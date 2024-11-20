С начала полномасштабного вторжения из российского плена удалось вернуть 3767 украинцев, - Лубинец
С начала полномасштабного вторжения РФ домой удалось вернуть из российского плена 3767 украинцев. 186 из них - гражданские лица.
Об этом на пресс-конференции 20 ноября сообщил Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец, передает"УП", информирует Цензор.НЕТ.
"По состоянию на сейчас вместе с Координационным штабом и другими органами нам удалось вернуть 3767 украинцев из российского плена. Я лично общался с некоторыми из них, и все они рассказывают о физических, психологических и сексуальных пытках",- рассказал омбудсмен.
Лубинец отметил, что всех украинских защитников удалось вернуть домой исключительно через процедуры обменов.
Сейчас, по его словам, в российских застенках до сих пор находятся десятки тысяч украинских военных.
"Действительно, мы не называем численность (точное количество, - ред.) украинских военных в российском плену. По официальным данным, десятки тысяч украинских граждан находятся в российском плену - гражданских и военных", - добавил Лубинец.
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