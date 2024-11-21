УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11020 відвідувачів онлайн
Новини Війна
8 732 16

Армія Британії готова до війни з РФ на східному фланзі НАТО - генерал Маговен

Генерал британської армії Роб Маговен

Заступник начальника штабу оборони Роб Маговен заявив членам парламенту, що британська армія "буде битися сьогодні вночі", якщо її попросять на тлі зростання напруженості у відносинах з Росією.

Про це пише Politico, передає Цензор.НЕТ.

У відповідь на запитання, скільки британських бригад може дістатися до східного флангу НАТО у разі значної ескалації з боку Росії, Маговен сказав: "Якби британську армію попросили воювати сьогодні, вона б воювала сьогодні".

Він наголосив, що ніхто з учасників засідання не повинен мати ілюзій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британія тепер "безпосередньо залучена" у війну в Україні, - посол РФ Келін

"Якщо росіяни вторгнуться у Східну Європу сьогодні вночі, то ми зустрінемо їх у цій битві", - підкреслив генерал-лейтенант.

Правила колективної оборони НАТО передбачають, що напад на одного члена Альянсу розглядатиметься як напад на всіх союзників.

Однак видання зазначає, що залишаються побоювання щодо військового потенціалу Британії у разі виникнення ескалації у Європі. Чисельність британських сухопутних військ найменша із 1700-х років. Минулого місяця міністр оборони Джон Гілі заявив, що стан британських Збройних сил "набагато гірший, ніж ми думали".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британська розвідка оцінила зміни в армії РФ за 1000 днів війни

Автор: 

Велика Британія (5553) росія (64969)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+15
Попереднім коментаторам:

А я б отак із британців не сміявся. У двох попередніх світових війнах їхнє було зверху.
показати весь коментар
21.11.2024 20:20
+11
Навіщо нам знати, що робили країни заходу, нам вилазить боком все, що робили ми, особливо квітень 2019 року і головне, що кінця і крає немає..
показати весь коментар
21.11.2024 20:31
+5
Дайте нарешті,цим даунам по пиці,
поставте їх на місце - у стойло
показати весь коментар
21.11.2024 20:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну в таких капелюхах (на фото) - гойда !
Тільки внесіть в Статут ( по совєцкі "Устав") поняття та різновиди слова Ескалація
показати весь коментар
21.11.2024 20:00 Відповісти
Дайте нарешті,цим даунам по пиці,
поставте їх на місце - у стойло
показати весь коментар
21.11.2024 20:05 Відповісти
Зараз тільки ракет ще 20 зробите до тих 27 що в вас є і відразу в бій за Юзика чи Токмак з Варшави за Польщу будете воювати…. Тьху що тільки в голову не прийде коли просто язиком мелеш.
показати весь коментар
21.11.2024 20:06 Відповісти
На словах ви дуже рішучі аж дух захватує
показати весь коментар
21.11.2024 20:14 Відповісти
Попереднім коментаторам:

А я б отак із британців не сміявся. У двох попередніх світових війнах їхнє було зверху.
показати весь коментар
21.11.2024 20:20 Відповісти
Про скелети у британській шафі.

На початках війни у Британії також були свої, завезені здалека "какая разніца, шнапс чи віскі". Бритти на них дивилися ліберально і толерантно, як на придурків, та не чіпали. Спокійно дивилися до того моменту, як перші німецькі бомби впали на робітничі квартали.
А після цього, британський рабочій клас оту завезену "какую разніцу" почав тихо і масово різати, як свиней на м'ясокомбінаті. Без емоцій. І не було на то ради, бо поліція і спецслужби дивилися на це патріотичне дійство крізь пальці.
Основна маса "какой разніци" втекла по швеціях-норвегіях.
показати весь коментар
21.11.2024 20:44 Відповісти
"попередні коментатори" усе, що знають про британію, це те, що там є король або королева, а ще принцеса ді... не вимагайте від них більшого - їхній фофік-********** десь такого ж рівня...
показати весь коментар
21.11.2024 20:55 Відповісти
Коли путін готувався до війни, піднімав свою армію, нарощував свій ракетний потенціал що в цей час робили країеи Заходу? Теж посилювалися? Ні вони покупали у орків дешеві енергоресурси та снабжали його кров'ю війни- це огромні фінансові ресурси, за які вони покупали потрібну для раке електроніку та інші компоненти двійного призначення. А самі в цей час зменшували свій военний потенціал, про що каже генерал. А де ж були їх розвідки, які повинні були бити в барабани та попереджати свою владу про безпеку яка наближається?
показати весь коментар
21.11.2024 20:25 Відповісти
Навіщо нам знати, що робили країни заходу, нам вилазить боком все, що робили ми, особливо квітень 2019 року і головне, що кінця і крає немає..
показати весь коментар
21.11.2024 20:31 Відповісти
***...

країни заходу запрошували всіх на шашлики і кататится на лижах в Буковелі

доки Вовка-************ посольства з Києва вивозив
показати весь коментар
21.11.2024 21:20 Відповісти
Не треба звертати уваги. Нормальні європейці розуміють що військовому сенсі без США вони нескінченно прагнуть до нуля.
показати весь коментар
21.11.2024 21:42 Відповісти
Правь, Британия!!!!!))))
показати весь коментар
21.11.2024 21:43 Відповісти
треба воювати проти раші було по закінченню Другої світової, як на тому наполягав генерал Джордж Паттон, а не чекати, доки ця терористична проказа розповзеться по планеті!
показати весь коментар
21.11.2024 21:56 Відповісти
ну то приїжджайте і не пиз*ть. Власне це ви нас роззброїли разом із сша, тому саме тут ви маєте бути першими
показати весь коментар
22.11.2024 00:18 Відповісти
Хіба що вже аж на західному, може.
показати весь коментар
22.11.2024 05:42 Відповісти
 
 