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Полтавский ТЦКашник - военнообязанному: "Я тебе ручкой глаз, нах#й, выколю! Вообще, бл#дь, глаза не будет! Будешь п#здеть здесь мне! ВИДЕО

В сети распространили видео, на котором между военным ТЦК и СП Полтавщины и военнообязанным возник спор о его непригодности к службе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Военный угрожал выколоть глаз мужчине, применяя ненормативную лексику.

Также читайте: Военнообязанный применил слезоточивый газ во время проверки документов и убежал, - Хмельницкий областной ТЦК и СП

В Полтавском ТЦК и СП отреагировали на инцидент, заявив, что по данному факту назначено служебное расследование.

"На видео, получившем распространение в телеграм-каналах, военнослужащий, не сдержав своих эмоций, используя обсценную лексику, разговаривает с военнообязанным. За кадром, правда, оставили предпосылки такого поведения (как это обычно бывает в таких случаях).

Предварительно установлено, что военнообязанный решением ВВК был признан годным к военной службе. Ссылаясь на свое слабое зрение он был не согласен с решением ВВК и пытался убедить председателя ВВК и всех присутствующих в своей непригодности к военной службе. Ему пытались вежливо объяснить, что недостатки его зрения учли, но в соответствии с 402 Приказом он является годным. В целом разъяснения не дали положительного эффекта - мужчина шел на конфронтацию и препятствовал работе ВВК. В итоге военнослужащий ТЦК и СП начал повышать голос и применять ненормативную лексику", - говорится в сообщении.

Руководство Полтавского областного ТЦК и СП заявило, что всячески осуждает такое общение.

"Однако, в то же время, понимает, что к таким действиям наших военных часто провоцируют сами граждане", - добавили там.

Также смотрите: Мужчина с ножом в руках перелез через ограждение ТЦК в Кривом Роге: накануне задержали его сына. ВИДЕО

Працівник ТЦК на Полтавщині погрожував виколоти око військовозобов’язаному

Автор: 

мобилизация (2757) ТЦК (526) Полтавская область (1149)


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Топ комментарии
+47
Какой-то сельский алконафт, который еще вчера валялся под забором, сегодня хочет выколоть кому-то глаз ручкой. Из грязи в князи, что еще раз подтверждает, что Украина это страна социальных ливтов и возможностей, а какие-то дураки Тысу форсиют и хотят отсюда убежать
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03.12.2024 10:29
+40
Не треба лякати мене бурятами, буряти у нас захопили владу в 2019 році і привели країну до *******, який ми маємо на разі.
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03.12.2024 10:43
+33
Ви хочете, щоб у нас все було по "понятіях", а не по закону? Так велком ту рашка, а ми ж боремось за зовсім інші устої. А був до речі випадок, коли ТЦКун стріляв у спину людині, там теж "є виправдання"? Так по вашій тоді логіці і у сталінських розстрільних трійок теж "є виправдання"...
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03.12.2024 10:45
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А ще скільки випадків коли нема відео про те як погрожують та виконують свої погрози ?
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03.12.2024 11:12 Ответить
Ви що не бачите - той тцкун інвалід калясочник, він у Кієвє дагестанців убивав.
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03.12.2024 11:14 Ответить
Призовник может быть не годен, только из за своей имбецильности и идиотизма. Хотя сейчас и таких берут дегенератов. Все знают что -12 с мая это не годность. -6 идет в сраку. У меня тоже -11, диоптрии не хватило. Ну и с -6 это тыловые части. Тоесть типуля уже начал ухилятся до учебки олололо. Такой точно в СЗЧ пойдет, надо за ним следить, если что стрелять по ногам.

