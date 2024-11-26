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С оккупированных территорий вернули еще двух девочек

Повернення дітей з окупації

С оккупированных территорий Донецкой и Херсонской областей удалось вернуть 2 девочек.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

"6-летняя Мария жила вместе с бабушкой и дедушкой в поселке оккупированной Донецкой области. После гибели бабушки девочка осталась только с дедушкой. Он боялся, что оккупационные власти отберут у него внучку, понимая, что единственным спасением для ребенка является эвакуация на безопасную территорию. Сегодня Мария в безопасности вместе с мамой и младшим братиком", - написал Ермак.

Он также рассказал, что вторая девочка, 14-летняя Вероника, попала в опекунскую семью в Херсонской области. Однако из-за российской оккупации ее села в 2022 году жизнь девочки изменилась.

"Постоянный стресс и страх негативно влияли на здоровье ребенка, а отсутствие стабильной связи и электричества усложнили процесс обучения. Сегодня Вероника уже дома", - уточнил глава ОП.

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Автор: 

дети (6481) оккупация (10131) возврат (214)


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Це добре, але 150 000 українців туди (на окуповані ткріторії) поїхало завдяки тупості (а може і спрямованим діям), крадійству зеленського і його шобли.
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26.11.2024 22:06 Ответить
 
 