Бойцы украинских подразделений ПВО сбивают вражеские цели в ночь на 5 декабря на северо-восточном направлении. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой сняты фрагменты успешной боевой работы украинских подразделений ПВО.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно четыре атаки на вражеские объекты.
"Боевая работа противовоздушной обороны в ночь на 5-е декабря на юго-восточном направлении", - отмечается в комментарии к видео.
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Микола Водяний
показать весь комментарий05.12.2024 16:47 Ответить Мне нравится 0
Andy Fisher #145349
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Bander UA
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