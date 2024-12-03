Полтавский ТЦКашник - военнообязанному: "Я тебе ручкой глаз, нах#й, выколю! Вообще, бл#дь, глаза не будет! Будешь п#здеть здесь мне! ВИДЕО

В сети распространили видео, на котором между военным ТЦК и СП Полтавщины и военнообязанным возник спор о его непригодности к службе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Военный угрожал выколоть глаз мужчине, применяя ненормативную лексику.

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В Полтавском ТЦК и СП отреагировали на инцидент, заявив, что по данному факту назначено служебное расследование.

"На видео, получившем распространение в телеграм-каналах, военнослужащий, не сдержав своих эмоций, используя обсценную лексику, разговаривает с военнообязанным. За кадром, правда, оставили предпосылки такого поведения (как это обычно бывает в таких случаях).

Предварительно установлено, что военнообязанный решением ВВК был признан годным к военной службе. Ссылаясь на свое слабое зрение он был не согласен с решением ВВК и пытался убедить председателя ВВК и всех присутствующих в своей непригодности к военной службе. Ему пытались вежливо объяснить, что недостатки его зрения учли, но в соответствии с 402 Приказом он является годным. В целом разъяснения не дали положительного эффекта - мужчина шел на конфронтацию и препятствовал работе ВВК. В итоге военнослужащий ТЦК и СП начал повышать голос и применять ненормативную лексику", - говорится в сообщении.

Руководство Полтавского областного ТЦК и СП заявило, что всячески осуждает такое общение.

"Однако, в то же время, понимает, что к таким действиям наших военных часто провоцируют сами граждане", - добавили там.

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