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С российской оккупации удалось вернуть еще 15 детей

З російської окупації вдалося повернути ще 15 дітей

Еще 15 украинских детей удалось вернуть из российской оккупации. Они находились на временно оккупированных территориях Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

Об этом сообщил в Telegram руководитель благотворительной организации Save Ukraine Николай Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

Как рассказал Кулеба, история каждого спасенного ребенка тяжелая и заслуживает отдельного внимания.

В частности, одной из возвращенных детей мать оформила российские документы, чтобы малышку не забрали оккупанты.

Еще один ребенок был вынужден ходить в русскую школу и говорить там только на русском языке. Родные еще одного парня решили уехать из ВОТ, потому что он начал впадать в депрессию.

Еще один несовершеннолетний в 17 лет получил повестку с требованием служить в оккупационной армии, поэтому его мама сделала все возможное, чтобы спасти его и вывезти на территорию, подконтрольную Украине.

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Так браво рапортують перед нарідом 73% про повернення 15 громадян з окупації і тихо пишуть, що майже 30% громадян з підконтрольних земель України повертаються на окуповані території. Це знову заслуга самого великого спеца слугориг верещук? Вже нарозміновувалася Чонгарів, тепер взялася за поверненні українців на окуповані території?
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15.11.2024 20:38 Ответить
 
 