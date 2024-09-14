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219 крымских политзаключенных остаются в тюрьмах РФ, - Лубинец

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець

В настоящее время в российских тюрьмах остаются 219 крымских политзаключенных.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"По нашим данным, есть 219 крымских политических заключенных. У нас есть отдельный бриф, который мы наработали вместе с коллегами, Постоянным представительством Президента Украины в Крыму. Мы используем эти материалы для привлечения внимания к незаконному задержанию граждан на территории временно оккупированного Крыма", - рассказал омбудсмен.

Кроме того, Лубинец подчеркнул, что российская сторона "вообще не хочет поднимать вопрос о возвращении политзаключенных".

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Напомним, во время 56-го обмена военнопленными, который состоялся 13 сентября, на свободу вышла крымскотатарская активистка Ление Умерова, захваченная россиянами при пересечении границы Грузии.
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