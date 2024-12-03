УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12782 відвідувача онлайн
Новини Відео Мобілізація
27 822 274

Полтавський ТЦКашник - військовозобов’язаному: "Я тебе ручкой глаз, нах#й, выколю! Вообще, бл#дь, глаза не будет! Будешь п#здеть здесь мне!" ВIДЕО

У мережі поширили відео, на якому між військовим ТЦК та СП Полтавщини та військовозобов'язаним виникла суперечка щодо його непридатності до служби. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Військовий, застосовуючи ненормативну лексику, погрожував виколоти око чоловікові.

Також читайте: Військовозобов’язаний застосував сльозогінний газ під час перевірки документів і втік, - Хмельницький обласний ТЦК та СП

У Полтавському ТЦК та СП відреагували на інцидент, заявивши, що за даним фактом призначено службове розслідування.

"На відео, що набуло поширення в телеграм-каналах, військовослужбовець, не стримавши своїх емоцій, використовуючи обсценну лексику, розмовляє з військовозобов'язаним. За кадром, щоправда, лишили передумови такої поведінки (як це зазвичай буває в таких випадках).

Попередньо встановлено, що військовозобов'язаний рішенням ВЛК був визнаний придатним до військової служби. Посилаючись на свій слабкий зір він був не згоден з рішенням ВЛК і намагався переконати голову ВЛК і всіх присутніх у своїй непридатності до військової служби. Йому намагалися ввічливо пояснити, що вади його зору врахували, але відповідно до 402 Наказу він є придатним. Загалом роз'яснення не дали позитивного ефекту – чоловік йшов на конфронтацію і перешкоджав роботі ВЛК. У підсумку військовослужбовець ТЦК та СП почав підвищувати голос та застосовувати ненормативну лексику", - йдеться в повідомленні.

Керівництво Полтавського обласного ТЦК та СП заявило, що всіляко засуджує таке спілкування.

"Проте, в той же час, розуміє, що до таких дій наших військових часто провокують самі громадяни", - додали там.

Також дивіться: Чоловік із ножем в руках переліз огорожу ТЦК у Кривому Розі: напередодні затримали його сина. ВIДЕО

Працівник ТЦК на Полтавщині погрожував виколоти око військовозобов’язаному

Автор: 

мобілізація (3025) ТЦК та СП (561) Полтавська область (1100)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+47
Какой-то сельский алконафт, который еще вчера валялся под забором, сегодня хочет выколоть кому-то глаз ручкой. Из грязи в князи, что еще раз подтверждает, что Украина это страна социальных ливтов и возможностей, а какие-то дураки Тысу форсиют и хотят отсюда убежать
показати весь коментар
03.12.2024 10:29
+40
Не треба лякати мене бурятами, буряти у нас захопили владу в 2019 році і привели країну до *******, який ми маємо на разі.
показати весь коментар
03.12.2024 10:43
+33
Ви хочете, щоб у нас все було по "понятіях", а не по закону? Так велком ту рашка, а ми ж боремось за зовсім інші устої. А був до речі випадок, коли ТЦКун стріляв у спину людині, там теж "є виправдання"? Так по вашій тоді логіці і у сталінських розстрільних трійок теж "є виправдання"...
показати весь коментар
03.12.2024 10:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
А ще скільки випадків коли нема відео про те як погрожують та виконують свої погрози ?
показати весь коментар
03.12.2024 11:12 Відповісти
Ви що не бачите - той тцкун інвалід калясочник, він у Кієвє дагестанців убивав.
показати весь коментар
03.12.2024 11:14 Відповісти
Призовник может быть не годен, только из за своей имбецильности и идиотизма. Хотя сейчас и таких берут дегенератов. Все знают что -12 с мая это не годность. -6 идет в сраку. У меня тоже -11, диоптрии не хватило. Ну и с -6 это тыловые части. Тоесть типуля уже начал ухилятся до учебки олололо. Такой точно в СЗЧ пойдет, надо за ним следить, если что стрелять по ногам.

