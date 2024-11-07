Украина передала Турции списки тяжелобольных крымских политзаключенных, удерживаемых РФ, - Лубинец

Представитель омбудсмена по правам жителей АР Крым и города Севастополя Эльвин Кадыров принял участие в десятой ежегодной конференции по правам национальных меньшинств в Турции, во время которой передал списки тяжелобольных крымских политзаключенных.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, во время выступления представитель омбудсмена рассказал о приоритетных направлениях работы Офиса Омбудсмана, в частности о работе над реализацией пункта 4 Формулы мира.

Также Эльвин Кадыров встретился со многими турецкими чиновниками, во время общения с которыми рассказал о нарушениях прав человека во временно оккупированном Крыму, которые совершает Россия. В частности - о нарушении свободы слова и запрете мирных собраний, репрессиях в отношении крымских татар в области изучения родного языка и многочисленных безосновательных арестах по политическим и религиозным мотивам.

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"Мой представитель отметил, что россияне продолжают пытать незаконно осужденных граждан Украины, а также не оказывают надлежащую медицинскую помощь заключенным, в результате чего в российских застенках погибли уже двое крымских политзаключенных", - отметил Лубинец.

Также отмечается, что по состоянию на сегодня остро нуждаются в медицинской помощи более 40 незаконно осужденных граждан Украины, большинство из которых - представители коренного крымскотатарского народа.

"В завершение участникам встреч представитель от меня предоставил списки тяжелобольных крымских политзаключенных, чтобы Турецкая Республика могла способствовать в получении ими медицинской помощи и в дальнейших действиях по их освобождению", - добавил омбудсмен.

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