тренування прикордонники проходять на об’єктах навчально-матеріальної бази Збройних сил Великої Британії. Бійців тренують інструктори з різних країн-партнерів.
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