Британская разведка оценила изменения в армии РФ за 1000 дней войны
Британская разведка оценила изменение качества вооруженных сил РФ за 1000 дней войны в Украине.
Об этом говорится в обзоре Министерства обороны Великобритании о российско-украинской войне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Отмечается, что до полномасштабного вторжения в Украину Россия пыталась создать современные профессиональные вооруженные силы, способные проводить сложные операции.
Уже после 1000 дней войны российские сухопутные войска кардинально отличаются от тех, которые сначала вторглись в Украину, акцентировали британцы. В анализе отметили, что потери личного состава России, составившие более 700 тысяч убитыми и ранеными, резко подорвали качество российских вооруженных сил.
В частности, большинство военнослужащих, которые сейчас служат в российских вооруженных силах, прошли минимальную подготовку, и российские командиры используют базовую тактику для достижения успеха, несмотря на связанный с этим высокий показатель потерь.
Также отмечается, что Россия потеряла по меньшей мере 3,5 тысячи основных боевых танков и 7,5 тысяч бронированных машин. "Большие запасы танков и бронетехники, оставшиеся в наследство от Советского Союза, были единственным средством, с помощью которого Россия смогла пополнить эти значительные потери", - утверждают в разведке Британии.
В то же время, несмотря на расходы в сухопутных войсках, российское территориальное продвижение в Украине ускорилось до 2024 года, отметили в анализе. "Этому способствовала толерантность российского руководства к потерям, а также количественное превосходство российских сухопутных войск над Вооруженными силами Украины", - отметили разведчики.
В анализе добавили, что сейчас линия фронта является наименее стабильной, чем когда-либо с момента начала войны.
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