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Новости Война
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Британская разведка оценила изменения в армии РФ за 1000 дней войны

рф,техніка

Британская разведка оценила изменение качества вооруженных сил РФ за 1000 дней войны в Украине.

Об этом говорится в обзоре Министерства обороны Великобритании о российско-украинской войне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Отмечается, что до полномасштабного вторжения в Украину Россия пыталась создать современные профессиональные вооруженные силы, способные проводить сложные операции.

Уже после 1000 дней войны российские сухопутные войска кардинально отличаются от тех, которые сначала вторглись в Украину, акцентировали британцы. В анализе отметили, что потери личного состава России, составившие более 700 тысяч убитыми и ранеными, резко подорвали качество российских вооруженных сил.

В частности, большинство военнослужащих, которые сейчас служат в российских вооруженных силах, прошли минимальную подготовку, и российские командиры используют базовую тактику для достижения успеха, несмотря на связанный с этим высокий показатель потерь.

Также отмечается, что Россия потеряла по меньшей мере 3,5 тысячи основных боевых танков и 7,5 тысяч бронированных машин. "Большие запасы танков и бронетехники, оставшиеся в наследство от Советского Союза, были единственным средством, с помощью которого Россия смогла пополнить эти значительные потери", - утверждают в разведке Британии.

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В то же время, несмотря на расходы в сухопутных войсках, российское территориальное продвижение в Украине ускорилось до 2024 года, отметили в анализе. "Этому способствовала толерантность российского руководства к потерям, а также количественное превосходство российских сухопутных войск над Вооруженными силами Украины", - отметили разведчики.

В анализе добавили, что сейчас линия фронта является наименее стабильной, чем когда-либо с момента начала войны.

Автор: 

армия РФ (19180) Великобритания (4950) разведка (4171)


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Топ комментарии
+9
Який заспокійливий звіт.
Про те що армія русні опанувала масове використання найрізноманітніших дронів, що повністю змінює картину бою, і до чого Захід зовсім не готовий, у звіті не сказано?
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21.11.2024 18:00
+1
НІЧОСІ, *******.

Оце аналіз! Я прям в ШОЦІ! Який інтелект, яка глибина! Скількі ночей не спав автор?
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21.11.2024 18:43
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Правила форума Совет форумчан
Який заспокійливий звіт.
Про те що армія русні опанувала масове використання найрізноманітніших дронів, що повністю змінює картину бою, і до чого Захід зовсім не готовий, у звіті не сказано?
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21.11.2024 18:00 Ответить
Захід готовий. Не готова Україна на чолі зі зрадниками. А на Захід ніхто не нападав і не нападе. А розмови що підаросія піде далі на захід то балачки для для виборців яснолікого яки не вчили географію. Так як бензаколонка має спільний кордон зі странами NATO. Якби хотіла, то давно б напала. Але кішка тонка.
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21.11.2024 20:31 Ответить
Крім різноманітних дронів, зокрема - у складі РУК (аеророзвідка плюс ОТРК), армія РФ змінила картину бою за допомогою КАБ та опануванням ефективної тактики їх застосування. Також слід відмітити досить ефективні оборонні споруди, побудовані РФ.
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21.11.2024 20:42 Ответить
КАБ ефективні тому, що ми папуаси без авіації та ППО.
Якщо Захід, особливо США, увійдуть повноцінно в зарубу, все виглядатиме рівно навпаки.
Оборонні споруди - наслідок невичерпності ресурсів. Сотні тисяч тонн бетону, арматури, мільйони мін.
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22.11.2024 10:06 Ответить
А ЧОГО ВИ НЕ СТАРТУЄТЕ НА ЇХ !?)
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21.11.2024 18:02 Ответить
Вчера перепив?
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21.11.2024 21:07 Ответить
Ні вчера А вчора !)
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24.11.2024 16:40 Ответить
Соррі, переплутав граматику. ****** русифікація...
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24.11.2024 20:15 Ответить
Стартують .. ти не бачиш
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21.11.2024 18:17 Ответить
а ви ще тищу днів зачекайте, може і у Лондон, прийде Пистець!(,
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21.11.2024 18:21 Ответить
НІЧОСІ, *******.

Оце аналіз! Я прям в ШОЦІ! Який інтелект, яка глибина! Скількі ночей не спав автор?
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21.11.2024 18:43 Ответить
Автор надивився відосіків...
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21.11.2024 21:39 Ответить
ці британські вчені могли б і нас спитати...
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21.11.2024 19:39 Ответить
Читав в інтернеті звіт про навчання польської армії. Всі події розгорталися так, наче дрони ще не придумали. Таке мабуть все НАТО. Над РФ не треба сміятися, в них треба вчитися.
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23.11.2024 18:09 Ответить
 
 