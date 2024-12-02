Лубинец опроверг обвинения россиян в затягивании обменов

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец опроверг информацию российского омбудсмена Татьяны Москальковой о списках украинских военнопленных, которых якобы не соглашаются забирать домой.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"В очередной раз опровергаю эту информацию и подтверждаю готовность Украины забрать всех своих граждан из плена и незаконного содержания! Российские методы остаются неизменными и как всегда циничными по отношению к тем людям, которые ждут возвращения домой своих Защитников!" - отметил Лубинец.

Он отметил, что Украина не затягивает и не затягивала с проведением обменов, а наоборот заявила о готовности к репатриации тяжелораненых и тяжелобольных пленных, создав смешанную медицинскую комиссию.

"А сторона, которая действительно не заинтересована в возвращении и реализации обменов, до сих пор игнорирует создание такой комиссии!" - резюмировал Лубинец.

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