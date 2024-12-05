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Новости Видео мобилизации
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В Одессе мужчина "протащил" сотрудника ТЦК на двери автомобиля: военный получил сотрясение мозга. ВИДЕО

Сегодня днем, 5 декабря, в Одессе мужчина отказался показать сотруднику ТЦК военно-учетные документы и "протащил" военнослужащего на двери автомобиля. Последний получил серьезные травмы.

Об этом сообщает Одесский областной ТЦК и СП, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в Приморском районе Одессы "в результате агрессивного поведения" водителя пострадал военнослужащий областного ТЦК и СП, который выполнял оповещение гражданского населения.

"На законные требования показать военно-учетные документы водитель агрессивно отказался, а затем начал движение авто, в результате чего "протащил" военнослужащего на двери транспортного средства на значительное расстояние", - говорится в сообщении.

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В результате инцидента военнослужащий получил сотрясение мозга и был вынужден обратиться за медицинской помощью. Его госпитализировали.

Руководство Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки сообщило, что держит под контролем ситуацию.

В ТЦК осудили такое "позорное поведение в отношении военнослужащих, которые защищали свободу и независимость Украины и по состоянию здоровья были переведены в тыловые подразделения, где выполняют важную работу по обеспечению обороноспособности страны".

"Лица, совершающие противоправные действия в отношении украинских военных, будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Украины", - добавили в военкомате.

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Працівника ТЦК протягнув водій на дверях авто в Одесі 5 грудня

Автор: 

Одесса (7869) мобилизация (2748) ТЦК (522)


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Топ комментарии
+42
А на відео ніби не "на дверях", а прямо в салон заліз працівник ТЦК. Певно водія хотів виволокти для здійснення оповіщення?

І про яких військовослужбовців іде мова? Недавно ж казали, що в ТЦК там всі цивільні особи.
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05.12.2024 23:17
+41
Таке враження, що чоловіки кидаються на працівників ТЦК своїми автомобілями, щоб покатати на капоті, дверях.

Чи це працівники ТЦК з якоїсь причини намагаються витягти чоловіків з їхніх авто? А чому?
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05.12.2024 23:15
+34
Потвора вчепилася в водія чим створила небезпеку ДТП, треба було піддатись спробам силового захвату і на швидкості трішки взяти вліво. Співробітник сам винний в створенні ситуації і має відповідати за цей напад.
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05.12.2024 23:27
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А що буде пicля вiйни... Тодi тцкшники будуть по хатам сидiти та на вулицю боятися выходить. 😏
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06.12.2024 04:37 Ответить
А що буде після війни?
ТЦКашники будут по хатам сидеть А неухілянти панство буде панувать. Ходить с гордо поднятой головой, и с высока поглядывать на лохов которых это ТЦК смогло забрить.
Нами управлять будут люди прошедшие естественный отбор. Самые хитро.....аные.
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06.12.2024 07:32 Ответить
Маю наdiю, що такого не буде, а як що буде, то тодi ми дiйсно лохи та терпiли...😏😠
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06.12.2024 16:30 Ответить
А якщо Україну знищать кацапи? Жалко мальчіка в бусіках?
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06.12.2024 02:19 Ответить
Буде заморозка,чи зупинка війни.Вже в повітрі відчувається.
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06.12.2024 02:29 Ответить
Та це просто хтось пукнув.
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06.12.2024 02:40 Ответить
Ні.
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06.12.2024 04:39 Ответить
не соромся, діло житейське - твій пук - і кацапи в хатi!
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06.12.2024 14:10 Ответить
Тільки РОЗСТРІЛИ виправлять ситуацію!
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06.12.2024 02:18 Ответить
Йдеться про розріз 95 кварталу?
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06.12.2024 07:56 Ответить
правильно, тільки так і треба з людоловами
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06.12.2024 10:18 Ответить
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06.12.2024 10:33 Ответить
"які захищали свободу та незалежність України та через стан здоров'я були переведені у тилові підрозділі, де виконують важливу роботу"

