Окупант скаржиться на постачання продовольства і боєприпасів на "нулі": "У нас нет них#я пожрать". ВIДЕО

Російський солдат записав відео, на якому розповів про критичну ситуацію на фронті. За його словами, на "нулі" окупаційні війська змушені голодувати через те, що інші солдати, відповідальні за доставку боєприпасів і продовольства, відмовляються виконувати свої обов’язки.

Сослуживці, які мають підвозити провізію, - так би мовити нижча каста російської армії. Зокрема ними можуть бути як покарані військові, так і колишні в'язні. Вони найчастіше не оснащені зброєю, та мають пішки підносити на позиції усе необхідне. Тож росіяни стають легкою мішенню для українських дронів. Без належного захисту вони ризикують життям, відтак у багатьох випадках солдати просто викидають продовольство і боєприпаси, не доставляючи їх за призначенням.

"Сидимо, бл#дь, ми там на позиціях, у нас немає ні#уя пожерти. А тепер подивіться яке бл#дство тут твориться, в тилу" — обурюється російський загарбник на відео.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний відеозапис опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

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