Среднесуточные потери РФ в ноябре уже достигли 1498 человек, - британская разведка

Среднесуточные потери российских войск (убитыми и ранеными) в Украине достигли нового максимума в течение октября 2024 года и, согласно данным за первые 12 дней, эта восходящая траектория, вероятно, будет продолжаться.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в исследовательском отчете Министерства обороны Великобритании.

Так, согласно отчету Генерального штаба Вооруженных сил Украины, среднесуточный показатель потерь россиян в октябре составил 1354 человека за сутки. Это уже второй месяц подряд, когда российские войска несут новые рекордные для войны среднесуточные потери.

"Среднесуточные потери за первые 12 дней ноября 2024 года составляют 1498 человек, то есть эта восходящая траектория, вероятно, будет продолжаться", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, за последний месяц Россия увеличила темпы наступательных операций, с высокой вероятностью пытаясь усилить давление на украинские позиции с целью оттеснить украинские войска на нескольких фронтах, включая Курск, к востоку от реки Оскол, а также - Торецк, Покровск и Угледар", - добавили в британской разведке.

"Россия, скорее всего, будет продолжать нести высокие потери в течение оставшейся части года, продолжая атаки на нескольких направлениях в течение всей зимы", - добавили в Минобороны Британии.

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