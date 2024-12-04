Информация о "победе" над "бусификацией" не соответствует действительности, - Лубинец

Омбудсмен Дмитрий Лубинец опроверг слова своего представителя Никиты Козыренко о "почти полном" искоренении случаев так называемой "бусификации" - нарушения прав военнообязанных мужчин во время проведения мобилизационных мероприятий.

Об этом Уполномоченный ВР по правам человека написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас в СМИ появилась информация, что мой представитель в Киеве и Киевской области заявил о "почти полном искоренении так называемой бусификации". Обращаю внимание, что представитель по Киеву и Киевской области не занимается этим вопросом, комментируя другую тематику, его слова были вырваны из контекста", - пояснил Лубинец.

Он добавил, что его представители в регионах реагируют на случаи неправомерных действий представителей ТЦК. По этим обращениям открыты дисциплинарные и уголовные производства относительно случаев так называемой "бусификации".

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"Но ни о какой "победе" и достижениях речь идти не может. Офис Омбудсмана и в дальнейшем продолжает защищать права людей и работать на благо Украины!" - подчеркнул Уполномоченный.

Напомним, ранее представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Киеве и Киевской области Никита Козыренко заявил, что в Украине практически победили "бусификацию".

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