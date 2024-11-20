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Від початку повномасштабного вторгнення з російського полону вдалося повернути 3767 українців, - Лубінець

Лубінець про повернення українців з полону

Від початку повномасштабного вторгнення РФ додому вдалося повернути з російського полону 3767 українців. 186 з них - цивільні особи.

Про це на пресконференції 20 листопада повідомив Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець, передає "УП", інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на зараз разом з Координаційним штабом та іншими органами нам вдалося повернути 3767 українців з російського полону. Я особисто спілкувався з деякими з них, але всі вони розказують про фізичні, психологічні та сексуальні тортури",- розповів омбудсмен.

Лубінець зазначив, що всіх українських захисників вдалося повернути додому виключно через процедури обмінів.

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Наразі, за його словами, у російських катівнях досі перебувають десятки тисяч українських військових.

"Дійсно ми не називаємо чисельність (точну кількість, - ред.) українських військових у російському полоні. За офіційними даними, десятки тисяч українських громадян перебувають у російському полоні – цивільних і військових", - додав Лубінець.

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Автор: 

військовополонені (913) повернення (231) Лубінець Дмитро (589)


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Офіційно. А скільки повернулось у місцевих обмінах між підрозділами з обох боків цей пан не здогадується ?
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20.11.2024 17:45 Відповісти
То заслуга верховного головнокомандуючого. Лубінець примазався до успіхів великого зе. Як посмів.
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20.11.2024 17:57 Відповісти
а скільки ще в полоні???
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20.11.2024 18:11 Відповісти
Не більше ніж 5000 .
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20.11.2024 19:49 Відповісти
 
 