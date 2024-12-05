Сили Обороны восстановили контроль над Новым Комаром. Враг оккупировал Благодатное, продвинулся в Часовом Яре и еще около 9 населенных пунктов, - DeepState. КАРТА

ВСУ восстановили контроль над селом Новый Комар, а российские оккупанты захватили Благодатное в Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут аналитики проекта DeepState.

Отмечается, что Силы Обороны Украины восстановили контроль над Новым Комаром.

Однако враг оккупировал Благодатное, а также продвинулся в Константинопольском, Сухих Ялах, Старых Тернах, Часовом Яре, Новопустинке, Елизаветовке, возле Пушкино, Зари и Шевченко.

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