Майже 1500 прикордонників пройшли навчання у межах програми Interflex у Великій Британії. ФОТОрепортаж

Від початку 2024 року майже 1500 українських прикордонників пройшли п’ятитижневу програму підготовки Interflex у Великій Британії.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, цей курс створений для новобранців із невеликим або відсутнім військовим досвідом. Інструктори з Великої Британії та інших країн-партнерів навчають базовим бойовим навичкам, необхідним для виживання і дій на полі бою.

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Що входить до програми Interflex

Програма включає:

поводження зі зброєю і вибуховими пристроями;

тактику бою в окопах і міських умовах;

розмінування;

надання першої медичної допомоги та евакуацію поранених;

виживання в екстремальних ситуаціях.

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Після завершення курсу новобранці отримують комплект спорядження: уніформу, індивідуальні елементи захисту, засоби особистої екіпіровки й додаткове спорядження для спекотної та холодної погоди.

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Що таке програма Interflex

Interflex – це багатонаціональна тренувальна місія, започаткована урядом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

Уже понад 2 роки на території Великої Британії діє програма підготовки українських військових. Велика Британія разом з країнами-учасницями бере активну участь у навчанні українських новобранців військовій справі та залучає своїх найкращих інструкторів, щоб навчати та тренувати військових з України, заради спільної перемоги над ворогом зі сходу.

Тренування прикордонники проходять на об’єктах навчально-матеріальної бази Збройних сил Великої Британії. Бійців тренують інструктори з різних країн-партнерів.









