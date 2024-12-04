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Информация о "победе" над "бусификацией" не соответствует действительности, - Лубинец

Бусифікація

Омбудсмен Дмитрий Лубинец опроверг слова своего представителя Никиты Козыренко о "почти полном" искоренении случаев так называемой "бусификации" - нарушения прав военнообязанных мужчин во время проведения мобилизационных мероприятий.

Об этом Уполномоченный ВР по правам человека написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас в СМИ появилась информация, что мой представитель в Киеве и Киевской области заявил о "почти полном искоренении так называемой бусификации". Обращаю внимание, что представитель по Киеву и Киевской области не занимается этим вопросом, комментируя другую тематику, его слова были вырваны из контекста", - пояснил Лубинец.

Он добавил, что его представители в регионах реагируют на случаи неправомерных действий представителей ТЦК. По этим обращениям открыты дисциплинарные и уголовные производства относительно случаев так называемой "бусификации".

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"Но ни о какой "победе" и достижениях речь идти не может. Офис Омбудсмана и в дальнейшем продолжает защищать права людей и работать на благо Украины!" - подчеркнул Уполномоченный.

Напомним, ранее представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Киеве и Киевской области Никита Козыренко заявил, что в Украине практически победили "бусификацию".

Смотрите также: Полтавский ТЦКашник - военнообязанному: "Я тебе ручкой глаз, нах#й, выколю! Вообще, бл#дь, глаза не будет! Будешь п#здеть здесь мне! ВИДЕО

Автор: 

мобилизация (2746) Лубинец Дмитрий (456) ТЦК (521)


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Топ комментарии
+13
Дякуємо найвеличнішому ухилянту зеленському за бусифікацію !!! Так знущатися над українським народом може лише промоскальська падлота, так дискредитувати мобілізацію під час двійни може лише ворог, який люто ненавидить вільний незалежний український народ! ЗЕлідора з його слугами-лихварями-шинкарями - на палю Історії!!!
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04.12.2024 22:48
+9
Тцк - на фронт
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04.12.2024 22:20
+7
Та ніяка інформація від діючої влади не відповідає дійсності.

ЗЕлені брешуть, як дихають. Як кацапи.
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04.12.2024 22:39
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щось пробзділо в зеленьом королівстві )
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04.12.2024 22:12 Ответить
Выборами засмердело
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04.12.2024 22:33 Ответить
Хоробрий облрембуд!
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04.12.2024 22:13 Ответить
Нє - ну є ще деякі поодинокі випадки - коли приходиться прикладати руки
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04.12.2024 22:14 Ответить
сам Лубінець читає Цензор
півгодини тому його слова м'яко кажучи "обісрало' половина того самого ресурсу
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04.12.2024 22:16 Ответить
🤡🤡🤡
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04.12.2024 22:18 Ответить
Тцк - на фронт
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04.12.2024 22:20 Ответить
Нє, ну коли не пишеш про АЕС, то навіть можна лайкнути твій комент)
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04.12.2024 22:28 Ответить
Нема злочинців нема поліції нема дизертирів ухилянтів нема тцк ато ховаються і бігають щурі доводиться відривати від несення служби на фронті людей а розстрілять 100 дизертирів та ухилянтів і їхніх посібників то підуть в окопи всі а якщо виявлятьна хабарі то на розміновку може повезе
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04.12.2024 23:10 Ответить
вы б уе в один барабан стучали)))
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04.12.2024 22:24 Ответить
ну значить ще не всі бусики владці розікрали! відкликаю свій попередній камент. переоцінів їх воровскіє способності )))
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04.12.2024 22:28 Ответить
на фоні катастрофічної нестачі захистників на фронті… мамкіниофіснісотрудніки планують ворога зустрічати у своїх шикарних авто та зі скаргою до омбудсмена..
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04.12.2024 22:30 Ответить
з шикарних авто до бусіків не тягнуть
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05.12.2024 00:39 Ответить
Коли їдеш ближче до західного кордону то там така кількість різних силовиків, таке враження що з румунами війна і коли це бачиш, не зрозуміти, чому на передовій не вистачає людей, якщо в тилу такі резерви.

Але не в них справа, а в тому, що людей не вистачає, через погане навчання, відношення як до розхідного матеріалу, відсутності *********** до артилерії(в тому числі і тих бракованих мін).

Та найголовніше відсутності засобів боротьби з Кабами, американці так зараз закликають воювати людьми, але вони найбільше приклались до затримки навчання наших пілотів, поставивши їх в кінець черги. Тому що цитую "є важливіші союзники".

Одними людьми війну ще ніхто не вигравав, навіть совок два роки відступав, несучи величезні втрати і тільки вирівняв ситуацію тоді, коли пішов лендліз повноцінний, особливо авіація, коли заводи працювали в три зміни виробляючи озброєння і коли завершились пузаті генерали, а в званнях почали піднімати молодших талановитих офіцерів.
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05.12.2024 01:10 Ответить
так, перевага в небі у ссср була з 43 року, тож тоді все й покотилось на захід
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05.12.2024 04:00 Ответить
В Евангелии от Матфея (гл. 6, ст. 2-4) сказано: "Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам: они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. Чтобы милостыня твоя была втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно"
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04.12.2024 22:32 Ответить
Нє, якраз саме час показати з ким ти: з народом чи зі зграйкою програвших все що можна злочинців. А це треба робити публічно.
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04.12.2024 22:46 Ответить
Звичайно,розголос потрібен.Це я перемудрив.Треба було просто написати,що у офісі омбудсмена ліва рука не знає що робить права.Я просто виділив ці слова жирним шрифтом.
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04.12.2024 23:13 Ответить
Та ніяка інформація від діючої влади не відповідає дійсності.

ЗЕлені брешуть, як дихають. Як кацапи.
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04.12.2024 22:39 Ответить
Лубінець розуміє що все потроху добігає кінця і не хоче ставати в ряди пропагандистів, яких потім вдячний народ розвісить Хрещатиком умовно. Правильно робить, треба бути за народ + заробити балів на призначення в новій владі. Однозначно вдячний за правду, яка має покласти край злочинній діяльності певних осіб, яка й спотворила весь процес мобілізації за наказом ФСБ.
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04.12.2024 22:44 Ответить
Дякуємо найвеличнішому ухилянту зеленському за бусифікацію !!! Так знущатися над українським народом може лише промоскальська падлота, так дискредитувати мобілізацію під час двійни може лише ворог, який люто ненавидить вільний незалежний український народ! ЗЕлідора з його слугами-лихварями-шинкарями - на палю Історії!!!
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04.12.2024 22:48 Ответить
Це робиться навмисне, щоб зірвати мобілізацію, та настроїти людей проти ЗСУ, а ЗСУ - проти людей. І зелені це вдається.
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04.12.2024 22:57 Ответить
бот сраний
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05.12.2024 04:02 Ответить
Лубінець і всякі го првозахистники журнашлюхи правдоруби на передову в окопи а не проїдать бюджет
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04.12.2024 23:01 Ответить
Тепер це автифікація 🤣
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04.12.2024 23:25 Ответить
Знову "вирвано з контексту"? Очыкувано, шо ж... Ми так й думали...
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04.12.2024 23:30 Ответить
Головко по марафєту сказати, 73 % олухів повірат
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05.12.2024 07:37 Ответить
А ми вже подумали що це перша "потужна" перемога!
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05.12.2024 09:16 Ответить
 
 