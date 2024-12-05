Бойцы украинских подразделений ПВО сбивают вражеские цели в ночь на 5 декабря на северо-восточном направлении. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты фрагменты успешной боевой работы украинских подразделений ПВО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно четыре атаки на вражеские объекты.

"Боевая работа противовоздушной обороны в ночь на 5-е декабря на юго-восточном направлении", - отмечается в комментарии к видео.

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