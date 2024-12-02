Лубінець спростував звинувачення росіян у затягуванні обмінів

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець спростував інформацію російської омбудсменки Тетяни Москалькової про списки українських військовополонених, яких нібито не погоджуються забирати додому.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Вкотре спростовую цю інформацію і підтверджую готовність України забрати усіх своїх громадян із полону та незаконного утримання! Російські методи залишаються незмінними і як завжди цинічними стосовно тих людей, які чекають повернення додому своїх Захисників!" - зазначив Лубінець.

Він наголосив, що Україна не затягує і не затягувала із здійсненням обмінів, а навпаки заявила про готовність до репатріації тяжкопоранених та тяжкохворих полонених, створивши змішану медичну комісію.

"А сторона, яка дійсно не зацікавлена у поверненні та реалізації обмінів, досі ігнорує створення такої комісії!" - резюмував Лубінець.

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