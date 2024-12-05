В Одессе мужчина "протащил" сотрудника ТЦК на двери автомобиля: военный получил сотрясение мозга. ВИДЕО

Сегодня днем, 5 декабря, в Одессе мужчина отказался показать сотруднику ТЦК военно-учетные документы и "протащил" военнослужащего на двери автомобиля. Последний получил серьезные травмы.

Об этом сообщает Одесский областной ТЦК и СП, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в Приморском районе Одессы "в результате агрессивного поведения" водителя пострадал военнослужащий областного ТЦК и СП, который выполнял оповещение гражданского населения.

"На законные требования показать военно-учетные документы водитель агрессивно отказался, а затем начал движение авто, в результате чего "протащил" военнослужащего на двери транспортного средства на значительное расстояние", - говорится в сообщении.

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В результате инцидента военнослужащий получил сотрясение мозга и был вынужден обратиться за медицинской помощью. Его госпитализировали.

Руководство Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки сообщило, что держит под контролем ситуацию.

В ТЦК осудили такое "позорное поведение в отношении военнослужащих, которые защищали свободу и независимость Украины и по состоянию здоровья были переведены в тыловые подразделения, где выполняют важную работу по обеспечению обороноспособности страны".

"Лица, совершающие противоправные действия в отношении украинских военных, будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Украины", - добавили в военкомате.

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