Я не понимаю тех кто его защищает? -6 это годен, коммисия это учла, какие могут быть вопросы к ТЦК? Что грубо разговаривают? Ой боже ты мой, какой страх и ужас... Грубостью на бред призовника ответить это самое меньшее что может быть, можно вообще прописать лечебных люлей, что бы бредоту не нес...
показати весь коментар
03.12.2024 11:14 Відповісти
любітєль БДСМ?
показати весь коментар
03.12.2024 11:16 Відповісти
Откуда узнал?
показати весь коментар
03.12.2024 11:19 Відповісти
Ну смотри,у меня титановая пластина в берцовой кости,на штифтах, ещё один штифт-в лодыжке,50 лет,миопия средней формы,"срочную" служил в авиации с 4-й степенью ограничения, более 30 лет назад,на узле управления полетами,мобилизация и через 4(???!!!)дня я уже "снайпер(???!!!)-стрелок" в пехотной бригаде,рассказать что было дальше?
показати весь коментар
03.12.2024 11:25 Відповісти
Постанова ВЛК какая? Если послушать так все больные что ппц, главное ВЛК что написала. Бывает наоборот, чел здоровый что ппц, пришел на ВЛК, враченыки что то заподозрили отправили на дообстеження, а у него порок сердца серьйозный, ни на что не жаловался...
показати весь коментар
04.12.2024 02:46 Відповісти
Цей хрон з ручкою може виконувати ЧОЛОВІЧУ роботу, окопи копати, такелажником десь на заході снаряди перекладати, на складах чергувати, грєбані мости охороняти та любі інші справи.
Чому він в ТЦК папірці перекладає? Таку роботу можуть та мають виконувати жінки.
показати весь коментар
03.12.2024 11:32 Відповісти
Після всього що пережив на війні,у ТЦК служити не піду, краще нехай садять.
показати весь коментар
03.12.2024 11:48 Відповісти
Про хрена с ручкой ничего не известно, но кто может служить в ТЦК так это чел с -6, коммисия наверно так и прописала что "тилові частини, ТЦК та СП, учбові заклади, логістика, і т.д.". Будет прикол если потом этот хер с -6 пойдет в напарники к херу с ручкой, будут вдвоем "ухилянтов"
показати весь коментар
04.12.2024 02:41 Відповісти
Ну тут питання, чи визнали його придатним тільки у тилові частини з -6, чи повністю придатним.
показати весь коментар
03.12.2024 11:36 Відповісти
А если твоему тцкшнику в ответ кто-то глаз выколет? Он же останется придатним?
показати весь коментар
03.12.2024 11:56 Відповісти
В снайпери піде. Якшо одне око, то можна не примружуватися
показати весь коментар
03.12.2024 12:37 Відповісти
А он кому то глаз выколол? Меня тоже училка в младших классах пугала что по стенке размажит, стала лучшим учителем школы.
показати весь коментар
04.12.2024 02:44 Відповісти
За кадром, щоправда, лишили передумови такої поведінки (як це зазвичай буває в таких випадках). Джерело: https://censor.net/ua/v3523101 - а це має якесь значення???
показати весь коментар
03.12.2024 11:15 Відповісти
Побачите коли будуть результати «розслідування». Перший раз чи що таке
показати весь коментар
03.12.2024 11:25 Відповісти
Виправдання ТЦК, наче у кацапів, - дурнуваті.
Пригадується фарсово-чорногумористична короткометражка "Нечаянно". Там кацапа на Новий рік пригостила за столом бабка-сусідка, а він її сокорою завалив. Потім його питають, навіщо він таке вчинив, а кацап відповідає, - "Так она сама віновата, спровоцировала мєня, - зачєм она ко мнє спіной повєрнулась?"

