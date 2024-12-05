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Новости Видео Война
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Минирование Часова Яра саперами 24-й ОМБр: как работают мины ТМ-62М. ВИДЕО

Саперы обустраивают минные заграждения в Часовом Яру, используя противотанковые мины для остановки продвижения российских войск.

Об этом в телеграм-канале сообщают саперы 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила, информирует Цензор.НЕТ.

В Часовом Яру проводят минирование полей, чтобы не допустить продвижения российских войск.

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На обнародованном видео демонстрируется процесс установки механизма дальнего сведения противотанковой мины ТМ-62М. Как объясняют военные инженеры, этот механизм позволяет минам становиться в боевое положение через определенное время после их установки.

"Когда оно перестает жужжать, мина становится на боевую сводку", - объясняет один из саперов Королевской бригады.

Особенностью механизма является зависимость времени активации мины от температуры воздуха и погодных условий, что делает ее использование эффективным в различных ситуациях.

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24 омб имени князя Данила Галицкого (251) сапер (135) Часов Яр (322)


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Хороша новина, але не підкріплена докладною картою мінних полів з кількістю мін.
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05.12.2024 19:25 Ответить
Має механізм дальнього взведення з зусиллям 30-300 кг, та часом взведення 20-400 с
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05.12.2024 22:33 Ответить
И как?
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06.12.2024 13:48 Ответить
 
 