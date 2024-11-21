Армія Британії готова до війни з РФ на східному фланзі НАТО - генерал Маговен
Заступник начальника штабу оборони Роб Маговен заявив членам парламенту, що британська армія "буде битися сьогодні вночі", якщо її попросять на тлі зростання напруженості у відносинах з Росією.
Про це пише Politico, передає Цензор.НЕТ.
У відповідь на запитання, скільки британських бригад може дістатися до східного флангу НАТО у разі значної ескалації з боку Росії, Маговен сказав: "Якби британську армію попросили воювати сьогодні, вона б воювала сьогодні".
Він наголосив, що ніхто з учасників засідання не повинен мати ілюзій.
"Якщо росіяни вторгнуться у Східну Європу сьогодні вночі, то ми зустрінемо їх у цій битві", - підкреслив генерал-лейтенант.
Правила колективної оборони НАТО передбачають, що напад на одного члена Альянсу розглядатиметься як напад на всіх союзників.
Однак видання зазначає, що залишаються побоювання щодо військового потенціалу Британії у разі виникнення ескалації у Європі. Чисельність британських сухопутних військ найменша із 1700-х років. Минулого місяця міністр оборони Джон Гілі заявив, що стан британських Збройних сил "набагато гірший, ніж ми думали".
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поставте їх на місце - у стойло
А я б отак із британців не сміявся. У двох попередніх світових війнах їхнє було зверху.
На початках війни у Британії також були свої, завезені здалека "какая разніца, шнапс чи віскі". Бритти на них дивилися ліберально і толерантно, як на придурків, та не чіпали. Спокійно дивилися до того моменту, як перші німецькі бомби впали на робітничі квартали.
А після цього, британський рабочій клас оту завезену "какую разніцу" почав тихо і масово різати, як свиней на м'ясокомбінаті. Без емоцій. І не було на то ради, бо поліція і спецслужби дивилися на це патріотичне дійство крізь пальці.
Основна маса "какой разніци" втекла по швеціях-норвегіях.
країни заходу запрошували всіх на шашлики і кататится на лижах в Буковелі
доки Вовка-************ посольства з Києва вивозив