Оккупант жалуется на поставку продовольствия и боеприпасов на "нуле": "У нас нет них#я пожрать". ВИДЕО
Российский солдат записал видео, на котором рассказал о критической ситуации на фронте. По его словам, на "нуле" оккупационные войска вынуждены голодать из-за того, что другие солдаты, ответственные за доставку боеприпасов и продовольствия, отказываются выполнять свои обязанности.
Сослуживцы, которые должны подвозить провизию, - так сказать низшая каста российской армии. В частности ими могут быть как наказанные военные, так и бывшие заключенные. Они чаще всего не оснащены оружием, и должны пешком подносить на позиции все необходимое. Поэтому россияне становятся легкой мишенью для украинских дронов. Без надлежащей защиты они рискуют жизнью, поэтому во многих случаях солдаты просто выбрасывают продовольствие и боеприпасы, не доставляя их по назначению.
"Сидим, бл#дь, мы там на позициях, у нас нет ни#уя пожрать. А теперь посмотрите какое бл#дство здесь творится, в тылу" - возмущается российский захватчик на видео.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
(Саме цікаве - коли фронт стояв під стінами міста - люди варили їжу у себе вдома. Моя дочка вставала рано вранці і варила здоровенні каструлі. Приїжджали волонтери і забирали армійські термоси та везли на лінію протистояння. Їжа до хлопців ще гарячою приїжджала...)
Хай кацапи звернуться до тих "ждунів", кого вони "асвабаждают" - хай вони їх нагодують...
Что-то больше не смешит их курс российского рубля.
кинули та втекли, бо не хочуть здихати..
а ти уібан, орк, підар, що робиш далеко від дому???
чого не сиділося дома????
і так, да, можна юлозити цей непотріб.....