Я не понимаю тех кто его защищает? -6 это годен, коммисия это учла, какие могут быть вопросы к ТЦК? Что грубо разговаривают? Ой боже ты мой, какой страх и ужас... Грубостью на бред призовника ответить это самое меньшее что может быть, можно вообще прописать лечебных люлей, что бы бредоту не нес...
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03.12.2024 11:14 Ответить
любітєль БДСМ?
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03.12.2024 11:16 Ответить
Откуда узнал?
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03.12.2024 11:19 Ответить
Ну смотри,у меня титановая пластина в берцовой кости,на штифтах, ещё один штифт-в лодыжке,50 лет,миопия средней формы,"срочную" служил в авиации с 4-й степенью ограничения, более 30 лет назад,на узле управления полетами,мобилизация и через 4(???!!!)дня я уже "снайпер(???!!!)-стрелок" в пехотной бригаде,рассказать что было дальше?
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03.12.2024 11:25 Ответить
Постанова ВЛК какая? Если послушать так все больные что ппц, главное ВЛК что написала. Бывает наоборот, чел здоровый что ппц, пришел на ВЛК, враченыки что то заподозрили отправили на дообстеження, а у него порок сердца серьйозный, ни на что не жаловался...
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04.12.2024 02:46 Ответить
Цей хрон з ручкою може виконувати ЧОЛОВІЧУ роботу, окопи копати, такелажником десь на заході снаряди перекладати, на складах чергувати, грєбані мости охороняти та любі інші справи.
Чому він в ТЦК папірці перекладає? Таку роботу можуть та мають виконувати жінки.
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03.12.2024 11:32 Ответить
Після всього що пережив на війні,у ТЦК служити не піду, краще нехай садять.
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03.12.2024 11:48 Ответить
Про хрена с ручкой ничего не известно, но кто может служить в ТЦК так это чел с -6, коммисия наверно так и прописала что "тилові частини, ТЦК та СП, учбові заклади, логістика, і т.д.". Будет прикол если потом этот хер с -6 пойдет в напарники к херу с ручкой, будут вдвоем "ухилянтов"
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04.12.2024 02:41 Ответить
Ну тут питання, чи визнали його придатним тільки у тилові частини з -6, чи повністю придатним.
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03.12.2024 11:36 Ответить
А если твоему тцкшнику в ответ кто-то глаз выколет? Он же останется придатним?
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03.12.2024 11:56 Ответить
В снайпери піде. Якшо одне око, то можна не примружуватися
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03.12.2024 12:37 Ответить
А он кому то глаз выколол? Меня тоже училка в младших классах пугала что по стенке размажит, стала лучшим учителем школы.
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04.12.2024 02:44 Ответить
За кадром, щоправда, лишили передумови такої поведінки (як це зазвичай буває в таких випадках). Джерело: https://censor.net/ua/v3523101 - а це має якесь значення???
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03.12.2024 11:15 Ответить
Побачите коли будуть результати «розслідування». Перший раз чи що таке
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03.12.2024 11:25 Ответить
Виправдання ТЦК, наче у кацапів, - дурнуваті.
Пригадується фарсово-чорногумористична короткометражка "Нечаянно". Там кацапа на Новий рік пригостила за столом бабка-сусідка, а він її сокорою завалив. Потім його питають, навіщо він таке вчинив, а кацап відповідає, - "Так она сама віновата, спровоцировала мєня, - зачєм она ко мнє спіной повєрнулась?"

