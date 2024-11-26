С оккупированных территорий вернули еще двух девочек

С оккупированных территорий Донецкой и Херсонской областей удалось вернуть 2 девочек.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

"6-летняя Мария жила вместе с бабушкой и дедушкой в поселке оккупированной Донецкой области. После гибели бабушки девочка осталась только с дедушкой. Он боялся, что оккупационные власти отберут у него внучку, понимая, что единственным спасением для ребенка является эвакуация на безопасную территорию. Сегодня Мария в безопасности вместе с мамой и младшим братиком", - написал Ермак.

Он также рассказал, что вторая девочка, 14-летняя Вероника, попала в опекунскую семью в Херсонской области. Однако из-за российской оккупации ее села в 2022 году жизнь девочки изменилась.

"Постоянный стресс и страх негативно влияли на здоровье ребенка, а отсутствие стабильной связи и электричества усложнили процесс обучения. Сегодня Вероника уже дома", - уточнил глава ОП.

Читайте также: С начала полномасштабного вторжения из российского плена удалось вернуть 3767 украинцев, - Лубинец