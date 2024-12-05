Минирование Часова Яра саперами 24-й ОМБр: как работают мины ТМ-62М. ВИДЕО
Саперы обустраивают минные заграждения в Часовом Яру, используя противотанковые мины для остановки продвижения российских войск.
Об этом в телеграм-канале сообщают саперы 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила, информирует Цензор.НЕТ.
В Часовом Яру проводят минирование полей, чтобы не допустить продвижения российских войск.
На обнародованном видео демонстрируется процесс установки механизма дальнего сведения противотанковой мины ТМ-62М. Как объясняют военные инженеры, этот механизм позволяет минам становиться в боевое положение через определенное время после их установки.
"Когда оно перестает жужжать, мина становится на боевую сводку", - объясняет один из саперов Королевской бригады.
Особенностью механизма является зависимость времени активации мины от температуры воздуха и погодных условий, что делает ее использование эффективным в различных ситуациях.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль