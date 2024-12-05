Сили Обороны восстановили контроль над Новым Комаром. Враг оккупировал Благодатное, продвинулся в Часовом Яре и еще около 9 населенных пунктов, - DeepState. КАРТА
ВСУ восстановили контроль над селом Новый Комар, а российские оккупанты захватили Благодатное в Донецкой области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут аналитики проекта DeepState.
Отмечается, что Силы Обороны Украины восстановили контроль над Новым Комаром.
Однако враг оккупировал Благодатное, а также продвинулся в Константинопольском, Сухих Ялах, Старых Тернах, Часовом Яре, Новопустинке, Елизаветовке, возле Пушкино, Зари и Шевченко.
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А чому так? Ми походу обороняємо не визволяємо
Ось це формулювання:
"18) сили оборони - Збройні Сили України, а також інші утворені відповідно до законів України військові формування, правоохоронні та розвідувальні органи, органи спеціального призначення з правоохоронними функціями, на які Конституцією та законами України покладено функції із забезпечення оборони держави;".
Новий Комар важливий для стійкості оборони в районі Великої Новосілки.