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03.12.2024 11:40 Ответить
Правильно, чи він хоче щоб йому кацапський бурят око виколов, Нехай краще це зробить рідний ТЦКашник ручкою
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03.12.2024 11:23 Ответить
А можна ж просто ввести одноразові виплати при мобілізації на рівні 100тис, підвищити оплату х2-х3, підвищити бойові х2-х3. В чому проблема?
Грошей зараз стільки, що вистачає окрім крадівництва ще й по тищє роздавати.
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03.12.2024 11:26 Ответить
Жах! Цю паскуду на першу лінію фронту!!!
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03.12.2024 11:27 Ответить
А ти не думав, що він тільки звідти?
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03.12.2024 11:48 Ответить
Это вряд ли. Судя по поведению - канцелярская крыса с раздутым ЧСВ.
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03.12.2024 14:25 Ответить
100% - мусор
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03.12.2024 14:31 Ответить
колгосп, і до того ж всюди. Народ у нас дуже терплячий, просто терпіли
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03.12.2024 11:28 Ответить
Классическая картина. Трясущийся забитый народ и над ним власть альфа-доминатор.
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03.12.2024 11:44 Ответить
Потому что у нас менталитет "хата с краю", а не "один за все и все за одного"
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03.12.2024 11:49 Ответить
але ми ж не такі як росіяни правда?) Ми ж вільні та незламні)(**.)
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03.12.2024 11:56 Ответить
Коли зікінчится війна, "оці процівники" будуть себе бити в груди і кричати - "я на колчаковских фронтах ранен".
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03.12.2024 12:29 Ответить
Коли зікінчится війна, "оці процівники" будуть шукати будь яку шпарину , де можна буде сховатися від людей !
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03.12.2024 13:27 Ответить
А ви вже знаєте як, коли та на яких умовах закінчиться війна?
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03.12.2024 13:39 Ответить
Як скаже Трамп - так і закінчиться, чи ви будете відбиватися лопатами?
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03.12.2024 13:49 Ответить
А причому тут лопати? Я взагалі лише чекаю моменту, щоб втікти звідси подалі за океан, незалежно від результатів війни. Так що ви не тому написали
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03.12.2024 13:53 Ответить
Не втечеш.
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03.12.2024 14:46 Ответить
втечемо, ще й як.
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04.12.2024 23:45 Ответить
Потім чому у нас так багато СЗЧ... просто немає слів...
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03.12.2024 12:33 Ответить
Якого буя ТЦКшник говорить до військовозобов'язаного московитською мовою?

