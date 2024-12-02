Оккупант жалуется на поставку продовольствия и боеприпасов на "нуле": "У нас нет них#я пожрать". ВИДЕО

Российский солдат записал видео, на котором рассказал о критической ситуации на фронте. По его словам, на "нуле" оккупационные войска вынуждены голодать из-за того, что другие солдаты, ответственные за доставку боеприпасов и продовольствия, отказываются выполнять свои обязанности.

Сослуживцы, которые должны подвозить провизию, - так сказать низшая каста российской армии. В частности ими могут быть как наказанные военные, так и бывшие заключенные. Они чаще всего не оснащены оружием, и должны пешком подносить на позиции все необходимое. Поэтому россияне становятся легкой мишенью для украинских дронов. Без надлежащей защиты они рискуют жизнью, поэтому во многих случаях солдаты просто выбрасывают продовольствие и боеприпасы, не доставляя их по назначению.

"Сидим, бл#дь, мы там на позициях, у нас нет ни#уя пожрать. А теперь посмотрите какое бл#дство здесь творится, в тылу" - возмущается российский захватчик на видео.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.

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