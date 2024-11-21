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Новости Война
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Армия Британии готова к войне с РФ на восточном фланге НАТО, – генерал Маговен

Генерал британської армії Роб Маговен

Заместитель начальника штаба обороны Роб Маговен заявил членам парламента, что британская армия "будет сражаться сегодня ночью", если ее попросят на фоне роста напряженности в отношениях с Россией.

Об этом пишет Politico, передает Цензор.НЕТ.

В ответ на вопрос, сколько британских бригад может добраться до восточного фланга НАТО в случае значительной эскалации со стороны России, Маговен сказал: "Если бы британскую армию попросили воевать сегодня, она бы воевала сегодня".

Он подчеркнул, что никто из участников заседания не должен иметь иллюзий.

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"Если россияне вторгнутся в Восточную Европу сегодня ночью, то мы встретим их в этой битве", - подчеркнул генерал-лейтенант.

Правила коллективной обороны НАТО предусматривают, что нападение на одного члена Альянса будет рассматриваться как нападение на всех союзников.

Однако издание отмечает, что остаются опасения относительно военного потенциала Британии в случае возникновения эскалации в Европе. Численность британских сухопутных войск наименьшая с 1700-х годов. В прошлом месяце министр обороны Джон Гили заявил, что состояние британских Вооруженных сил "гораздо хуже, чем мы думали".

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Автор: 

Великобритания (4950) россия (95489)


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Топ комментарии
+15
Попереднім коментаторам:

А я б отак із британців не сміявся. У двох попередніх світових війнах їхнє було зверху.
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21.11.2024 20:20
+11
Навіщо нам знати, що робили країни заходу, нам вилазить боком все, що робили ми, особливо квітень 2019 року і головне, що кінця і крає немає..
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21.11.2024 20:31
+5
Дайте нарешті,цим даунам по пиці,
поставте їх на місце - у стойло
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21.11.2024 20:05
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Ну в таких капелюхах (на фото) - гойда !
Тільки внесіть в Статут ( по совєцкі "Устав") поняття та різновиди слова Ескалація
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21.11.2024 20:00 Ответить
Дайте нарешті,цим даунам по пиці,
поставте їх на місце - у стойло
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21.11.2024 20:05 Ответить
Зараз тільки ракет ще 20 зробите до тих 27 що в вас є і відразу в бій за Юзика чи Токмак з Варшави за Польщу будете воювати…. Тьху що тільки в голову не прийде коли просто язиком мелеш.
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21.11.2024 20:06 Ответить
На словах ви дуже рішучі аж дух захватує
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21.11.2024 20:14 Ответить
Попереднім коментаторам:

А я б отак із британців не сміявся. У двох попередніх світових війнах їхнє було зверху.
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21.11.2024 20:20 Ответить
Про скелети у британській шафі.

На початках війни у Британії також були свої, завезені здалека "какая разніца, шнапс чи віскі". Бритти на них дивилися ліберально і толерантно, як на придурків, та не чіпали. Спокійно дивилися до того моменту, як перші німецькі бомби впали на робітничі квартали.
А після цього, британський рабочій клас оту завезену "какую разніцу" почав тихо і масово різати, як свиней на м'ясокомбінаті. Без емоцій. І не було на то ради, бо поліція і спецслужби дивилися на це патріотичне дійство крізь пальці.
Основна маса "какой разніци" втекла по швеціях-норвегіях.
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21.11.2024 20:44 Ответить
"попередні коментатори" усе, що знають про британію, це те, що там є король або королева, а ще принцеса ді... не вимагайте від них більшого - їхній фофік-********** десь такого ж рівня...
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21.11.2024 20:55 Ответить
Коли путін готувався до війни, піднімав свою армію, нарощував свій ракетний потенціал що в цей час робили країеи Заходу? Теж посилювалися? Ні вони покупали у орків дешеві енергоресурси та снабжали його кров'ю війни- це огромні фінансові ресурси, за які вони покупали потрібну для раке електроніку та інші компоненти двійного призначення. А самі в цей час зменшували свій военний потенціал, про що каже генерал. А де ж були їх розвідки, які повинні були бити в барабани та попереджати свою владу про безпеку яка наближається?
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21.11.2024 20:25 Ответить
Навіщо нам знати, що робили країни заходу, нам вилазить боком все, що робили ми, особливо квітень 2019 року і головне, що кінця і крає немає..
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21.11.2024 20:31 Ответить
***...

країни заходу запрошували всіх на шашлики і кататится на лижах в Буковелі

доки Вовка-************ посольства з Києва вивозив
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21.11.2024 21:20 Ответить
Не треба звертати уваги. Нормальні європейці розуміють що військовому сенсі без США вони нескінченно прагнуть до нуля.
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21.11.2024 21:42 Ответить
Правь, Британия!!!!!))))
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21.11.2024 21:43 Ответить
треба воювати проти раші було по закінченню Другої світової, як на тому наполягав генерал Джордж Паттон, а не чекати, доки ця терористична проказа розповзеться по планеті!
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21.11.2024 21:56 Ответить
ну то приїжджайте і не пиз*ть. Власне це ви нас роззброїли разом із сша, тому саме тут ви маєте бути першими
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22.11.2024 00:18 Ответить
Хіба що вже аж на західному, може.
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22.11.2024 05:42 Ответить
 
 