показати весь коментар
03.12.2024 11:40 Відповісти
Правильно, чи він хоче щоб йому кацапський бурят око виколов, Нехай краще це зробить рідний ТЦКашник ручкою
показати весь коментар
03.12.2024 11:23 Відповісти
А можна ж просто ввести одноразові виплати при мобілізації на рівні 100тис, підвищити оплату х2-х3, підвищити бойові х2-х3. В чому проблема?
Грошей зараз стільки, що вистачає окрім крадівництва ще й по тищє роздавати.
показати весь коментар
03.12.2024 11:26 Відповісти
Жах! Цю паскуду на першу лінію фронту!!!
показати весь коментар
03.12.2024 11:27 Відповісти
А ти не думав, що він тільки звідти?
показати весь коментар
03.12.2024 11:48 Відповісти
Это вряд ли. Судя по поведению - канцелярская крыса с раздутым ЧСВ.
показати весь коментар
03.12.2024 14:25 Відповісти
100% - мусор
показати весь коментар
03.12.2024 14:31 Відповісти
колгосп, і до того ж всюди. Народ у нас дуже терплячий, просто терпіли
показати весь коментар
03.12.2024 11:28 Відповісти
Классическая картина. Трясущийся забитый народ и над ним власть альфа-доминатор.
показати весь коментар
03.12.2024 11:44 Відповісти
Потому что у нас менталитет "хата с краю", а не "один за все и все за одного"
показати весь коментар
03.12.2024 11:49 Відповісти
але ми ж не такі як росіяни правда?) Ми ж вільні та незламні)(**.)
показати весь коментар
03.12.2024 11:56 Відповісти
Коли зікінчится війна, "оці процівники" будуть себе бити в груди і кричати - "я на колчаковских фронтах ранен".
показати весь коментар
03.12.2024 12:29 Відповісти
Коли зікінчится війна, "оці процівники" будуть шукати будь яку шпарину , де можна буде сховатися від людей !
показати весь коментар
03.12.2024 13:27 Відповісти
А ви вже знаєте як, коли та на яких умовах закінчиться війна?
показати весь коментар
03.12.2024 13:39 Відповісти
Як скаже Трамп - так і закінчиться, чи ви будете відбиватися лопатами?
показати весь коментар
03.12.2024 13:49 Відповісти
А причому тут лопати? Я взагалі лише чекаю моменту, щоб втікти звідси подалі за океан, незалежно від результатів війни. Так що ви не тому написали
показати весь коментар
03.12.2024 13:53 Відповісти
Не втечеш.
показати весь коментар
03.12.2024 14:46 Відповісти
втечемо, ще й як.
показати весь коментар
04.12.2024 23:45 Відповісти
Потім чому у нас так багато СЗЧ... просто немає слів...
показати весь коментар
03.12.2024 12:33 Відповісти
Якого буя ТЦКшник говорить до військовозобов'язаного московитською мовою?

