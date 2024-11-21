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Новини Війна
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Британська розвідка оцінила зміни в армії РФ за 1000 днів війни

рф,техніка

Британська розвідка оцінила зміну якості збройних сил РФ за 1000 днів війни в Україні.

Про це йдеться в огляді Міністерства оборони Великої Британії про російсько-українську війну, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Зазначається, що до повномасштабного вторгнення в Україну Росія намагалася створити сучасні професійні збройні сили, здатні проводити складні операції.

Вже після 1000 днів війни російські сухопутні війська кардинально відрізняються від тих, які спочатку вторглися в Україну, акцентували британці. В аналізі наголосили, що втрати особового складу Росії, що склали понад 700 тисяч вбитими і пораненими, різко підірвали якість російських збройних сил.

Зокрема, більшість військовослужбовців, які зараз служать в російських збройних силах, пройшли мінімальну підготовку, і російські командири використовують базову тактику для досягнення успіху, попри пов'язаний із цим високий показник втрат.

Також зазначається, що Росія втратила щонайменше 3,5 тисячі основних бойових танків і 7,5 тисяч броньованих машин. "Великі запаси танків і бронетехніки, що залишилися у спадок від Радянського Союзу, були єдиним засобом, за допомогою якого Росія змогла поповнити ці значні втрати", – стверджують у розвідці Британії.

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Водночас, попри витрати у сухопутних військах, російське територіальне просування в Україні прискорилося до 2024 року, зазначили в аналізі. "Цьому сприяла толерантність російського керівництва до втрат, а також кількісна перевага російських сухопутних військ над Збройними силами України", – зауважили розвідники.

В аналізі додали, що наразі лінія фронту є найменш стабільною, ніж будь-коли з моменту початку війни.

Автор: 

армія рф (17250) Велика Британія (5553) розвідка (3856)


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Топ коментарі
+9
Який заспокійливий звіт.
Про те що армія русні опанувала масове використання найрізноманітніших дронів, що повністю змінює картину бою, і до чого Захід зовсім не готовий, у звіті не сказано?
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21.11.2024 18:00
+1
НІЧОСІ, *******.

Оце аналіз! Я прям в ШОЦІ! Який інтелект, яка глибина! Скількі ночей не спав автор?
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21.11.2024 18:43
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Який заспокійливий звіт.
Про те що армія русні опанувала масове використання найрізноманітніших дронів, що повністю змінює картину бою, і до чого Захід зовсім не готовий, у звіті не сказано?
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21.11.2024 18:00 Відповісти
Захід готовий. Не готова Україна на чолі зі зрадниками. А на Захід ніхто не нападав і не нападе. А розмови що підаросія піде далі на захід то балачки для для виборців яснолікого яки не вчили географію. Так як бензаколонка має спільний кордон зі странами NATO. Якби хотіла, то давно б напала. Але кішка тонка.
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21.11.2024 20:31 Відповісти
Крім різноманітних дронів, зокрема - у складі РУК (аеророзвідка плюс ОТРК), армія РФ змінила картину бою за допомогою КАБ та опануванням ефективної тактики їх застосування. Також слід відмітити досить ефективні оборонні споруди, побудовані РФ.
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21.11.2024 20:42 Відповісти
КАБ ефективні тому, що ми папуаси без авіації та ППО.
Якщо Захід, особливо США, увійдуть повноцінно в зарубу, все виглядатиме рівно навпаки.
Оборонні споруди - наслідок невичерпності ресурсів. Сотні тисяч тонн бетону, арматури, мільйони мін.
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22.11.2024 10:06 Відповісти
А ЧОГО ВИ НЕ СТАРТУЄТЕ НА ЇХ !?)
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21.11.2024 18:02 Відповісти
Вчера перепив?
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21.11.2024 21:07 Відповісти
Ні вчера А вчора !)
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24.11.2024 16:40 Відповісти
Соррі, переплутав граматику. ****** русифікація...
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24.11.2024 20:15 Відповісти
Стартують .. ти не бачиш
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21.11.2024 18:17 Відповісти
а ви ще тищу днів зачекайте, може і у Лондон, прийде Пистець!(,
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21.11.2024 18:21 Відповісти
НІЧОСІ, *******.

Оце аналіз! Я прям в ШОЦІ! Який інтелект, яка глибина! Скількі ночей не спав автор?
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21.11.2024 18:43 Відповісти
Автор надивився відосіків...
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21.11.2024 21:39 Відповісти
ці британські вчені могли б і нас спитати...
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21.11.2024 19:39 Відповісти
Читав в інтернеті звіт про навчання польської армії. Всі події розгорталися так, наче дрони ще не придумали. Таке мабуть все НАТО. Над РФ не треба сміятися, в них треба вчитися.
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23.11.2024 18:09 Відповісти
 
 