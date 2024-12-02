Бойцы взяли в плен четырех российских морпехов на Курщине: "Спасибо Ежику и Симбе за то, что вывезли нас невредимыми". ВIДЕО

Бойцы 252-го батальона в Курщине захватили в плен четырех российских морпехов из 40-й бригады.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети бойцы опубликовали видео с "трофейными" россиянами. Один из россиян на записи выражает благодарность бойцам с позывными Ежик и Симба за то, что вывезли их целыми и невредимыми.

"Наловили кацапских морпехов на Курском направлении", - отмечают бойцы в комментарии к записи.

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