На Родину удалось вернуть 8 украинских детей. ФОТО

В Украину вернули 8 детей в возрасте от 6 до 16 лет с оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областей и АР Крым.

Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

"Дети из Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областей и АР Крым, которые жили под давлением российской оккупации, наконец вырвались на свободу. Это удалось осуществить в рамках реализации утвержденного плана действий Президента Украины Bring Kids Back UA", - написал он.

Отмечается, что вернувшимся детям от 6 до 16 лет. Некоторые из детей имеют болезни, поэтому их встречали в Украине вместе со скорыми. Среди возвращенных есть и мальчик, который на момент российского вторжения находился в Олешковском детском доме-интернате, воспитанники которого были вывезены оккупационными властями в г. Скадовск и РФ.

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Как отметил Лубинец, семейные обстоятельства и отсутствие перспектив для хорошего будущего детей, побудили взрослых, в которых находились маленькие украинцы, к решительным действиям - возвращение детей на подконтрольную Правительству Украины территорию.

В возвращении детей помогал Катар

Замечу, что 7 детей удалось вернуть с привлечением страны-посредника Катар. Еще одного мальчика вернули через гуманитарный коридор.

Но сейчас эти дети наконец получат достойную медицинскую помощь, обнимут своих родителей и родных и будут реализовывать планы.

Государственные органы и общественные организации помогут семьям устроить детей в школу, предоставят психологическую и гуманитарную помощь, будут способствовать социальной интеграции. Наконец дети будут иметь стабильную среду для роста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 1001 ребенка удалось вернуть Украине с оккупированных территорий и РФ, - Лубинец









Как вернуть ребенка с оккупированной территории?

Если ваш ребенок пропал, и вы как законный его представитель не знаете его местонахождения - обязательно сообщите об этом факте Национальную полицию Украины по номеру 102. Если же Вы убеждены, что ребенка депортировали на РФ, или он находится на ВОТ, то кроме полиции нужно сообщить и нам - в Офис Омбудсмена.

Наши контакты: горячая линия 0 800 50 17 20 - в пределах Украины, 044 299 74 08 - для звонков из-за рубежа, электронный адрес - [email protected]

Ранее сообщалось, что на территории временно оккупированной части Херсонской области россияне усилили репрессии против украинских детей.