Армия Британии готова к войне с РФ на восточном фланге НАТО, – генерал Маговен

Заместитель начальника штаба обороны Роб Маговен заявил членам парламента, что британская армия "будет сражаться сегодня ночью", если ее попросят на фоне роста напряженности в отношениях с Россией.

Об этом пишет Politico, передает Цензор.НЕТ.

В ответ на вопрос, сколько британских бригад может добраться до восточного фланга НАТО в случае значительной эскалации со стороны России, Маговен сказал: "Если бы британскую армию попросили воевать сегодня, она бы воевала сегодня".

Он подчеркнул, что никто из участников заседания не должен иметь иллюзий.

Читайте также: Британия теперь "непосредственно вовлечена" в войну в Украине, - посол РФ Келин

"Если россияне вторгнутся в Восточную Европу сегодня ночью, то мы встретим их в этой битве", - подчеркнул генерал-лейтенант.

Правила коллективной обороны НАТО предусматривают, что нападение на одного члена Альянса будет рассматриваться как нападение на всех союзников.

Однако издание отмечает, что остаются опасения относительно военного потенциала Британии в случае возникновения эскалации в Европе. Численность британских сухопутных войск наименьшая с 1700-х годов. В прошлом месяце министр обороны Джон Гили заявил, что состояние британских Вооруженных сил "гораздо хуже, чем мы думали".

Читайте также: Британская разведка оценила изменения в армии РФ за 1000 дней войны