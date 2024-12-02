Бойцы взяли в плен четырех российских морпехов на Курщине: "Спасибо Ежику и Симбе за то, что вывезли нас невредимыми". ВIДЕО
Бойцы 252-го батальона в Курщине захватили в плен четырех российских морпехов из 40-й бригады.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети бойцы опубликовали видео с "трофейными" россиянами. Один из россиян на записи выражает благодарность бойцам с позывными Ежик и Симба за то, что вывезли их целыми и невредимыми.
"Наловили кацапских морпехов на Курском направлении", - отмечают бойцы в комментарии к записи.
Топ комментарии
+15 Amber
показать весь комментарий02.12.2024 15:36
+12 Kornet
показать весь комментарий02.12.2024 15:20
+11 Amber
показать весь комментарий02.12.2024 15:38
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дякуємо нашим Воїнам 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️
Обычное провинциальное хрючло, вылупившееся из общежитий-свинарников.