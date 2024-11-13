5 украинцев вернули с оккупированных территорий, - Лубинец. ФОТОрепортаж
Пятерых украинцев, которые находились в оккупации, удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию.
Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.
Это люди в возрасте от 18 до 89 лет.
"Наибольшее беспокойство вызвало состояние здоровья двух женщин 68 и 89 лет, которые нуждались в немедленном лечении, невозможном в оккупации. Сейчас они находятся в медицинских учреждениях под опекой врачей, которые оказывают всю необходимую помощь. Девушке 18 лет оказали гуманитарную помощь, мужчине помогли с восстановлением документов, а женщине 55 лет - с жильем", - отметил омбудсмен.
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Ostap B #596026
показать весь комментарий13.11.2024 16:42 Ответить Мне нравится 0
Alex van der Mar
показать весь комментарий13.11.2024 19:54 Ответить Мне нравится 0
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