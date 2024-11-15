С российской оккупации удалось вернуть еще 15 детей

Еще 15 украинских детей удалось вернуть из российской оккупации. Они находились на временно оккупированных территориях Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

Об этом сообщил в Telegram руководитель благотворительной организации Save Ukraine Николай Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

Как рассказал Кулеба, история каждого спасенного ребенка тяжелая и заслуживает отдельного внимания.

В частности, одной из возвращенных детей мать оформила российские документы, чтобы малышку не забрали оккупанты.

Еще один ребенок был вынужден ходить в русскую школу и говорить там только на русском языке. Родные еще одного парня решили уехать из ВОТ, потому что он начал впадать в депрессию.

Еще один несовершеннолетний в 17 лет получил повестку с требованием служить в оккупационной армии, поэтому его мама сделала все возможное, чтобы спасти его и вывезти на территорию, подконтрольную Украине.

Также читайте: В районах Донетчины, где объявлена ​​принудительная эвакуация, остаются 234 ребенка