РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6268 посетителей онлайн
Новости Видео Война
8 758 29

Оккупант жалуется на поставку продовольствия и боеприпасов на "нуле": "У нас нет них#я пожрать". ВИДЕО

Российский солдат записал видео, на котором рассказал о критической ситуации на фронте. По его словам, на "нуле" оккупационные войска вынуждены голодать из-за того, что другие солдаты, ответственные за доставку боеприпасов и продовольствия, отказываются выполнять свои обязанности.

Сослуживцы, которые должны подвозить провизию, - так сказать низшая каста российской армии. В частности ими могут быть как наказанные военные, так и бывшие заключенные. Они чаще всего не оснащены оружием, и должны пешком подносить на позиции все необходимое. Поэтому россияне становятся легкой мишенью для украинских дронов. Без надлежащей защиты они рискуют жизнью, поэтому во многих случаях солдаты просто выбрасывают продовольствие и боеприпасы, не доставляя их по назначению.

"Сидим, бл#дь, мы там на позициях, у нас нет ни#уя пожрать. А теперь посмотрите какое бл#дство здесь творится, в тылу" - возмущается российский захватчик на видео.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.

Смотрите: Бойцы взяли в плен четырех российских морпехов на Курщине: "Спасибо Ежику и Симбе за то, что вывезли нас невредимыми". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19180) боеприпасы (2334) продукты (1532)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+16
Хай додому їдуть... Там мамки нагодують...
(Саме цікаве - коли фронт стояв під стінами міста - люди варили їжу у себе вдома. Моя дочка вставала рано вранці і варила здоровенні каструлі. Приїжджали волонтери і забирали армійські термоси та везли на лінію протистояння. Їжа до хлопців ще гарячою приїжджала...)
Хай кацапи звернуться до тих "ждунів", кого вони "асвабаждают" - хай вони їх нагодують...
показать весь комментарий
02.12.2024 16:14
+12
A chio , dlia svinei et kak shvedski stol .....🤣
показать весь комментарий
02.12.2024 16:12
+12
Нехай кору з дерев жеруть!
показать весь комментарий
02.12.2024 16:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
A chio , dlia svinei et kak shvedski stol .....🤣
показать весь комментарий
02.12.2024 16:12 Ответить
Хай додому їдуть... Там мамки нагодують...
(Саме цікаве - коли фронт стояв під стінами міста - люди варили їжу у себе вдома. Моя дочка вставала рано вранці і варила здоровенні каструлі. Приїжджали волонтери і забирали армійські термоси та везли на лінію протистояння. Їжа до хлопців ще гарячою приїжджала...)
Хай кацапи звернуться до тих "ждунів", кого вони "асвабаждают" - хай вони їх нагодують...
показать весь комментарий
02.12.2024 16:14 Ответить
IPSO!
показать весь комментарий
02.12.2024 16:14 Ответить
Нехай кору з дерев жеруть!
показать весь комментарий
02.12.2024 16:14 Ответить
Дерева то наші, тобі не жаль
показать весь комментарий
02.12.2024 18:43 Ответить
Чего верещить, для тебе все все одно загинеш, а вони порося від твого тіла відволікають
показать весь комментарий
02.12.2024 16:18 Ответить
Надіюсь жетон з "гурмана"зняли?
показать весь комментарий
02.12.2024 16:18 Ответить
Загрустили искандеры, приуныли тополя.
Что-то больше не смешит их курс российского рубля.
показать весь комментарий
02.12.2024 16:19 Ответить
Ну так все як і має бути- для хРюських свинів накрили
показать весь комментарий
02.12.2024 16:19 Ответить
Ці істоти перетворюють нашу землю у помийку.
показать весь комментарий
02.12.2024 16:23 Ответить
так и надо. сосите х....й, свинособаки
показать весь комментарий
02.12.2024 16:26 Ответить
Почему так? Можно питаться своими товарищами. Пока они ещё теплые 😁
показать весь комментарий
02.12.2024 16:39 Ответить
А корейці як делікатес
показать весь комментарий
02.12.2024 16:44 Ответить
Тільки коли вони прокопчені😂
показать весь комментарий
02.12.2024 16:50 Ответить
Не скиглите **** ,кровосиси...
показать весь комментарий
02.12.2024 16:51 Ответить
Ого, а кровосися еще тогда зиговал. Не видел это фото.
показать весь комментарий
03.12.2024 04:40 Ответить
Вистачає сил захоплювати нові території кожен день, значить жруть достатньо.
показать весь комментарий
02.12.2024 17:02 Ответить
тож не всі такі ібануті як ти, урод!!!
кинули та втекли, бо не хочуть здихати..
а ти уібан, орк, підар, що робиш далеко від дому???
чого не сиділося дома????
показать весь комментарий
02.12.2024 17:12 Ответить
Та ви спитайте за які кошти харчуються, закуповують паливо-мастильні, кухні, аптечки, шоломи, броніки у ЗСУ. Ахрінієте - за зарплатню, котру затримують кожного місяця. Про міни - вже не цікаво - гнида мовчить, значить все у порядку - вйськові не знають як зберігати міни від українського виробника. Хорватськи, болгарськи, датськи... міни стріляють без питаннь. А міністр умеров все краде для зеленского гроші з бюджету - тому брак. Хай гинуть військові - парашюти для втечі у шакалів вже дуже великі.
показать весь комментарий
02.12.2024 17:36 Ответить
Нехай землю їдять українську, щоб вона їм у горлі стала!
показать весь комментарий
02.12.2024 18:00 Ответить
З пустим кишечником легше літати.
показать весь комментарий
02.12.2024 18:30 Ответить
А мені сподобалося як воно скиглило -лайкнула . Це вони у нас такий свинарник розвели , тре їх потім змусити прибирати оті гнидники .
показать весь комментарий
02.12.2024 18:30 Ответить
але ж ми відступаємо відступаємо відступаємо.
і так, да, можна юлозити цей непотріб.....
показать весь комментарий
02.12.2024 20:22 Ответить
чтоб вы там друг друга сожрали!
показать весь комментарий
02.12.2024 21:27 Ответить
ТАК КИЛЬНИТЕ ПУТИНА !)
показать весь комментарий
03.12.2024 03:05 Ответить
Можно подумать, что еслибы он сам служил в обозе, он бы не выкидывал жратву точно также
показать весь комментарий
03.12.2024 05:54 Ответить
Зачем эти жалобы выставлять , окупанты забирают территорию . Выставлять надо что делается что бы это остановить
показать весь комментарий
03.12.2024 06:44 Ответить
Зачем им еда они хотели хапнуть Украинской земли, так пускай землю и едят.
показать весь комментарий
04.12.2024 13:57 Ответить
 
 