Мне вот интересно, если бугай имеет достаточно здоровья, чтобы ворваться в чужую собственность, повиснуть на двери и долго так ехать, почему его состояние здоровья не позволяет таким же макаром ездить на БМП, а тому, кто с трудом передвигается - позволяет. ТЦК и ВЛК могут объяснить такой феномен?
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06.12.2024 03:41 Ответить
Если бы он на первых метрах свалился под колёса, вы бы поверили что он ветеран?
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06.12.2024 07:35 Ответить
В то, что он "ветеран" можно верить, а можно нет - как на самом деле мы не знаем. Но в то, что его честно комиссовали по состоянию здоровья после его решения вцепиться мертвой хваткой в дверь начинающего движение автомобиля, верится с трудом.
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06.12.2024 16:14 Ответить
gej спиляй мушку...розтрілятор.
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06.12.2024 09:00 Ответить
Ага, відразу після розстрілу отих чинуш з МО, які кришують закупівлю бракованих мін, а за ними депутатів, які кришують тих чинуш, а за ними радників ОП, які кришують тих депутатів, а за ними того дурня, який кришує тих радників.
Ви починайте, а дійде черга до "ухилянтів" ми одразу допоможемо.
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06.12.2024 11:12 Ответить
Як скажеш ботік
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06.12.2024 11:26 Ответить
Хто ти, чмо?
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06.12.2024 11:40 Ответить
Тцкашник не військовий , вони самі відхрестились що не в змозі виконувати військові завдання по обороні.
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06.12.2024 05:28 Ответить
Десь було відео, з Харкова, де тцкун, через шапарину відритого скла, виламав усе скло з сторони водія, і відкривав двері, яку заблоковані були, тут здаеться такий ж варіанти, просто тут втопили у підлогу і полетіли...
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06.12.2024 06:14 Ответить
Було в Одесі. Три бика ухилянта намагались проникнути в машину та викрасти водія, порушення кримінально кодексу.
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06.12.2024 10:35 Ответить
-(АРХІВ) Перед початком форсування Дніпра 1943 році пройшло засідання Військової ради штабу фронту. Спогади про нього збереглися завдяки офіцерові з особливих доручень командувача Першим Українським фронтом Миколи Ватутіна, Юрія Коваленка. Коли на цьому засіданні вирішувалося питання, у що одягнути і чим озброїти 300 тисяч насильно відмобілізованих новобранців українців з звільненій від німців? Тобто Українські Південо - Східні території які тепер вже стали окупованими кремлівськими комуно-фашистами загарбниками. Питання як їх хоч трохи озброїти, одягати, підготувати і навчити заряджати гвинтівку. Кривавий «маршал перемоги» кат кремлівських комуно - фашистів Г.Жуков заявив дослівно: «Как во что? У чом хохли пришли, в том и воевать будут!» Автоматичным оружием этих людей не вооружать! У них же за спиною заградительные отряды моих орлов! Дать им 300 тысяч автоматов - и от заградительных отрядов ничего не останется. Они их всех перекосят и чкурнут до УПА к Бандеровцам строить свою незалежную.» «Та и зачем мы с вами, здесь головы морочим. Наху ... одевать и вооружать этих хохлов? Все они предатели! Чем больше в Днепре потопим, тем меньше придется расстреливать, и в Сибирь после войны ссылать ». Навіть Рокоссовський у відповідь спробував заперечити, сказавши що «це - геноцид» Українського народу. З 300 тисяч насильно відмобілізованих і майже беззбройних українців 280 тисяч за наказом кремлівського комуно -фашиста кривавого ката Жукова втопили в р. Дніпрі. Що виходить і тепер ждемо ******* кремлівську кацапську окупацію з мобілізацією і знищенням народу України?
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06.12.2024 06:54 Ответить
Коли при владі 4 разовий ухилянт вже засмердівся просрочений як і Верховна Зрада і всюди засилля злодіїв-мародерів то чого я маю вмирати за це кодло ?
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06.12.2024 07:20 Ответить
А як, "законно вимагаючи предявити документи" ця тецекашна тітушка опинилась на дверях авто?
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06.12.2024 07:21 Ответить
Тисячі військових в могилах по вині тупих генералів і влади блазнів .
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06.12.2024 07:22 Ответить
З самого початку війни багато сотень тисяч добровольців пішли захищати Україну. І зрозуміло, що всі вони виключно були проукраїнськими патріотами, націоналістами і аж ніяк не були прихильниками корупційної банди ЗЕлених чи сепаратистів ОПЗЖ - ПСЖМ. І за два роки війни багато хто з добровольців вже загинув і багато хто ще загине . І це аж ніяк не хвилює нашу корупційну продажну владу в тому числе і ВР, яка зовсім не поспішає з чесною мобілізацією, оскільки добровольців патріотів уже майже немає, залишилися в основному одні ЗЕ - ухилянти, яничари- напів -комуняки...а це пряма страшна загроза обвалу фронта. Сумно і те, що доживемося ми ще і до того, коли після Перемоги стане так що вже не буде кому і із кого вибрати справді проукраїнську патріотичну а не продажну та корупційну українську владу. Це якщо чи ще буде суверенна Украина , а не гидка кацапська колонія новросія.
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06.12.2024 07:42 Ответить
Фигня. Даже знаменитого Титушку перевоспитали. Страх наказания делает с людьми чудеса.
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06.12.2024 08:22 Ответить
Горбатого могила исправит.Титушко от суда на время сховали в армии(кто его "крыша" до сих пор интересно).Служит где-то в рем.бригаде(не на "0"),хотя по специальности что-то вроде агронома.В чине сержанта,если я не ошибаюсь,но в армии до этого не служил.
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06.12.2024 11:03 Ответить
Після перемоги "зелених" генофонд підпалювачів займе всі керівні посади. Вони ж находчиві, бо знають як заробити, і розумні, бо їх не зловили.
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06.12.2024 08:38 Ответить
струс мозгу у тцкакника ? це не можливо .
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06.12.2024 08:05 Ответить
Ні, таки був струс! БО повні штани мозку, який вилився з організму...
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06.12.2024 08:39 Ответить
Цікаво, і як це працівник ТЦК опинився в салоні авто?
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06.12.2024 09:05 Ответить
Каскадеры, каскадеры!!! Жить не можем иначе...
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06.12.2024 09:34 Ответить
Судячи з коментів - перевірка військово-облікових документів незаконна, а ТЦК треба посилати на три букви, і мобілізація взагалі має бути зупинена, бо не законно
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06.12.2024 09:44 Ответить
Ну судячи з того що двері машини відкриті ,хтось у військовій формі, намагався витягнути з машини водія, що є незаконною дією. Водій намагався втікти від якосьго бандита який хотів його дістати з машини. Бо справжній військовослужбовців тцк нізащо не порушать закон і взагалі святі люди. Так ?
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06.12.2024 11:22 Ответить
Судячи з того, що двері машини відкриті - хтось намагався уникнути перевірки військово-облікових документів, порушити закони ПДР та все таке інше
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07.12.2024 19:56 Ответить
Судячи з твого коментаря, то у тебе проблеми з зором і ти не можеш скласти 1+1
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06.12.2024 13:28 Ответить
"внаслідок агресивної поведінки водія" - далі не читав. сподіваюсь стицикун-інвалід, дійсно стане інвалідом
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06.12.2024 09:58 Ответить
От і маємо, хотіли Адісіти росміра, говяжий язик, катєріну і таке подімне росіянське ярмо!
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06.12.2024 10:04 Ответить
Солдат, який пішов у армію добровільно, який стояв насмерть на нулю, який бачив смерть побратимів НІКОЛИ не буде посилати на смерть ненавченого, переляканого і сопливого чоловіка!
Коли він пішов доровольцем - він пішов щоб захистити життя укрїнців, в тому числі і тих, переляканих і сопливих!
Я побачив відношення до мобілізованих в 2014 році у навчальному центрі нацгвардії - Петрівцях. Старе, знайоме до болю, хреноворадянськекацапське: "Ккуда солдата не целуй - везде жопа!"
Тому і воювали гідно Правий Сектор і ДУК.
*****, одне побажання зеленій владі - щоб вам, *****, дрвелось таки копати самим собі могилу!
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06.12.2024 10:40 Ответить
А чому співробітник ТЦК чіплявся за двері?
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06.12.2024 10:43 Ответить
ускіє - ви з джамалом в адном падразлделенії?
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06.12.2024 10:50 Ответить
Ага чули вже цю казку про стан здоров'я, всі вони і тцк каліки і поранені, тільки одне питання залишилось відкритим, яким чином цей поранений військовий заліз в машину ? Відповідь: намагався дістати водія із машини, чи мав він на це якесь право ? Ні.
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06.12.2024 11:14 Ответить
Как может быть сотрясение того чего нет?
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06.12.2024 11:17 Ответить
А певно цей тцкун рідний брат отого тцкуна інваліда-калясочника, який в сусідньому відео погрожував очі повиколювати.
Водій молодець, трохи "недопрацював". Треба було роздавити в кашу. Тоді інші тцкуни може почнуть спершу думати, а потім лізти до автівки.

