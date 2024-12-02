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Бойцы взяли в плен четырех российских морпехов на Курщине: "Спасибо Ежику и Симбе за то, что вывезли нас невредимыми". ВIДЕО

Бойцы 252-го батальона в Курщине захватили в плен четырех российских морпехов из 40-й бригады.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети бойцы опубликовали видео с "трофейными" россиянами. Один из россиян на записи выражает благодарность бойцам с позывными Ежик и Симба за то, что вывезли их целыми и невредимыми.

"Наловили кацапских морпехов на Курском направлении", - отмечают бойцы в комментарии к записи.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Тело оккупанта из 810 отдельной бригады морской пехоты РФ валяется без головы на Курщине

Автор: 

армия РФ (19180) пленные (2136) Курск (1092)


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Топ комментарии
+15
Цю мразоту хоть обміняти можна на наших полонених🙁
Дякуємо нашим Воїнам 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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02.12.2024 15:36
+12
Якщо за це наловлене лайно Україна отримає чотирьох своїх воїнів з полону, то такий обмін можна вважати вдалим. На Ваш погляд це треба робити?
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02.12.2024 15:20
+11
Так , потрібно ловити клятих кацапів для обміну на наших😕
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02.12.2024 15:38
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Якщо за це наловлене лайно Україна отримає чотирьох своїх воїнів з полону, то такий обмін можна вважати вдалим. На Ваш погляд це треба робити?
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02.12.2024 15:20 Ответить
Так , потрібно ловити клятих кацапів для обміну на наших😕
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02.12.2024 15:38 Ответить
А руки так и чешутся пристрелить этих тварей …
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02.12.2024 16:20 Ответить
то налови і стріляй, хіба ж хто проти.
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02.12.2024 22:51 Ответить
Та ти що!? Щось не дуже кацапи поспішають їх обмінювати. Пам'ятаєш коли був останній обмін? Кацапських полонених вже достатньо, он новий табір будують.
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02.12.2024 15:57 Ответить
Гнида 15:11, ПНХ
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02.12.2024 16:33 Ответить
Що, німецька повія, жалієш своїх кацапських братів? Ну так чого від них заховалась? Вернись, хай тебе обслужать.
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02.12.2024 18:02 Ответить
А теперь закройте дверь и киньте гранату, резюме просмотренного..
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02.12.2024 15:20 Ответить
Цю мразоту хоть обміняти можна на наших полонених🙁
Дякуємо нашим Воїнам 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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02.12.2024 15:36 Ответить
подавайте дані про наших полонених..
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02.12.2024 20:25 Ответить
Это совковое быдло не стоит называть "морпехами": они никакого моря никогда в жизни не видели.

Обычное провинциальное хрючло, вылупившееся из общежитий-свинарников.
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03.12.2024 01:37 Ответить
 
 