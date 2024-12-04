Бойцы 48-й ОШБ вытеснили оккупантов из села Новый Комар на Донетчине, - DeepState. ВИДЕО
Бойцы 48-го отдельного штурмового батальона имени Номана Челебиджихана вытеснили российских захватчиков из села Новый Комар, что в Донецкой области.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState со ссылкой на видео бойцов батальона, информирует Цензор.НЕТ.
DeepState пишет, что россияне понесли значительные потери убитыми. Также ВСУ взяли в плен оккупантов из 40-й отдельной бригады морской пехоты армии РФ.
"Село удалось зачистить благодаря удачным действиям штурмовой пехоты 48-й ОШБ. Следует отметить также достаточное количество расчетов FPV, которые были привлечены к освобождению села. Экипажи дронщиков превращали кацапов и кирпичи в винегрет. Среди экипажей: FPV РУБпАК "ВИРІЙ" 241 ОБрТрО. Стоит вспомнить и казаков с 3-й МБ 31-й ОМБр и танчик 23-й ОМБр", - пишет паблик.
Напомним, что 1 декабря сообщалось, что войска РФ осуществили штурм Нового Комара возле Великой Новоселки силами 6 ВВТ.
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