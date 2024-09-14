219 кримських політв’язнів залишаються у в’язницях РФ, - Лубінець
На цей час у російських в'язницях залишаються 219 кримських політв’язнів.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
"За нашими даними, є 219 кримських політичних в’язнів. У нас є окремий бриф, який ми напрацювали разом з колегами, Постійним представництвом Президента України в Криму. Ми використовуємо ці матеріали для привернення уваги до незаконного затримання громадян на території тимчасово окупованого Криму", – розповів омбудсмен.
Крім того, Лубінець наголосив, що російська сторона "взагалі не хоче порушувати питання про повернення політв’язнів".
Нагадаємо, під час 56-го обміну військовополоненими, який відбувся 13 вересня, на волю вийшла кримськотатарська активістка Леніє Умерова, захоплена росіянами під час перетину кордону Грузії.
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