Він що, ідіот, і не розуміє, що носії цієї мови більше десяти років вбивають українців?
показати весь коментар
03.12.2024 12:46 Відповісти
а це тому що більшість воєнкомів та їх замів як не з донецької то луганської, які ненавидять українців і успішно їх утилізують
показати весь коментар
03.12.2024 13:53 Відповісти
Гарний сюжет для Скабєєвої!
ТЦКашна мразь дискредитує форму і ЗСУ!
показати весь коментар
03.12.2024 12:59 Відповісти
як можна виправдовувати цього козлатцкашника? Але полтавське ТЦК чомусь його виправдовує.Безпідставно звинувачує призовника.
Тут не має значення воював цей козел чи ні бо у даному випадку він поводиться як остання лайно
показати весь коментар
03.12.2024 13:29 Відповісти
Война когда-нибудь закончится и бывшие ТЦКшники будут делать операции по смене внешности и пола, поскольку на них начнут охоту вернувшиеся с фронта, родственники погибших и адвокаты "призванных" ими по беспределу граждан.
показати весь коментар
03.12.2024 14:21 Відповісти
Кріпаки які зараз воюють на фронті на таке не здатні, так шо тцкашники й даоі булуть жирувати.
показати весь коментар
03.12.2024 14:23 Відповісти
Зрение -6 это без очков, а в очках 1. Но то как это недоразумение с ручкой в руках разговаривает конечно показывает все его гнилое нутро.
показати весь коментар
03.12.2024 14:46 Відповісти
Видно, що цей дрищ палкий прихильник зеленського. Таке ж саме тупе. Ну а тепер хай вчить кримінальний кодекс. Розквітла армія при Зе, на російську вже схож
показати весь коментар
03.12.2024 15:00 Відповісти
А чого цеі підар з зором -6 не в окулярах?
Може правда зовсім інша?
показати весь коментар
03.12.2024 15:08 Відповісти
А ти підар в окопі вже ?
показати весь коментар
03.12.2024 15:37 Відповісти
Так видно цих маскаворотих з вивернутою щелепою зелені понабирали на кацапщині, щоб ті геноцидили українців пока ще ТЦКушному гадючнику. Ганьба зеленій мразі.
показати весь коментар
03.12.2024 17:47 Відповісти
Щітільнєй треба підбирати співробітників, щітільнєй.
показати весь коментар
03.12.2024 15:08 Відповісти
...ізначально стоЮ на боці справедливості.. але:
сам з підліткового віку маю мінус3, натепер (під 60) - мінус4.. з 12 років ношу окуляри (у школі не носив - соромився) - бо ніхЄра не видно, навіть не розрізняю з ким здоровкаюся, без них..
але відслужив срочну, за Совка, в окулярах, на буремному вже тоді Кавказі (було складно, відстОяв усе гІдно).. отримав класність спеціаліста-вдячність-направлення до університету від комполку.. і вже з універу будував життя в вільній, вже згодом Україні...
а цей герой відео прИ МІНУС6 навіть без окулярів.. при мінус6 він міг би роздивлятися лише прищі на сраці свого колеги-оператора з півметрової відстані..
ЗИ до речі, за Совка, мав би призиватися з тієї ж Полтави, але мої документи вжЕ полетіли до Омську після направлення полтавського коледжу, а потім, із запізненням - до Донецька (за народженням) звідки вже й отримав повістку на Кавказ звідки й поїхав у Грузію, найкращі-найважчі-найяскравіщі спогади про молоді роки...
показати весь коментар
03.12.2024 15:22 Відповісти
Лінзи?
показати весь коментар
03.12.2024 15:29 Відповісти
були в мене лінзи.. двох типів: і "місцеві" і аЖ з самоЇ Москви 90-х - "англійськи" ..
від них очі "не дихають".. наче годину проплавав у хлорці - очі червоні і печуть ніби після споглядання полум'я зварювального процесу металу.. за студентства намагався приховувати вади зору, але - марно.. може зараз існує щось нове, не таке травматичне.. але вже якось краще в окулярах.. наразі це навіть модно інколи..
показати весь коментар
03.12.2024 15:46 Відповісти
Є накази моу та МОЗ 402, 262, вони ж пишуться для чогось же. Якщо він косить- дать по гриві і відправити служити, а цей йолопок у формі загрався в директора життя…
показати весь коментар
03.12.2024 15:51 Відповісти
кот базиліо а не мінус шість..
показати весь коментар
03.12.2024 22:00 Відповісти
А тепер панове правозахиснички уявіть що твориться в військах (не всюди, але багато де).
І може ***** дойде чому у нас 200 тисяч сзчшників (пята частина від офіційно мобілізованих)
Просто всі звикли що люди це бесправний скот. Особливо в тилових частинах (в бойових вже і так гірше нікуди, а в тилових от саме таке).
показати весь коментар
03.12.2024 15:34 Відповісти
З його ентузіазмом і вмінням вибити око - на передову, хай там і реалізує свої таланти.
показати весь коментар
03.12.2024 16:51 Відповісти
а як що вже реалезував?
показати весь коментар
03.12.2024 22:03 Відповісти
Нехай продовжує з тим же успіхом
показати весь коментар
04.12.2024 10:33 Відповісти
нужно отстреливать этих м*азей,вообще берега попутали!
показати весь коментар
03.12.2024 17:09 Відповісти
опа,,спецура подвалила...снайпер?..Взагалі снайперів поважаю..
показати весь коментар
03.12.2024 22:04 Відповісти
Цікаво, а як взагалі відрізнити своїх від чужих з поганим зором. Читав, що в 14-му один підсліпкуватий прийняв росіян за своїх і сам пішов до них, пощастило що ті теж прийняли його за свого. А так френдли файр гарантовано
показати весь коментар
03.12.2024 17:11 Відповісти
Мобілізація це не добровольниий акт...Ті хто добровольно...Ми всі вже там були..А ці що нехочуть мобілізуватись....ну..можу допомогти друге око підлікувати..в ********* вечно шось болить..
показати весь коментар
03.12.2024 21:54 Відповісти
В дупу собі ручку засунь, може легше стане, та про підарасів менше будеш думати
показати весь коментар
04.12.2024 10:34 Відповісти
навзаем..а батьківщину позахищати не? Не хо?..я тобі конфетку дам..
показати весь коментар
05.12.2024 00:09 Відповісти
Для всіх, хто захищає ТЦКуна:
1. Є така цікава стаття Конституції, під номером 17. Якщо цей бравурний вояка є солдатом, то руки геть від цивільного.
2. "Улюблена" стаття номер 65 йде набагато пізніше, після 17. Тому будь який "аргумент", що воювати мають всі, а права потім - це ніфіга не аргумент
показати весь коментар
04.12.2024 12:51 Відповісти
то ви кацапам будите про конституцію розповідати..
показати весь коментар
05.12.2024 00:07 Відповісти
а що ви тоді захищаєте на війні як не форму об'єднання громадян у яких конституція це набір загально прийнятих правил? це я про державу
показати весь коментар
05.12.2024 02:31 Відповісти
А чим ви тоді кращі за них? Там беззаконня і у нас беззаконня? То за що воюємо?
показати весь коментар
05.12.2024 07:07 Відповісти
російськомовне бидло.
показати весь коментар
04.12.2024 23:46 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 