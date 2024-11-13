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Новости Фото Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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5 украинцев вернули с оккупированных территорий, - Лубинец. ФОТОрепортаж

Пятерых украинцев, которые находились в оккупации, удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию.

Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

Это люди в возрасте от 18 до 89 лет.

"Наибольшее беспокойство вызвало состояние здоровья двух женщин 68 и 89 лет, которые нуждались в немедленном лечении, невозможном в оккупации. Сейчас они находятся в медицинских учреждениях под опекой врачей, которые оказывают всю необходимую помощь. Девушке 18 лет оказали гуманитарную помощь, мужчине помогли с восстановлением документов, а женщине 55 лет - с жильем", - отметил омбудсмен.

Читайте: 1001 ребенка удалось вернуть Украине с оккупированных территорий и РФ, - Лубинец

5 українців повернули з окупації
5 українців повернули з окупації
5 українців повернули з окупації
5 українців повернули з окупації

Автор: 

оккупация (10144) возврат (215) Лубинец Дмитрий (459)


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ага ..а тисячі здають щоденно разом на сході та півдні України
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13.11.2024 16:42 Ответить
Сел и выехал. Никто никого не держит. А очередной бесполезный бюрократ выдает это как целую спец операцию. Не удивлюсь, если ещё и за космос денег. Тупые новости от тупейших чиновников
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13.11.2024 19:54 Ответить
 
 