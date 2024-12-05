В Одессе мужчина "протащил" сотрудника ТЦК на двери автомобиля: военный получил сотрясение мозга. ВИДЕО
Сегодня днем, 5 декабря, в Одессе мужчина отказался показать сотруднику ТЦК военно-учетные документы и "протащил" военнослужащего на двери автомобиля. Последний получил серьезные травмы.
Об этом сообщает Одесский областной ТЦК и СП, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в Приморском районе Одессы "в результате агрессивного поведения" водителя пострадал военнослужащий областного ТЦК и СП, который выполнял оповещение гражданского населения.
"На законные требования показать военно-учетные документы водитель агрессивно отказался, а затем начал движение авто, в результате чего "протащил" военнослужащего на двери транспортного средства на значительное расстояние", - говорится в сообщении.
В результате инцидента военнослужащий получил сотрясение мозга и был вынужден обратиться за медицинской помощью. Его госпитализировали.
Руководство Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки сообщило, что держит под контролем ситуацию.
В ТЦК осудили такое "позорное поведение в отношении военнослужащих, которые защищали свободу и независимость Украины и по состоянию здоровья были переведены в тыловые подразделения, где выполняют важную работу по обеспечению обороноспособности страны".
"Лица, совершающие противоправные действия в отношении украинских военных, будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Украины", - добавили в военкомате.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ТЦКашники будут по хатам сидеть А
неухілянтипанство буде панувать. Ходить с гордо поднятой головой, и с высока поглядывать на лохов которых это ТЦК смогло забрить.
Нами управлять будут люди прошедшие естественный отбор. Самые хитро.....аные.
Мне вот интересно, если бугай имеет достаточно здоровья, чтобы ворваться в чужую собственность, повиснуть на двери и долго так ехать, почему его состояние здоровья не позволяет таким же макаром ездить на БМП, а тому, кто с трудом передвигается - позволяет. ТЦК и ВЛК могут объяснить такой феномен?
Ви починайте, а дійде черга до "ухилянтів" ми одразу допоможемо.
Коли він пішов доровольцем - він пішов щоб захистити життя укрїнців, в тому числі і тих, переляканих і сопливих!
Я побачив відношення до мобілізованих в 2014 році у навчальному центрі нацгвардії - Петрівцях. Старе, знайоме до болю, хреноворадянськекацапське: "Ккуда солдата не целуй - везде жопа!"
Тому і воювали гідно Правий Сектор і ДУК.
*****, одне побажання зеленій владі - щоб вам, *****, дрвелось таки копати самим собі могилу!
Водій молодець, трохи "недопрацював". Треба було роздавити в кашу. Тоді інші тцкуни може почнуть спершу думати, а потім лізти до автівки.
І до усіх псевдопатріотів - а якби той тцкун зупинив якихось бандюків, поліз в автівку і отримав дві кулі у лоба, ви б тоді що казали? Вам не було б шкода людини?
Якщо це заходи оповіщення то:
- підійшов, представився, запропонував показати документи для перевірки. УСЕ.
У разі, якщо з документами негаразди, запропонував явитись до тцк чи ртцк у робочий час, у разі відмови показати документи - задокументував відмому (в нашому випадку номер автівки передав до поліції).
Ось так мають діяти представники державних органів в розвинутих, правових та демократичних країнах.
Нажаль у нас папуасія, де дві третини жителів - напівмавпи. А тому маємо те що маємо, і продовжуємо падати у прірву.