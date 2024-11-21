Армия Британии готова к войне с РФ на восточном фланге НАТО, – генерал Маговен
Заместитель начальника штаба обороны Роб Маговен заявил членам парламента, что британская армия "будет сражаться сегодня ночью", если ее попросят на фоне роста напряженности в отношениях с Россией.
Об этом пишет Politico, передает Цензор.НЕТ.
В ответ на вопрос, сколько британских бригад может добраться до восточного фланга НАТО в случае значительной эскалации со стороны России, Маговен сказал: "Если бы британскую армию попросили воевать сегодня, она бы воевала сегодня".
Он подчеркнул, что никто из участников заседания не должен иметь иллюзий.
"Если россияне вторгнутся в Восточную Европу сегодня ночью, то мы встретим их в этой битве", - подчеркнул генерал-лейтенант.
Правила коллективной обороны НАТО предусматривают, что нападение на одного члена Альянса будет рассматриваться как нападение на всех союзников.
Однако издание отмечает, что остаются опасения относительно военного потенциала Британии в случае возникновения эскалации в Европе. Численность британских сухопутных войск наименьшая с 1700-х годов. В прошлом месяце министр обороны Джон Гили заявил, что состояние британских Вооруженных сил "гораздо хуже, чем мы думали".
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поставте їх на місце - у стойло
А я б отак із британців не сміявся. У двох попередніх світових війнах їхнє було зверху.
На початках війни у Британії також були свої, завезені здалека "какая разніца, шнапс чи віскі". Бритти на них дивилися ліберально і толерантно, як на придурків, та не чіпали. Спокійно дивилися до того моменту, як перші німецькі бомби впали на робітничі квартали.
А після цього, британський рабочій клас оту завезену "какую разніцу" почав тихо і масово різати, як свиней на м'ясокомбінаті. Без емоцій. І не було на то ради, бо поліція і спецслужби дивилися на це патріотичне дійство крізь пальці.
Основна маса "какой разніци" втекла по швеціях-норвегіях.
країни заходу запрошували всіх на шашлики і кататится на лижах в Буковелі
доки Вовка-************ посольства з Києва вивозив