Він що, ідіот, і не розуміє, що носії цієї мови більше десяти років вбивають українців?
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03.12.2024 12:46 Ответить
а це тому що більшість воєнкомів та їх замів як не з донецької то луганської, які ненавидять українців і успішно їх утилізують
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03.12.2024 13:53 Ответить
Гарний сюжет для Скабєєвої!
ТЦКашна мразь дискредитує форму і ЗСУ!
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03.12.2024 12:59 Ответить
як можна виправдовувати цього козлатцкашника? Але полтавське ТЦК чомусь його виправдовує.Безпідставно звинувачує призовника.
Тут не має значення воював цей козел чи ні бо у даному випадку він поводиться як остання лайно
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03.12.2024 13:29 Ответить
Война когда-нибудь закончится и бывшие ТЦКшники будут делать операции по смене внешности и пола, поскольку на них начнут охоту вернувшиеся с фронта, родственники погибших и адвокаты "призванных" ими по беспределу граждан.
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03.12.2024 14:21 Ответить
Кріпаки які зараз воюють на фронті на таке не здатні, так шо тцкашники й даоі булуть жирувати.
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03.12.2024 14:23 Ответить
Зрение -6 это без очков, а в очках 1. Но то как это недоразумение с ручкой в руках разговаривает конечно показывает все его гнилое нутро.
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03.12.2024 14:46 Ответить
Видно, що цей дрищ палкий прихильник зеленського. Таке ж саме тупе. Ну а тепер хай вчить кримінальний кодекс. Розквітла армія при Зе, на російську вже схож
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03.12.2024 15:00 Ответить
А чого цеі підар з зором -6 не в окулярах?
Може правда зовсім інша?
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03.12.2024 15:08 Ответить
А ти підар в окопі вже ?
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03.12.2024 15:37 Ответить
Так видно цих маскаворотих з вивернутою щелепою зелені понабирали на кацапщині, щоб ті геноцидили українців пока ще ТЦКушному гадючнику. Ганьба зеленій мразі.
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03.12.2024 17:47 Ответить
Щітільнєй треба підбирати співробітників, щітільнєй.
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03.12.2024 15:08 Ответить
...ізначально стоЮ на боці справедливості.. але:
сам з підліткового віку маю мінус3, натепер (під 60) - мінус4.. з 12 років ношу окуляри (у школі не носив - соромився) - бо ніхЄра не видно, навіть не розрізняю з ким здоровкаюся, без них..
але відслужив срочну, за Совка, в окулярах, на буремному вже тоді Кавказі (було складно, відстОяв усе гІдно).. отримав класність спеціаліста-вдячність-направлення до університету від комполку.. і вже з універу будував життя в вільній, вже згодом Україні...
а цей герой відео прИ МІНУС6 навіть без окулярів.. при мінус6 він міг би роздивлятися лише прищі на сраці свого колеги-оператора з півметрової відстані..
ЗИ до речі, за Совка, мав би призиватися з тієї ж Полтави, але мої документи вжЕ полетіли до Омську після направлення полтавського коледжу, а потім, із запізненням - до Донецька (за народженням) звідки вже й отримав повістку на Кавказ звідки й поїхав у Грузію, найкращі-найважчі-найяскравіщі спогади про молоді роки...
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03.12.2024 15:22 Ответить
Лінзи?
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03.12.2024 15:29 Ответить
були в мене лінзи.. двох типів: і "місцеві" і аЖ з самоЇ Москви 90-х - "англійськи" ..
від них очі "не дихають".. наче годину проплавав у хлорці - очі червоні і печуть ніби після споглядання полум'я зварювального процесу металу.. за студентства намагався приховувати вади зору, але - марно.. може зараз існує щось нове, не таке травматичне.. але вже якось краще в окулярах.. наразі це навіть модно інколи..
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03.12.2024 15:46 Ответить
Є накази моу та МОЗ 402, 262, вони ж пишуться для чогось же. Якщо він косить- дать по гриві і відправити служити, а цей йолопок у формі загрався в директора життя…
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03.12.2024 15:51 Ответить
кот базиліо а не мінус шість..
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03.12.2024 22:00 Ответить
А тепер панове правозахиснички уявіть що твориться в військах (не всюди, але багато де).
І може ***** дойде чому у нас 200 тисяч сзчшників (пята частина від офіційно мобілізованих)
Просто всі звикли що люди це бесправний скот. Особливо в тилових частинах (в бойових вже і так гірше нікуди, а в тилових от саме таке).
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03.12.2024 15:34 Ответить
З його ентузіазмом і вмінням вибити око - на передову, хай там і реалізує свої таланти.
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03.12.2024 16:51 Ответить
а як що вже реалезував?
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03.12.2024 22:03 Ответить
Нехай продовжує з тим же успіхом
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04.12.2024 10:33 Ответить
нужно отстреливать этих м*азей,вообще берега попутали!
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03.12.2024 17:09 Ответить
опа,,спецура подвалила...снайпер?..Взагалі снайперів поважаю..
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03.12.2024 22:04 Ответить
Цікаво, а як взагалі відрізнити своїх від чужих з поганим зором. Читав, що в 14-му один підсліпкуватий прийняв росіян за своїх і сам пішов до них, пощастило що ті теж прийняли його за свого. А так френдли файр гарантовано
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03.12.2024 17:11 Ответить
Мобілізація це не добровольниий акт...Ті хто добровольно...Ми всі вже там були..А ці що нехочуть мобілізуватись....ну..можу допомогти друге око підлікувати..в ********* вечно шось болить..
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03.12.2024 21:54 Ответить
В дупу собі ручку засунь, може легше стане, та про підарасів менше будеш думати
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04.12.2024 10:34 Ответить
навзаем..а батьківщину позахищати не? Не хо?..я тобі конфетку дам..
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05.12.2024 00:09 Ответить
Для всіх, хто захищає ТЦКуна:
1. Є така цікава стаття Конституції, під номером 17. Якщо цей бравурний вояка є солдатом, то руки геть від цивільного.
2. "Улюблена" стаття номер 65 йде набагато пізніше, після 17. Тому будь який "аргумент", що воювати мають всі, а права потім - це ніфіга не аргумент
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04.12.2024 12:51 Ответить
то ви кацапам будите про конституцію розповідати..
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05.12.2024 00:07 Ответить
а що ви тоді захищаєте на війні як не форму об'єднання громадян у яких конституція це набір загально прийнятих правил? це я про державу
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05.12.2024 02:31 Ответить
А чим ви тоді кращі за них? Там беззаконня і у нас беззаконня? То за що воюємо?
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05.12.2024 07:07 Ответить
російськомовне бидло.
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04.12.2024 23:46 Ответить
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