УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12837 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
8 758 29

Окупант скаржиться на постачання продовольства і боєприпасів на "нулі": "У нас нет них#я пожрать". ВIДЕО

Російський солдат записав відео, на якому розповів про критичну ситуацію на фронті. За його словами, на "нулі" окупаційні війська змушені голодувати через те, що інші солдати, відповідальні за доставку боєприпасів і продовольства, відмовляються виконувати свої обов’язки.

Сослуживці, які мають підвозити провізію, - так би мовити нижча каста російської армії. Зокрема ними можуть бути як покарані військові, так і колишні в'язні. Вони найчастіше не оснащені зброєю, та мають пішки підносити на позиції усе необхідне. Тож росіяни стають легкою мішенню для українських дронів. Без належного захисту вони ризикують життям, відтак у багатьох випадках солдати просто викидають продовольство і боєприпаси, не доставляючи їх за призначенням.

"Сидимо, бл#дь, ми там на позиціях, у нас немає ні#уя пожерти. А тепер подивіться яке бл#дство тут твориться, в тилу" — обурюється російський загарбник на відео.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний відеозапис опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

Дивіться: Бійці полонили чотирьох російських морпіхів на Курщині: "Спасибо Ежику и Симбе за то, что вывезли нас невредимыми". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17236) боєприпаси (2263) продукти (1132)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+16
Хай додому їдуть... Там мамки нагодують...
(Саме цікаве - коли фронт стояв під стінами міста - люди варили їжу у себе вдома. Моя дочка вставала рано вранці і варила здоровенні каструлі. Приїжджали волонтери і забирали армійські термоси та везли на лінію протистояння. Їжа до хлопців ще гарячою приїжджала...)
Хай кацапи звернуться до тих "ждунів", кого вони "асвабаждают" - хай вони їх нагодують...
показати весь коментар
02.12.2024 16:14
+12
A chio , dlia svinei et kak shvedski stol .....🤣
показати весь коментар
02.12.2024 16:12
+12
Нехай кору з дерев жеруть!
показати весь коментар
02.12.2024 16:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
A chio , dlia svinei et kak shvedski stol .....🤣
показати весь коментар
02.12.2024 16:12 Відповісти
Хай додому їдуть... Там мамки нагодують...
(Саме цікаве - коли фронт стояв під стінами міста - люди варили їжу у себе вдома. Моя дочка вставала рано вранці і варила здоровенні каструлі. Приїжджали волонтери і забирали армійські термоси та везли на лінію протистояння. Їжа до хлопців ще гарячою приїжджала...)
Хай кацапи звернуться до тих "ждунів", кого вони "асвабаждают" - хай вони їх нагодують...
показати весь коментар
02.12.2024 16:14 Відповісти
IPSO!
показати весь коментар
02.12.2024 16:14 Відповісти
Нехай кору з дерев жеруть!
показати весь коментар
02.12.2024 16:14 Відповісти
Дерева то наші, тобі не жаль
показати весь коментар
02.12.2024 18:43 Відповісти
Чего верещить, для тебе все все одно загинеш, а вони порося від твого тіла відволікають
показати весь коментар
02.12.2024 16:18 Відповісти
Надіюсь жетон з "гурмана"зняли?
показати весь коментар
02.12.2024 16:18 Відповісти
Загрустили искандеры, приуныли тополя.
Что-то больше не смешит их курс российского рубля.
показати весь коментар
02.12.2024 16:19 Відповісти
Ну так все як і має бути- для хРюських свинів накрили
показати весь коментар
02.12.2024 16:19 Відповісти
Ці істоти перетворюють нашу землю у помийку.
показати весь коментар
02.12.2024 16:23 Відповісти
так и надо. сосите х....й, свинособаки
показати весь коментар
02.12.2024 16:26 Відповісти
Почему так? Можно питаться своими товарищами. Пока они ещё теплые 😁
показати весь коментар
02.12.2024 16:39 Відповісти
А корейці як делікатес
показати весь коментар
02.12.2024 16:44 Відповісти
Тільки коли вони прокопчені😂
показати весь коментар
02.12.2024 16:50 Відповісти
Не скиглите **** ,кровосиси...
показати весь коментар
02.12.2024 16:51 Відповісти
Ого, а кровосися еще тогда зиговал. Не видел это фото.
показати весь коментар
03.12.2024 04:40 Відповісти
Вистачає сил захоплювати нові території кожен день, значить жруть достатньо.
показати весь коментар
02.12.2024 17:02 Відповісти
тож не всі такі ібануті як ти, урод!!!
кинули та втекли, бо не хочуть здихати..
а ти уібан, орк, підар, що робиш далеко від дому???
чого не сиділося дома????
показати весь коментар
02.12.2024 17:12 Відповісти
Та ви спитайте за які кошти харчуються, закуповують паливо-мастильні, кухні, аптечки, шоломи, броніки у ЗСУ. Ахрінієте - за зарплатню, котру затримують кожного місяця. Про міни - вже не цікаво - гнида мовчить, значить все у порядку - вйськові не знають як зберігати міни від українського виробника. Хорватськи, болгарськи, датськи... міни стріляють без питаннь. А міністр умеров все краде для зеленского гроші з бюджету - тому брак. Хай гинуть військові - парашюти для втечі у шакалів вже дуже великі.
показати весь коментар
02.12.2024 17:36 Відповісти
Нехай землю їдять українську, щоб вона їм у горлі стала!
показати весь коментар
02.12.2024 18:00 Відповісти
З пустим кишечником легше літати.
показати весь коментар
02.12.2024 18:30 Відповісти
А мені сподобалося як воно скиглило -лайкнула . Це вони у нас такий свинарник розвели , тре їх потім змусити прибирати оті гнидники .
показати весь коментар
02.12.2024 18:30 Відповісти
але ж ми відступаємо відступаємо відступаємо.
і так, да, можна юлозити цей непотріб.....
показати весь коментар
02.12.2024 20:22 Відповісти
чтоб вы там друг друга сожрали!
показати весь коментар
02.12.2024 21:27 Відповісти
ТАК КИЛЬНИТЕ ПУТИНА !)
показати весь коментар
03.12.2024 03:05 Відповісти
Можно подумать, что еслибы он сам служил в обозе, он бы не выкидывал жратву точно также
показати весь коментар
03.12.2024 05:54 Відповісти
Зачем эти жалобы выставлять , окупанты забирают территорию . Выставлять надо что делается что бы это остановить
показати весь коментар
03.12.2024 06:44 Відповісти
Зачем им еда они хотели хапнуть Украинской земли, так пускай землю и едят.
показати весь коментар
04.12.2024 13:57 Відповісти
 
 