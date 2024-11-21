Армія Британії готова до війни з РФ на східному фланзі НАТО - генерал Маговен

Заступник начальника штабу оборони Роб Маговен заявив членам парламенту, що британська армія "буде битися сьогодні вночі", якщо її попросять на тлі зростання напруженості у відносинах з Росією.

Про це пише Politico, передає Цензор.НЕТ.

У відповідь на запитання, скільки британських бригад може дістатися до східного флангу НАТО у разі значної ескалації з боку Росії, Маговен сказав: "Якби британську армію попросили воювати сьогодні, вона б воювала сьогодні".

Він наголосив, що ніхто з учасників засідання не повинен мати ілюзій.

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"Якщо росіяни вторгнуться у Східну Європу сьогодні вночі, то ми зустрінемо їх у цій битві", - підкреслив генерал-лейтенант.

Правила колективної оборони НАТО передбачають, що напад на одного члена Альянсу розглядатиметься як напад на всіх союзників.

Однак видання зазначає, що залишаються побоювання щодо військового потенціалу Британії у разі виникнення ескалації у Європі. Чисельність британських сухопутних військ найменша із 1700-х років. Минулого місяця міністр оборони Джон Гілі заявив, що стан британських Збройних сил "набагато гірший, ніж ми думали".

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