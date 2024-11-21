Британська розвідка оцінила зміни в армії РФ за 1000 днів війни

Британська розвідка оцінила зміну якості збройних сил РФ за 1000 днів війни в Україні.

Про це йдеться в огляді Міністерства оборони Великої Британії про російсько-українську війну, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Зазначається, що до повномасштабного вторгнення в Україну Росія намагалася створити сучасні професійні збройні сили, здатні проводити складні операції.

Вже після 1000 днів війни російські сухопутні війська кардинально відрізняються від тих, які спочатку вторглися в Україну, акцентували британці. В аналізі наголосили, що втрати особового складу Росії, що склали понад 700 тисяч вбитими і пораненими, різко підірвали якість російських збройних сил.

Зокрема, більшість військовослужбовців, які зараз служать в російських збройних силах, пройшли мінімальну підготовку, і російські командири використовують базову тактику для досягнення успіху, попри пов'язаний із цим високий показник втрат.

Також зазначається, що Росія втратила щонайменше 3,5 тисячі основних бойових танків і 7,5 тисяч броньованих машин. "Великі запаси танків і бронетехніки, що залишилися у спадок від Радянського Союзу, були єдиним засобом, за допомогою якого Росія змогла поповнити ці значні втрати", – стверджують у розвідці Британії.

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Водночас, попри витрати у сухопутних військах, російське територіальне просування в Україні прискорилося до 2024 року, зазначили в аналізі. "Цьому сприяла толерантність російського керівництва до втрат, а також кількісна перевага російських сухопутних військ над Збройними силами України", – зауважили розвідники.

В аналізі додали, що наразі лінія фронту є найменш стабільною, ніж будь-коли з моменту початку війни.