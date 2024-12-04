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Новости Война
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Бойцы 48-й ОШБ вытеснили оккупантов из села Новый Комар на Донетчине, - DeepState. ВИДЕО

Бойцы 48-го отдельного штурмового батальона имени Номана Челебиджихана вытеснили российских захватчиков из села Новый Комар, что в Донецкой области.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState со ссылкой на видео бойцов батальона, информирует Цензор.НЕТ.

DeepState пишет, что россияне понесли значительные потери убитыми. Также ВСУ взяли в плен оккупантов из 40-й отдельной бригады морской пехоты армии РФ.

"Село удалось зачистить благодаря удачным действиям штурмовой пехоты 48-й ОШБ. Следует отметить также достаточное количество расчетов FPV, которые были привлечены к освобождению села. Экипажи дронщиков превращали кацапов и кирпичи в винегрет. Среди экипажей: FPV РУБпАК "ВИРІЙ" 241 ОБрТрО. Стоит вспомнить и казаков с 3-й МБ 31-й ОМБр и танчик 23-й ОМБр", - пишет паблик.

Напомним, что 1 декабря сообщалось, что войска РФ осуществили штурм Нового Комара возле Великой Новоселки силами 6 ВВТ.

Читайте также: Россияне продвинулись в Курахово и возле Нового Комара, - DeepState. КАРТА

Автор: 

Донецкая область (9557) ВСУ (6558) Комар (18)


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Топ комментарии
+17
подяка 48 ОШБ за вінігрет… залишайтесь в строю!…
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04.12.2024 23:11
+9
Боже , какие молодцы!!!!!!
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04.12.2024 23:27
+8
Любі наші хлопці!! Хай вас Господь береже!!
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04.12.2024 23:49
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подяка 48 ОШБ за вінігрет… залишайтесь в строю!…
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04.12.2024 23:11 Ответить
Вінегрет їм за це вишлемо. 😀
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05.12.2024 07:33 Ответить
Qırım serbest olacaq!!!!
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04.12.2024 23:24 Ответить
Боже , какие молодцы!!!!!!
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04.12.2024 23:27 Ответить
Новий Комар 😁
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04.12.2024 23:29 Ответить
Любі наші хлопці!! Хай вас Господь береже!!
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04.12.2024 23:49 Ответить
Наші Воїни Герої 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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04.12.2024 23:58 Ответить
Qırım serbest olacaq!!!!
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05.12.2024 00:25 Ответить
Зачистка була зроблена за допомогою бойових комарів ...
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05.12.2024 00:29 Ответить
Слава ЗСУ! Дай бог, щоб так і далі.
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05.12.2024 02:00 Ответить
Тобто орки 1 грудня зайшли в село, але не встигли за 3 дні у ньому закріпитися. Добре, що хтось з командирів вчасно зреагував на загрозу оточення Новосілки з цього напрямку. Дивлячись на відео, доводиться припустити, що 3,14-дари встигли за цей час знищити значну частину села.
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05.12.2024 05:50 Ответить
 
 