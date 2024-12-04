Информация о "победе" над "бусификацией" не соответствует действительности, - Лубинец
Омбудсмен Дмитрий Лубинец опроверг слова своего представителя Никиты Козыренко о "почти полном" искоренении случаев так называемой "бусификации" - нарушения прав военнообязанных мужчин во время проведения мобилизационных мероприятий.
Об этом Уполномоченный ВР по правам человека написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас в СМИ появилась информация, что мой представитель в Киеве и Киевской области заявил о "почти полном искоренении так называемой бусификации". Обращаю внимание, что представитель по Киеву и Киевской области не занимается этим вопросом, комментируя другую тематику, его слова были вырваны из контекста", - пояснил Лубинец.
Он добавил, что его представители в регионах реагируют на случаи неправомерных действий представителей ТЦК. По этим обращениям открыты дисциплинарные и уголовные производства относительно случаев так называемой "бусификации".
"Но ни о какой "победе" и достижениях речь идти не может. Офис Омбудсмана и в дальнейшем продолжает защищать права людей и работать на благо Украины!" - подчеркнул Уполномоченный.
Напомним, ранее представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Киеве и Киевской области Никита Козыренко заявил, что в Украине практически победили "бусификацию".
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півгодини тому його слова м'яко кажучи "обісрало' половина того самого ресурсу
Але не в них справа, а в тому, що людей не вистачає, через погане навчання, відношення як до розхідного матеріалу, відсутності *********** до артилерії(в тому числі і тих бракованих мін).
Та найголовніше відсутності засобів боротьби з Кабами, американці так зараз закликають воювати людьми, але вони найбільше приклались до затримки навчання наших пілотів, поставивши їх в кінець черги. Тому що цитую "є важливіші союзники".
Одними людьми війну ще ніхто не вигравав, навіть совок два роки відступав, несучи величезні втрати і тільки вирівняв ситуацію тоді, коли пішов лендліз повноцінний, особливо авіація, коли заводи працювали в три зміни виробляючи озброєння і коли завершились пузаті генерали, а в званнях почали піднімати молодших талановитих офіцерів.
ЗЕлені брешуть, як дихають. Як кацапи.