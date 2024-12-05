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Новости Война
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Сили Обороны восстановили контроль над Новым Комаром. Враг оккупировал Благодатное, продвинулся в Часовом Яре и еще около 9 населенных пунктов, - DeepState. КАРТА

ВСУ восстановили контроль над селом Новый Комар, а российские оккупанты захватили Благодатное в Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут аналитики проекта DeepState.

Отмечается, что Силы Обороны Украины восстановили контроль над Новым Комаром.

Карти від DeepState

Однако враг оккупировал Благодатное, а также продвинулся в Константинопольском, Сухих Ялах, Старых Тернах, Часовом Яре, Новопустинке, Елизаветовке, возле Пушкино, Зари и Шевченко.

Карти від DeepState

Также смотрите: Бойцы 48-й ОШБ вытеснили оккупантов из села Новый Комар на Донетчине, - DeepState. ВИДЕО

Автор: 

оккупация (10125) Часов Яр (322) Благодатное (2) Комар (18)


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Топ комментарии
+6
Це вже добре, що другий день отримуємо новину про звільнення населенного пункта, хоч і невеликого. Невже кацапи видохлися і ми їх будемо скоро гнати назад? Слава Бону! Слава Україні! Слава ЗСУ і їх родинам!!!
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05.12.2024 07:45
+6
Ви знаєте і кава в Ялті буде, але впевнений, що не при ців владі. Їм сьогодні саме головне - змінити кольри свіилофорів, бо там можна вкрасти не один мільярд.
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05.12.2024 08:03
+3
ні, Х-уйло це біологічна смертна істота, яка здохе, а він зациклений на знищенні України, потім у Мордорі почнеться гризня за владу, і Україна ніколи не визнає окуповані території російськими, так що вагомі шанси на повернення будуть навіть не збройним шляхом, а зараз Україна бореться за існування
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05.12.2024 08:28
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Сили оборони..
А чому так? Ми походу обороняємо не визволяємо
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05.12.2024 07:38 Ответить
Цей термін визначенмй Законом - п.18 частини 1 статті 1 ЗУ "Про національну безпеку України".
Ось це формулювання:
"18) сили оборони - Збройні Сили України, а також інші утворені відповідно до законів України військові формування, правоохоронні та розвідувальні органи, органи спеціального призначення з правоохоронними функціями, на які Конституцією та законами України покладено функції із забезпечення оборони держави;".
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05.12.2024 07:48 Ответить
ні, Х-уйло це біологічна смертна істота, яка здохе, а він зациклений на знищенні України, потім у Мордорі почнеться гризня за владу, і Україна ніколи не визнає окуповані території російськими, так що вагомі шанси на повернення будуть навіть не збройним шляхом, а зараз Україна бореться за існування
показать весь комментарий
05.12.2024 08:28 Ответить
Це вже добре, що другий день отримуємо новину про звільнення населенного пункта, хоч і невеликого. Невже кацапи видохлися і ми їх будемо скоро гнати назад? Слава Бону! Слава Україні! Слава ЗСУ і їх родинам!!!
показать весь комментарий
05.12.2024 07:45 Ответить
Ви знаєте і кава в Ялті буде, але впевнений, що не при ців владі. Їм сьогодні саме головне - змінити кольри свіилофорів, бо там можна вкрасти не один мільярд.
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05.12.2024 08:03 Ответить
А ти нижче почитай.
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05.12.2024 08:16 Ответить
Перемога вже поряд. Треба трохи почекати.
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05.12.2024 17:20 Ответить
Перша гарна новина за дуже-дуже тривалий період.
Новий Комар важливий для стійкості оборони в районі Великої Новосілки.
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05.12.2024 17:30 Ответить
 
 