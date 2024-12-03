Полтавський ТЦКашник - військовозобов’язаному: "Я тебе ручкой глаз, нах#й, выколю! Вообще, бл#дь, глаза не будет! Будешь п#здеть здесь мне!" ВIДЕО
У мережі поширили відео, на якому між військовим ТЦК та СП Полтавщини та військовозобов'язаним виникла суперечка щодо його непридатності до служби.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Військовий, застосовуючи ненормативну лексику, погрожував виколоти око чоловікові.
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У Полтавському ТЦК та СП відреагували на інцидент, заявивши, що за даним фактом призначено службове розслідування.
"На відео, що набуло поширення в телеграм-каналах, військовослужбовець, не стримавши своїх емоцій, використовуючи обсценну лексику, розмовляє з військовозобов'язаним. За кадром, щоправда, лишили передумови такої поведінки (як це зазвичай буває в таких випадках).
Попередньо встановлено, що військовозобов'язаний рішенням ВЛК був визнаний придатним до військової служби. Посилаючись на свій слабкий зір він був не згоден з рішенням ВЛК і намагався переконати голову ВЛК і всіх присутніх у своїй непридатності до військової служби. Йому намагалися ввічливо пояснити, що вади його зору врахували, але відповідно до 402 Наказу він є придатним. Загалом роз'яснення не дали позитивного ефекту – чоловік йшов на конфронтацію і перешкоджав роботі ВЛК. У підсумку військовослужбовець ТЦК та СП почав підвищувати голос та застосовувати ненормативну лексику", - йдеться в повідомленні.
Керівництво Полтавського обласного ТЦК та СП заявило, що всіляко засуджує таке спілкування.
"Проте, в той же час, розуміє, що до таких дій наших військових часто провокують самі громадяни", - додали там.
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Я не понимаю тех кто его защищает? -6 это годен, коммисия это учла, какие могут быть вопросы к ТЦК? Что грубо разговаривают? Ой боже ты мой, какой страх и ужас... Грубостью на бред призовника ответить это самое меньшее что может быть, можно вообще прописать лечебных люлей, что бы бредоту не нес...
Чому він в ТЦК папірці перекладає? Таку роботу можуть та мають виконувати жінки.
Пригадується фарсово-чорногумористична короткометражка "Нечаянно". Там кацапа на Новий рік пригостила за столом бабка-сусідка, а він її сокорою завалив. Потім його питають, навіщо він таке вчинив, а кацап відповідає, - "Так она сама віновата, спровоцировала мєня, - зачєм она ко мнє спіной повєрнулась?"
Грошей зараз стільки, що вистачає окрім крадівництва ще й по тищє роздавати.
Він що, ідіот, і не розуміє, що носії цієї мови більше десяти років вбивають українців?
ТЦКашна мразь дискредитує форму і ЗСУ!
Тут не має значення воював цей козел чи ні бо у даному випадку він поводиться як остання лайно
Може правда зовсім інша?
сам з підліткового віку маю мінус3, натепер (під 60) - мінус4.. з 12 років ношу окуляри (у школі не носив - соромився) - бо ніхЄра не видно, навіть не розрізняю з ким здоровкаюся, без них..
але відслужив срочну, за Совка, в окулярах, на буремному вже тоді Кавказі (було складно, відстОяв усе гІдно).. отримав класність спеціаліста-вдячність-направлення до університету від комполку.. і вже з універу будував життя в вільній, вже згодом Україні...
а цей герой відео прИ МІНУС6 навіть без окулярів.. при мінус6 він міг би роздивлятися лише прищі на сраці свого колеги-оператора з півметрової відстані..
ЗИ до речі, за Совка, мав би призиватися з тієї ж Полтави, але мої документи вжЕ полетіли до Омську після направлення полтавського коледжу, а потім, із запізненням - до Донецька (за народженням) звідки вже й отримав повістку на Кавказ звідки й поїхав у Грузію, найкращі-найважчі-найяскравіщі спогади про молоді роки...
від них очі "не дихають".. наче годину проплавав у хлорці - очі червоні і печуть ніби після споглядання полум'я зварювального процесу металу.. за студентства намагався приховувати вади зору, але - марно.. може зараз існує щось нове, не таке травматичне.. але вже якось краще в окулярах.. наразі це навіть модно інколи..
І може ***** дойде чому у нас 200 тисяч сзчшників (пята частина від офіційно мобілізованих)
Просто всі звикли що люди це бесправний скот. Особливо в тилових частинах (в бойових вже і так гірше нікуди, а в тилових от саме таке).
1. Є така цікава стаття Конституції, під номером 17. Якщо цей бравурний вояка є солдатом, то руки геть від цивільного.
2. "Улюблена" стаття номер 65 йде набагато пізніше, після 17. Тому будь який "аргумент", що воювати мають всі, а права потім - це ніфіга не аргумент