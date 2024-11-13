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5 українців повернули з окупованих територій, - Лубінець. ФОТОрепортаж

П'ятьох українців, які перебували в окупації, вдалося повернути на підконтрольну Україні територію.

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

Це люди віком від 18 до 89 років.

"Найбільше занепокоєння викликали стан здоров’я двох жінок 68 та 89 років, які потребували негайного лікування, неможливого в окупації. Наразі вони перебувають у медичних закладах під опікою лікарів, які надають всю необхідну допомогу. Дівчині 18 років надали гуманітарну допомогу, чоловікові допомогли з відновленням документів, а жінці 55 років - з житлом", - зазначив омбудсмен.

Читайте: 1001 дитину вдалося повернути Україні з окупованих територій та РФ, - Лубінець

5 українців повернули з окупації
5 українців повернули з окупації
5 українців повернули з окупації
5 українців повернули з окупації

Автор: 

окупація (6687) повернення (232) Лубінець Дмитро (593)


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ага ..а тисячі здають щоденно разом на сході та півдні України
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13.11.2024 16:42 Відповісти
Сел и выехал. Никто никого не держит. А очередной бесполезный бюрократ выдает это как целую спец операцию. Не удивлюсь, если ещё и за космос денег. Тупые новости от тупейших чиновников
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13.11.2024 19:54 Відповісти
 
 