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Новости Видео Война
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Бойцы украинских подразделений ПВО сбивают вражеские цели в ночь на 5 декабря на северо-восточном направлении. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты фрагменты успешной боевой работы украинских подразделений ПВО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно четыре атаки на вражеские объекты.

"Боевая работа противовоздушной обороны в ночь на 5-е декабря на юго-восточном направлении", - отмечается в комментарии к видео.

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ПВО (2727) уничтожение (6864) Шахед (960)


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Мікроскопом забили цв'яха..
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05.12.2024 16:47 Ответить
то пішов би сам і показав чим і як правильно збивати!
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05.12.2024 16:56 Ответить
ты уже определил де микроскоп, где цвях???
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05.12.2024 17:08 Ответить
Куди тобі забили цвяха? Давай ще одного тобі заб'ємо, розумнику
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05.12.2024 18:10 Ответить
Азимут 180: били в задню напівсферу.... Навздогін!
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05.12.2024 17:58 Ответить
 
 