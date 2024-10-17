Эстония признала депортацию крымских татар геноцидом

16 октября парламент Эстонии одобрил заявление о признании депортации крымскотатарского народа в 1944 году актом геноцида.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило представительство президента Украины в Автономной Республике Крым.

"В заявлении осуждается массовое уничтожение крымских татар и их насильственная депортация с Крымского полуострова. Также в документе отмечается, что Российская Федерация после оккупации Крыма в 2014 году продолжает политику геноцида в отношении крымских татар, направленную на уничтожение их идентичности", - говорится в сообщении.

Своим заявлением эстонские депутаты призвали осудить продолжение преступлений в отношении крымских татар в оккупированном Крыму, "которые продолжаются сегодня из-за систематических задержаний, пыток, похищений и запрета изучать и использовать родной язык". Также в заявлении они призвали международное сообщество "проявить солидарность и продолжать осуждать оккупацию Крыма Российской Федерацией", говорится в сообщении.

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