Полтавский ТЦКашник - военнообязанному: "Я тебе ручкой глаз, нах#й, выколю! Вообще, бл#дь, глаза не будет! Будешь п#здеть здесь мне! ВИДЕО
В сети распространили видео, на котором между военным ТЦК и СП Полтавщины и военнообязанным возник спор о его непригодности к службе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Военный угрожал выколоть глаз мужчине, применяя ненормативную лексику.
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В Полтавском ТЦК и СП отреагировали на инцидент, заявив, что по данному факту назначено служебное расследование.
"На видео, получившем распространение в телеграм-каналах, военнослужащий, не сдержав своих эмоций, используя обсценную лексику, разговаривает с военнообязанным. За кадром, правда, оставили предпосылки такого поведения (как это обычно бывает в таких случаях).
Предварительно установлено, что военнообязанный решением ВВК был признан годным к военной службе. Ссылаясь на свое слабое зрение он был не согласен с решением ВВК и пытался убедить председателя ВВК и всех присутствующих в своей непригодности к военной службе. Ему пытались вежливо объяснить, что недостатки его зрения учли, но в соответствии с 402 Приказом он является годным. В целом разъяснения не дали положительного эффекта - мужчина шел на конфронтацию и препятствовал работе ВВК. В итоге военнослужащий ТЦК и СП начал повышать голос и применять ненормативную лексику", - говорится в сообщении.
Руководство Полтавского областного ТЦК и СП заявило, что всячески осуждает такое общение.
"Однако, в то же время, понимает, что к таким действиям наших военных часто провоцируют сами граждане", - добавили там.
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Я не понимаю тех кто его защищает? -6 это годен, коммисия это учла, какие могут быть вопросы к ТЦК? Что грубо разговаривают? Ой боже ты мой, какой страх и ужас... Грубостью на бред призовника ответить это самое меньшее что может быть, можно вообще прописать лечебных люлей, что бы бредоту не нес...
Чому він в ТЦК папірці перекладає? Таку роботу можуть та мають виконувати жінки.
Пригадується фарсово-чорногумористична короткометражка "Нечаянно". Там кацапа на Новий рік пригостила за столом бабка-сусідка, а він її сокорою завалив. Потім його питають, навіщо він таке вчинив, а кацап відповідає, - "Так она сама віновата, спровоцировала мєня, - зачєм она ко мнє спіной повєрнулась?"
Грошей зараз стільки, що вистачає окрім крадівництва ще й по тищє роздавати.
Він що, ідіот, і не розуміє, що носії цієї мови більше десяти років вбивають українців?
ТЦКашна мразь дискредитує форму і ЗСУ!
Тут не має значення воював цей козел чи ні бо у даному випадку він поводиться як остання лайно
Може правда зовсім інша?
сам з підліткового віку маю мінус3, натепер (під 60) - мінус4.. з 12 років ношу окуляри (у школі не носив - соромився) - бо ніхЄра не видно, навіть не розрізняю з ким здоровкаюся, без них..
але відслужив срочну, за Совка, в окулярах, на буремному вже тоді Кавказі (було складно, відстОяв усе гІдно).. отримав класність спеціаліста-вдячність-направлення до університету від комполку.. і вже з універу будував життя в вільній, вже згодом Україні...
а цей герой відео прИ МІНУС6 навіть без окулярів.. при мінус6 він міг би роздивлятися лише прищі на сраці свого колеги-оператора з півметрової відстані..
ЗИ до речі, за Совка, мав би призиватися з тієї ж Полтави, але мої документи вжЕ полетіли до Омську після направлення полтавського коледжу, а потім, із запізненням - до Донецька (за народженням) звідки вже й отримав повістку на Кавказ звідки й поїхав у Грузію, найкращі-найважчі-найяскравіщі спогади про молоді роки...
від них очі "не дихають".. наче годину проплавав у хлорці - очі червоні і печуть ніби після споглядання полум'я зварювального процесу металу.. за студентства намагався приховувати вади зору, але - марно.. може зараз існує щось нове, не таке травматичне.. але вже якось краще в окулярах.. наразі це навіть модно інколи..
І може ***** дойде чому у нас 200 тисяч сзчшників (пята частина від офіційно мобілізованих)
Просто всі звикли що люди це бесправний скот. Особливо в тилових частинах (в бойових вже і так гірше нікуди, а в тилових от саме таке).
1. Є така цікава стаття Конституції, під номером 17. Якщо цей бравурний вояка є солдатом, то руки геть від цивільного.
2. "Улюблена" стаття номер 65 йде набагато пізніше, після 17. Тому будь який "аргумент", що воювати мають всі, а права потім - це ніфіга не аргумент