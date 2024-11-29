РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11373 посетителя онлайн
Новости Фото
1 319 5

На Родину удалось вернуть 8 украинских детей. ФОТО

В Украину вернули 8 детей в возрасте от 6 до 16 лет с оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областей и АР Крым.

Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

"Дети из Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областей и АР Крым, которые жили под давлением российской оккупации, наконец вырвались на свободу. Это удалось осуществить в рамках реализации утвержденного плана действий Президента Украины Bring Kids Back UA", - написал он.

Отмечается, что вернувшимся детям от 6 до 16 лет. Некоторые из детей имеют болезни, поэтому их встречали в Украине вместе со скорыми. Среди возвращенных есть и мальчик, который на момент российского вторжения находился в Олешковском детском доме-интернате, воспитанники которого были вывезены оккупационными властями в г. Скадовск и РФ.

Читайте также: С оккупированных территорий вернули еще двух девочек

Как отметил Лубинец, семейные обстоятельства и отсутствие перспектив для хорошего будущего детей, побудили взрослых, в которых находились маленькие украинцы, к решительным действиям - возвращение детей на подконтрольную Правительству Украины территорию.

В возвращении детей помогал Катар

Замечу, что 7 детей удалось вернуть с привлечением страны-посредника Катар. Еще одного мальчика вернули через гуманитарный коридор.

Но сейчас эти дети наконец получат достойную медицинскую помощь, обнимут своих родителей и родных и будут реализовывать планы.

Государственные органы и общественные организации помогут семьям устроить детей в школу, предоставят психологическую и гуманитарную помощь, будут способствовать социальной интеграции. Наконец дети будут иметь стабильную среду для роста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 1001 ребенка удалось вернуть Украине с оккупированных территорий и РФ, - Лубинец

Лубінець про повернення 8 дітей
Лубінець про повернення 8 дітей
Лубінець про повернення 8 дітей
Лубінець про повернення 8 дітей

Как вернуть ребенка с оккупированной территории?

Если ваш ребенок пропал, и вы как законный его представитель не знаете его местонахождения - обязательно сообщите об этом факте Национальную полицию Украины по номеру 102. Если же Вы убеждены, что ребенка депортировали на РФ, или он находится на ВОТ, то кроме полиции нужно сообщить и нам - в Офис Омбудсмена.

Наши контакты: горячая линия 0 800 50 17 20 - в пределах Украины, 044 299 74 08 - для звонков из-за рубежа, электронный адрес - [email protected]

Ранее сообщалось, что на территории временно оккупированной части Херсонской области россияне усилили репрессии против украинских детей.

Автор: 

дети (6472) возврат (211) Лубинец Дмитрий (452)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Але зараз ці діти нарешті отримають гідну медичну допомогу, обіймуть своїх батьків та рідних і реалізовуватимуть плани.

С такими родителями, что промахали свои кровиночки, я на их месте остался бы в Катаре
показать весь комментарий
29.11.2024 19:39 Ответить
А от є питання, чи буде дитина якій зараз 16 років підлягати мобілізації через два роки, в разі зниження мобілізаційного віку? Чи на неї будуть розповсюджуватись якісь преференції, як на вивезену в полон чи щось таке.
показать весь комментарий
29.11.2024 19:45 Ответить
Зима предстоит холодной.
показать весь комментарий
29.11.2024 20:33 Ответить
Слава Богу
показать весь комментарий
29.11.2024 22:44 Ответить
 
 