І до усіх псевдопатріотів - а якби той тцкун зупинив якихось бандюків, поліз в автівку і отримав дві кулі у лоба, ви б тоді що казали? Вам не було б шкода людини?

Якщо це заходи оповіщення то:
- підійшов, представився, запропонував показати документи для перевірки. УСЕ.
У разі, якщо з документами негаразди, запропонував явитись до тцк чи ртцк у робочий час, у разі відмови показати документи - задокументував відмому (в нашому випадку номер автівки передав до поліції).
Ось так мають діяти представники державних органів в розвинутих, правових та демократичних країнах.
Нажаль у нас папуасія, де дві третини жителів - напівмавпи. А тому маємо те що маємо, і продовжуємо падати у прірву.
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06.12.2024 11:27 Ответить
"Законні вимоги"? Карїна кривих дзеркал: зупиняти водія і шось там вимагати у нього мають право лише співробітники поліції. Все. І то по перелічиним причинам. А цей "рембо" вирішив прокататися на чужий машині. Я би ще в суд подав за поламану машину. Ну але про шо я, ми ж в Україні
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06.12.2024 13:26 Ответить
Наверное потомок козаков! Ну ничего, придут кацапы, они ему эту дверь в дупу забьют.
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06.12.2024 16:14 Ответить
В заголовку маніпуляція: сцикакашника "протягнули на дверях" - так, це факт. А от "військовий дістав струс мозку" - це про кого? Люлолови зі сцикака мають таке ж відношення до війська, як морська свинка до моря.
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06.12.2024 18:29 Ответить
Мосфільмівське постановочне іпсо з використанням каскадерів з серіалу "Мухтар", або чучела типу кукли на капоті весільного автомобіля.
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06.12.2024 22:11 Ответить
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