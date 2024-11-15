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З російської окупації вдалося повернути ще 15 дітей

З російської окупації вдалося повернути ще 15 дітей

Ще 15 українських дітей вдалося повернути з російської окупації. Вони перебували на тимчасово окупованих територіях Донеччини, Херсонщини і Запорізької області.

Про це повідомив у Telegram керівник благодійної організації Save Ukraine Микола Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

Як розповів Кулеба, історія кожної врятованої дитини важка й заслуговує окремої уваги.

Зокрема, одній із повернених дітей мати оформила російські документи, щоб малечу не забрали окупанти.

Ще одна дитина була змушена ходити в російську школу й говорити там тільки російською мовою. Рідні ще одного хлопця вирішили виїхати з ТОТ, бо він почав впадати у депресію.

Ще один неповнолітній у 17 років отримав повістку з вимогою служити в окупаційні армії, тому його мама зробила все можливе, щоб врятувати його й вивезти на територію, підконтрольну Україні.

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Автор: 

діти (5038) окупація (6658) повернення (227) Кулеба Микола (70)


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Так браво рапортують перед нарідом 73% про повернення 15 громадян з окупації і тихо пишуть, що майже 30% громадян з підконтрольних земель України повертаються на окуповані території. Це знову заслуга самого великого спеца слугориг верещук? Вже нарозміновувалася Чонгарів, тепер взялася за поверненні українців на окуповані території?
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15.11.2024 20:38 Відповісти
 
 