Полтавський ТЦКашник - військовозобов’язаному: "Я тебе ручкой глаз, нах#й, выколю! Вообще, бл#дь, глаза не будет! Будешь п#здеть здесь мне!" ВIДЕО

У мережі поширили відео, на якому між військовим ТЦК та СП Полтавщини та військовозобов'язаним виникла суперечка щодо його непридатності до служби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Військовий, застосовуючи ненормативну лексику, погрожував виколоти око чоловікові.

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У Полтавському ТЦК та СП відреагували на інцидент, заявивши, що за даним фактом призначено службове розслідування.

"На відео, що набуло поширення в телеграм-каналах, військовослужбовець, не стримавши своїх емоцій, використовуючи обсценну лексику, розмовляє з військовозобов'язаним. За кадром, щоправда, лишили передумови такої поведінки (як це зазвичай буває в таких випадках).

Попередньо встановлено, що військовозобов'язаний рішенням ВЛК був визнаний придатним до військової служби. Посилаючись на свій слабкий зір він був не згоден з рішенням ВЛК і намагався переконати голову ВЛК і всіх присутніх у своїй непридатності до військової служби. Йому намагалися ввічливо пояснити, що вади його зору врахували, але відповідно до 402 Наказу він є придатним. Загалом роз'яснення не дали позитивного ефекту – чоловік йшов на конфронтацію і перешкоджав роботі ВЛК. У підсумку військовослужбовець ТЦК та СП почав підвищувати голос та застосовувати ненормативну лексику", - йдеться в повідомленні.

Керівництво Полтавського обласного ТЦК та СП заявило, що всіляко засуджує таке спілкування.

"Проте, в той же час, розуміє, що до таких дій наших військових часто провокують самі громадяни", - додали там.

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